México

El festival de cacao y chocolate artesanal que reúne a productores de 14 estados llega al Museo Anahuacalli

El Museo Anahuacalli será sede de una feria donde el público podrá comprar chocolate y cacao directamente a productores, además de participar en degustaciones, talleres y charlas

Una mujer bate cacao en un cuenco junto a mesas con barras de chocolate, mazorcas y frutos en un patio con edificio de piedra al fondo.
Pozol, agua de barranca, champurrado y espuma de cacao formarán parte del Festival Cacao Para Todos, que reunirá propuestas gastronómicas y artesanales en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El XVI Festival Cacao Para Todos reunirá a productores, chocolateros, cacaoteros y artesanos de 14 estados mexicanos en el Museo Anahuacalli.

La expo-venta se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, con entrada libre en las áreas exteriores.

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El encuentro busca promover el cacao como patrimonio cultural mediante comercio directo, bebidas tradicionales, talleres y charlas.

La programación difundida por Cacao Para Todos contempla la participación de más de 60 expositores, junto con dos proyectos invitados de Guatemala.

El público podrá comprar directamente a quienes cultivan o transforman el cacao, sin intermediarios, y conocer procesos artesanales vinculados con alimentos, utensilios y saberes comunitarios.

El Museo Anahuacalli abrirá sus exteriores a la expo-venta de cacao

El festival tendrá lugar en Calle Museo 150, en San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, Ciudad de México. La entrada será gratuita para la expo-venta, mientras que el acceso a la colección permanente del museo se cobrará de forma independiente.

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El recinto, diseñado y legado por Diego Rivera, alberga una colección permanente de más de 50 mil piezas precolombinas mesoamericanas.

Cacao Para Todos plantea que este entorno permite relacionar al cacao con la memoria cultural y las prácticas que han acompañado su cultivo durante generaciones.

Los asistentes encontrarán chocolates elaborados con cacao mexicano de origen, barras, chocolate de mesa, bombonería, cacao tostado, nibs, polvos, manteca de cacao y mazorcan frescas.

La selección también incluirá productos como mieles de abejas nativas, café con cacao, repostería, pan dulce, helados, salsas y cosmética natural.

La oferta no se limitará a los alimentos. Entre los artículos anunciados figuran molinillos tradicionales de madera, metates de piedra volcánica, jícaras pintadas, molcajetes, cerámica, textiles, joyería, publicaciones, bolsas y objetos decorativos.

Productores de 14 estados y dos proyectos de Guatemala participarán en el encuentro

La convocatoria reunirá propuestas de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. También asistirán dos proyectos procedentes de Guatemala.

El sitio de Cacao Para Todos informa que una parte de los expositores trabaja con cacao de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. El programa propone que los visitantes conozcan a familias cacaoteras y puedan adquirir grano, fruto fresco y derivados elaborados desde el origen.

La trazabilidad será uno de los criterios de la exposición. La organización señala que busca privilegiar proyectos artesanales y productos cuyo origen y proceso de elaboración puedan identificarse.

La feria incluirá una muestra de propuestas asociadas con el modelo bean to bar, en el que el chocolate se transforma a partir del grano. También habrá productos con altos porcentajes de cacao e ingredientes puros, elaborados mediante técnicas artesanales.

Una taza humeante, un cuenco con granos de cacao, un fruto abierto, tabletas de chocolate y un batidor sobre una mesa de madera.
La convocatoria reunirá propuestas de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. También asistirán dos proyectos procedentes de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pozol, tascalate y chilate mostrarán la diversidad de las bebidas de cacao

Las bebidas tradicionales ocuparán un espacio central durante los cinco días del festival. Entre las preparaciones anunciadas están el pozol de Tabasco y Chiapas, el tascalate chiapaneco, el chilate de Guerrero, el agua de barranca de Tlaxcala y la espuma de cacao de Puebla.

El programa también incluye champurrado de Oaxaca, pozontle, polvillo, atole y agua de pataxtle. Estas recetas se presentarán como expresiones vinculadas con territorios específicos y con formas locales de moler, mezclar y batir ingredientes.

La cocinera tradicional Clara Lara ofrecerá una actividad dedicada al agua de barranca de Zacatelco, Tlaxcala. La bebida combina cacao, haba, maíz, canela y anís tostado, que se muelen en metate y se baten a mano hasta obtener espuma.

La nutrióloga Georgina Vela encabezará una charla y degustación sobre cuatro variantes del chilate en la Costa Chica de Guerrero: Azoyú, Ayutla, Ometepec y Tecoanapa. La actividad abordará preparaciones con maíz, cacao fresco, leche y pataxtle.

Tazón de madera con una bebida espesa marrón y una cuchara en una mesa, con puestos de mercado borrosos de fondo.
Las bebidas tradicionales ocuparán un espacio central durante los cinco días del festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habrá actividades sobre cacao, perspectivas decoloniales y procesos artesanales

Los talleres y charlas recorrerán aspectos botánicos, históricos, gastronómicos y técnicos del cacao.

Aketzalli Olvera dirigirá sesiones con molienda tradicional en metate, elaboración de chocolate y degustación de bebidas, acompañadas por un espacio de palabra y canto.

Olvera es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México y etnobotánica. Su trabajo se enfoca en la historia de los alimentos, la creación de sabores y la relación entre cacao y agroecología.

El jueves 29 de octubre, Hernán Del Riego dará una charla sobre la configuración del chocolate como producto cultural y gastronómico durante la conquista. La exposición revisará prácticas de consumo y propondrá perspectivas decoloniales para pensar la relación con este alimento.

Yahir Fuentes participará en dos encuentros sobre el desarrollo de proyectos chocolateros y sobre la tecnología para transformar cacao. El fundador de Alto Cacao abordará maquinaria, automatización, eficiencia y calidad en los procesos que van del grano a la elaboración de chocolate.

El programa incluirá pan de muerto, piedra volcánica y artes visuales

El calendario coincidirá con las celebraciones de Día de Muertos y sumará talleres de pan de muerto, flores de papel inspiradas en el cempasúchil, bordado de portarretratos y modelado en barro. También habrá actividades sobre vitromosaico, serigrafía, fanzines y estampación textil.

La familia Ochoa Apanco, del taller La Cultura de las Piedras, mostrará el trabajo artesanal con piedra volcánica. La demostración permitirá conocer la elaboración de metates, molcajetes y otras piezas, además de probar el picado del material con acompañamiento.

El Museo Anahuacalli organizará actividades propias que requerirán inscripción el mismo día en la taquilla. Entre ellas figuran ejercicios de cartonería, maquetas de plastilina con figuras de xolo, papel picado y calaveras, así como arreglos de cempasúchil.

El festival se plantea como una visita familiar y permitirá el ingreso de mascotas con correa en las áreas abiertas.

El museo dispone de un espacio para bicicletas y de estacionamiento, mientras que los talleres con cupo limitado requerirán registro previo o el pago de una cuota para recuperar materiales.

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