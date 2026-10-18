Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 18 de octubre

La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional, con transmisiones desde las 2:30 hasta las 19:00 horas.
El primer evento del día corresponde a la final del Masters de Shanghái, programada a las 2:30 horas por ESPN 2 y Disney+. Más tarde inicia una jornada con actividad en las principales ligas de Europa, el futbol femenil, la NFL, la NHL y torneos sudamericanos.
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Liga Mx Femenil y Mundial Femenil Sub-17
La cartelera incluye seis encuentros de la Liga MX Femenil. Pumas recibe al Atlas a las 12:00 horas; Atlético de San Luis enfrenta a Juárez a las 17:00; Tigres juega contra Querétaro a las 18:00; América se mide ante Pachuca a las 19:00 y Monterrey recibe a las Tuzas en el mismo horario.
El calendario también contempla juegos del Mundial Femenil Sub-17. Japón enfrenta a Zambia a las 09:00 horas, Canadá juega ante Brasil a las 09:00, Francia se mide con Venezuela a las 12:00 y Noruega enfrenta a Ghana a las 12:00 horas.
Real Madrid enfrenta al Sevilla y Juventus recibe a Lazio
El futbol español presenta varios partidos desde la mañana. Osasuna recibe al Racing Santander a las 06:00 horas, mientras que Celta de Vigo enfrenta al Alavés a las 08:15. Granada juega contra Cádiz a la misma hora dentro de LaLiga 2.
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A las 10:30 horas, Málaga se mide ante la Real Sociedad. Real Valladolid recibe al Eldense a las 10:30 y Girona enfrenta al FC Andorra en otro duelo de la Segunda División de España.
El partido de mayor atención en LaLiga llega a las 13:00 horas, cuando el Real Madrid recibe al Sevilla. El encuentro se transmite por Sky Sports e Izzi. Burgos y Sabadell juegan a la misma hora dentro de LaLiga 2.
En Italia, Udinese enfrenta al Lecce a las 04:30 horas. AC Milan recibe al Atalanta a las 10:00 y la Juventus juega ante Lazio a las 12:45 horas. Fiorentina y Como se enfrentan a las 07:00 horas.
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La Premier League abre con Brighton ante Crystal Palace, Leeds United contra Manchester United y Bournemouth frente al Sunderland, todos a las 07:00 horas. Nottingham Forest recibe al Arsenal a las 09:30.
El futbol femenil inglés ofrece partidos desde temprano. Charlton Athletic enfrenta al Manchester United a las 07:00, Chelsea juega contra Tottenham a las 05:00, Crystal Palace se mide con West Ham a la misma hora y Manchester City recibe al Brighton a las 07:30. Aston Villa enfrenta al Liverpool a las 07:00 y London City juega ante Everton en ese mismo horario.
La Bundesliga presenta el duelo entre Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim a las 09:30. Bayer Leverkusen recibe al Friburgo a las 07:30 horas. En Francia, Lorient enfrenta al AS Monaco a las 09:15, Le Havre juega contra Auxerre a la misma hora, Paris FC se mide con Rennes a las 09:15 y Lyon recibe al Nice a las 12:45.
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NFL concentra ocho partidos durante la tarde
La NFL inicia su programación a las 07:30 horas con el duelo entre Texans y Jaguars, disponible por ESPN y Disney+. A las 11:00 horas se disputan Titans contra Colts, Jets ante Patriots, Saints frente a Giants y Panthers contra Eagles.
El mismo bloque de las 11:00 incluye Steelers contra Buccaneers. Chicago Bears enfrenta a Atlanta Falcons a las 11:00 horas, mientras que Ravens y Browns juegan a la misma hora.
Cardinals recibe a Rams a las 14:05 horas. Buffalo Bills enfrenta a Las Vegas Raiders a las 14:25, al igual que Chargers contra Chiefs. La actividad concluye con el juego entre Cowboys y Packers a las 18:20 horas.
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