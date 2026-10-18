Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 18 de octubre

La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Guardar

La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional, con transmisiones desde las 2:30 hasta las 19:00 horas.

El primer evento del día corresponde a la final del Masters de Shanghái, programada a las 2:30 horas por ESPN 2 y Disney+. Más tarde inicia una jornada con actividad en las principales ligas de Europa, el futbol femenil, la NFL, la NHL y torneos sudamericanos.

PUBLICIDAD

Liga Mx Femenil y Mundial Femenil Sub-17

La cartelera incluye seis encuentros de la Liga MX Femenil. Pumas recibe al Atlas a las 12:00 horas; Atlético de San Luis enfrenta a Juárez a las 17:00; Tigres juega contra Querétaro a las 18:00; América se mide ante Pachuca a las 19:00 y Monterrey recibe a las Tuzas en el mismo horario.

Con un sistema de juego ofensivo, las regias le dieron la vuelta al marcador para llevarse los tres puntos. (TW Rayadas)

El calendario también contempla juegos del Mundial Femenil Sub-17. Japón enfrenta a Zambia a las 09:00 horas, Canadá juega ante Brasil a las 09:00, Francia se mide con Venezuela a las 12:00 y Noruega enfrenta a Ghana a las 12:00 horas.

Monterrey cerró la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol femenino con su tercer triunfo consecutivo y nueve puntos-crédito @Rayadas/X

Real Madrid enfrenta al Sevilla y Juventus recibe a Lazio

El futbol español presenta varios partidos desde la mañana. Osasuna recibe al Racing Santander a las 06:00 horas, mientras que Celta de Vigo enfrenta al Alavés a las 08:15. Granada juega contra Cádiz a la misma hora dentro de LaLiga 2.

PUBLICIDAD

A las 10:30 horas, Málaga se mide ante la Real Sociedad. Real Valladolid recibe al Eldense a las 10:30 y Girona enfrenta al FC Andorra en otro duelo de la Segunda División de España.

El jugador del Real Madrid Endrick (d) celebra su gol durante el partido de la fase liga de la UEFA Champions League que han jugado AS Roma y Real Madrid en el Olímpico de Roma,Italia. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El partido de mayor atención en LaLiga llega a las 13:00 horas, cuando el Real Madrid recibe al Sevilla. El encuentro se transmite por Sky Sports e Izzi. Burgos y Sabadell juegan a la misma hora dentro de LaLiga 2.

En Italia, Udinese enfrenta al Lecce a las 04:30 horas. AC Milan recibe al Atalanta a las 10:00 y la Juventus juega ante Lazio a las 12:45 horas. Fiorentina y Como se enfrentan a las 07:00 horas.

PUBLICIDAD

La Premier League abre con Brighton ante Crystal Palace, Leeds United contra Manchester United y Bournemouth frente al Sunderland, todos a las 07:00 horas. Nottingham Forest recibe al Arsenal a las 09:30.

El futbol femenil inglés ofrece partidos desde temprano. Charlton Athletic enfrenta al Manchester United a las 07:00, Chelsea juega contra Tottenham a las 05:00, Crystal Palace se mide con West Ham a la misma hora y Manchester City recibe al Brighton a las 07:30. Aston Villa enfrenta al Liverpool a las 07:00 y London City juega ante Everton en ese mismo horario.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Leeds United's Dominic Calvert-Lewin celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Leeds United's Dominic Calvert-Lewin celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

La Bundesliga presenta el duelo entre Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim a las 09:30. Bayer Leverkusen recibe al Friburgo a las 07:30 horas. En Francia, Lorient enfrenta al AS Monaco a las 09:15, Le Havre juega contra Auxerre a la misma hora, Paris FC se mide con Rennes a las 09:15 y Lyon recibe al Nice a las 12:45.

PUBLICIDAD

NFL concentra ocho partidos durante la tarde

La NFL inicia su programación a las 07:30 horas con el duelo entre Texans y Jaguars, disponible por ESPN y Disney+. A las 11:00 horas se disputan Titans contra Colts, Jets ante Patriots, Saints frente a Giants y Panthers contra Eagles.

Oct 18, 2026; London, ENG; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) looks to pass the ball during the first half against the Houston Texans at Wembley Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

El mismo bloque de las 11:00 incluye Steelers contra Buccaneers. Chicago Bears enfrenta a Atlanta Falcons a las 11:00 horas, mientras que Ravens y Browns juegan a la misma hora.

Cardinals recibe a Rams a las 14:05 horas. Buffalo Bills enfrenta a Las Vegas Raiders a las 14:25, al igual que Chargers contra Chiefs. La actividad concluye con el juego entre Cowboys y Packers a las 18:20 horas.

PUBLICIDAD