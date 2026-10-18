¿Sin planes para HOY? Estos son los conciertos, festivales y eventos del domingo 18 de octubre en CDMX

Un collage ilustrado reúne elementos tradicionales de Día de Muertos junto a referencias arquitectónicas y culturales de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México tiene este domingo 18 de octubre una agenda con propuestas para distintos gustos y edades. Desde encuentros gastronómicos dedicados al café, el chocolate y el pan de muerto hasta actividades relacionadas con la historia de la capital, la jornada reúne alternativas para quienes buscan salir de casa y aprovechar el fin de semana.

En el Centro Histórico, la Feria de los Barrios y la Feria Internacional del Libro del Zócalo ofrecen espacios para acercarse a las tradiciones, los oficios y la literatura. Mientras tanto, en la colonia Roma, los festivales artesanales mantienen el protagonismo de los sabores asociados con la temporada de Día de Muertos.

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La programación también contempla actividades para quienes prefieren propuestas recreativas o espectáculos en vivo. La Marcha Zombie recorrerá las calles de la ciudad, mientras que Hombres G y Blessd tienen presentaciones previstas por la noche. Estas son algunas de las opciones disponibles para organizar el domingo, de acuerdo con los horarios y las sedes anunciadas.

Ferias gastronómicas para disfrutar los sabores de temporada

Un pan de muerto cubierto de azúcar permanece abierto sobre un mantel blanco durante las celebraciones del Día de Muertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, el chocolate y el pan de muerto forman parte de las propuestas gastronómicas de este fin de semana.

En Jalapa 38, en la colonia Roma Norte, el Festival Artesanal de Café y Pan de Muerto reúne distintas variedades de este producto tradicional, incluidas opciones clásicas y rellenas. La entrada es gratuita y el encuentro está programado de las 10:00 a las 19:00 horas.

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Además de la oferta de panadería, el festival contempla dos zonas gastronómicas con alternativas para quienes buscan probar otros platillos.

El Centro Histórico reúne libros, tradiciones y actividades

Varias mujeres recorren una galería de arte contemporáneo y una biblioteca contigua con obras pictóricas, esculturas y estanterías de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Plaza de Santo Domingo alberga la Feria de los Barrios del Centro Histórico, una iniciativa inaugurada durante la semana como parte de las actividades vinculadas con la historia de la capital. La jornada de este domingo está programada de las 11:00 a las 18:00 horas y el acceso es gratuito.

Para quienes buscan una actividad relacionada con la lectura, el Zócalo capitalino recibe el último fin de semana de la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026. También cuenta con actividades y foros que complementan la oferta editorial.

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La feria librera puede visitarse de las 11:00 a las 21:00 horas, sin costo de entrada. Su ubicación en la principal plaza pública de la ciudad permite incluirla en un recorrido por el primer cuadro, junto con la Feria de los Barrios. Quienes planeen acudir a ambos espacios pueden considerar sus horarios de cierre para distribuir el tiempo y consultar en cada sede la programación específica de las actividades.

Marcha Zombie y conciertos para cerrar el domingo

Una imagen dividida por una línea diagonal reúne a los integrantes de Hombres G y al DJ neerlandés Martin Garrix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aficionados a los disfraces y a la temática de terror tienen una cita con la 19.ª edición de la Marcha Zombie 2026. El punto de reunión anunciado es el Monumento a la Revolución, donde las actividades comenzarán a las 11:00 horas. Antes de la marcha habrá propuestas para los asistentes, incluida una zona de maquillaje para quienes quieran completar su caracterización. La participación está prevista sin costo.

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La música también forma parte de la agenda nocturna. A las 19:00 horas, Hombres G se presentará en el Auditorio Nacional como parte de su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. La agrupación española, vinculada con la historia del pop rock en español desde los años ochenta, tiene previsto reencontrarse con sus seguidores capitalinos en un concierto dirigido a quienes conocen sus canciones y a nuevas generaciones de oyentes.

A la misma hora, el cantante colombiano Blessd tiene programada una presentación en el Palacio de los Deportes, con una propuesta centrada en la música urbana. Ambos conciertos ofrecen alternativas distintas para terminar el fin de semana, aunque se realizan en recintos diferentes. Antes de salir, conviene considerar los traslados, revisar las condiciones de acceso y confirmar los detalles de cada espectáculo con sus organizadores.

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