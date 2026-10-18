México

Morena Jalisco se deslinda de marcha por agua limpia y acusa a Movimiento Ciudadano de no resolver la crisis

El movimiento de la Cuarta Transformación estatal se deslinda de la manifestación y denuncia el uso no autorizado de sus logotipos en redes sociales

Personas caminan sobre el asfalto mojado en una marcha urbana mientras una de ellas sostiene una pancarta de cartón
Manifestantes avanzan por una avenida de Jalisco durante una marcha que exige agua limpia y sanciones a empresas contaminantes. (Artículo 19 )
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Este domingo 18 de octubre, organizaciones y colectivos ciudadanos se han organizado para participación en la Segunda Mega Marcha por el Agua para exigir que se atienda la crisis de agua contaminada en la entidad, luego de que la protesta del domingo pasado haya sido reprimida por autoridades locales.

En redes sociales han circulado distintas convocatorias para acudir en protesta; en su mayoría son de organizaciones independientes. En este contexto, el partido de Morena en Jalisco niega haber organizado o convocado la marcha “Revocación de Lemus y Agua Limpia”, cuya difusión en redes sociales incluye, según el partido, el uso no autorizado de su imagen y logotipos.

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El Comité Ejecutivo Estatal sostiene que respalda el derecho de la ciudadanía a manifestarse de forma libre y pacífica, pero afirma que no participa en esa movilización para evitar la politización de las demandas relacionadas con el acceso al agua limpia.

En el comunicado, Morena acusa a Movimiento Ciudadano (MC) de intentar desviar la atención de la crisis de agua que, asegura, afecta a familias jaliscienses. También cuestiona la actuación de la fuerza pública contra personas que protestaron por ese tema.

Documento con membrete del partido Morena que presenta el texto de un comunicado de prensa emitido en Guadalajara, Jalisco
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco emite un comunicado en el que rechaza convocar a una protesta y critica la gestión del agua por parte del gobierno local. (@_MorenaJalisco)

El partido exige al gobierno estatal atender las demandas ciudadanas, aclarar la intervención policial durante las protestas y garantizar el derecho a la libre manifestación.

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Finalmente, Morena llama a su militancia y simpatizantes a verificar la información únicamente en los canales oficiales del partido y a no difundir publicaciones que usen su identidad institucional sin autorización.

Convocan a segunda mega marcha por el agua en Guadalaja tras represión detenciones

Los colectivos defensores de derechos humanos han convocado a una segunda mega marcha por el agua en Guadalajara para el domingo 18 de octubre a las 11:00 horas, después de que la movilización anterior fue reprimida por policías estatales con chorros de agua y gas lacrimógeno. La ruta parte del Parque Rojo y llega al Palacio de Gobierno de Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco informa que 32 personas fueron detenidas tras la protesta anterior. Israel Rosas e Iván Octavio fueron vinculados a proceso por lesiones y deben presentarse a firmar cada 15 días; Alexis Guzman Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava continúan su audiencia el viernes 16 de octubre en el Centro Penitenciario Puente Grande.

A protester runs as a water cannon is deployed against demonstrators during a protest demanding clean water, after weeks of residents' complaints about discolored and foul-smelling water in parts of the metropolitan area, outside Casa Jalisco, the official residence of the state governor, in Guadalajara, Mexico, October 11, 2026. REUTERS/Stringer.
A protester runs as a water cannon is deployed against demonstrators during a protest demanding clean water, after weeks of residents' complaints about discolored and foul-smelling water in parts of the metropolitan area, outside Casa Jalisco, the official residence of the state governor, in Guadalajara, Mexico, October 11, 2026. REUTERS/Stringer.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y otras organizaciones civiles documentaron el uso de agua, gas lacrimógeno y golpes por parte de un equipo de antimotines. Familiares y colectivos denuncian que los arrestos fueron arbitrarios y que algunas personas liberadas sin cargos habrían sido víctimas de tortura; ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide a Segob y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar los hechos.

La nueva movilización exige agua digna, justicia y respeto al derecho a protestar. Otras convocatorias también plantean pedir la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus, quien reconoce que “hubo errores” en la actuación policial.

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