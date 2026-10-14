Festival del Chocolate, Pan y Vino 2026: tres días para probar productos artesanales en Naucalpan

El Parque Naucalli recibirá sabores artesanales durante tres días de actividades dedicadas al chocolate, la panadería y el vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tercera edición del Festival del Chocolate, Pan y Vino se realizará durante tres días en Naucalpan, Estado de México, con una oferta de chocolates, panes y vinos elaborados por productores y expositores.

La entrada será gratuita y las actividades se llevarán a cabo del 23 al 25 de octubre de 2026, de 10:00 a 18:00 horas.

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El encuentro fue preparado por las autoridades locales mediante la Subdirección de Promoción Empresarial, Empleo y MIPYMES de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.

La propuesta busca reunir gastronomía artesanal, tradición culinaria y comercio local en un espacio dirigido a visitantes de todas las edades.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer los stands, probar productos, conocer parte de sus procesos de elaboración y comprar directamente a los artesanos.

La Plaza Central del Parque Naucalli será la sede del festival

La cita será en la Plaza Central del Parque Naucalli, ubicada sobre el Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Boulevares de Naucalpan.

El lugar recibirá a familias, parejas y grupos de amigos que busquen una actividad gastronómica cerca de la Ciudad de México. El formato contempla recorridos tranquilos entre los puestos instalados en el parque.

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La jornada estará pensada para que los asistentes puedan detenerse en cada espacio, descubrir productos y elegir qué probar o comprar. La oferta estará concentrada en preparaciones artesanales y propuestas de pequeños comerciantes.

Se podrá llegar al área del festival tanto mediante transporte público como en vehículo particular.

La jornada estará pensada para que los asistentes puedan detenerse en cada espacio, descubrir productos y elegir qué probar o comprar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expositores ofrecerán pan, chocolate y etiquetas de vino

La tercera edición reunirá productos de distintas regiones y estilos de elaboración. Entre las opciones anunciadas habrá chocolates artesanales, panes de masa madre, recetas tradicionales de panadería y diversas etiquetas de vino.

La propuesta permitirá que cada visitante arme su propio recorrido gastronómico. Algunas personas podrán optar por probar una copa, mientras que otras buscarán piezas de panadería o productos de chocolate para llevar.

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Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer los procesos que existen detrás de algunas recetas. Ese contacto directo con quienes preparan y comercializan los alimentos forma parte de la experiencia planteada para el encuentro.

Los maridajes serán otro de los atractivos disponibles durante la jornada. La combinación de vino, chocolate y pan será parte de la oferta para quienes quieran degustar distintos sabores dentro del recinto.

Entre las opciones anunciadas habrá chocolates artesanales, panes de masa madre, recetas tradicionales de panadería y diversas etiquetas de vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico impulsa el encuentro

La organización involucra a la Subdirección de Promoción Empresarial, Empleo y MIPYMES, que forma parte de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico local.

El festival plantea una oportunidad de venta directa para los productores participantes. La dinámica busca acercar a los visitantes a los emprendimientos dedicados a la elaboración de alimentos y bebidas artesanales.

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La compra directa permite que cada asistente conozca la oferta de los expositores antes de elegir. El público podrá consumir en el lugar o adquirir productos para llevar, de acuerdo con las alternativas disponibles en los puestos.

El encuentro también propone una salida al aire libre para quienes quieran apartarse de la rutina de la ciudad. La sede permitirá combinar el recorrido gastronómico con una tarde dentro del parque.

El festival se desarrollará del 23 al 25 de octubre de 2026

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre y continuarán el sábado 24 y domingo 25. Los tres días tendrán un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La duración del programa permitirá que el público distribuya su visita durante el fin de semana. Cada jornada ofrecerá un periodo de ocho horas para recorrer los stands y conocer a los productores convocados.

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La entrada libre implica que el acceso a las instalaciones no requerirá boleto. Los visitantes deberán considerar únicamente el presupuesto destinado a las compras o degustaciones que realicen durante el recorrido.

El Festival del Chocolate, Pan y Vino es una alternativa para probar productos elaborados por artesanos y apoyar a pequeños comercios de Naucalpan.