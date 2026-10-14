Sergio Mayer coquetea con el PAN: el diputado morenista cambia el guinda por el azul y despierta rumores sobre su futuro político

El gesto ocurrió meses después de que el legislador renunciara a Morena y se reincorporara a sus actividades en San Lázaro. (Redes Sociales)

Guardar

El diputado Sergio Mayer protagonizó un momento que despertó especulaciones sobre su futuro político en la Cámara de Diputados, luego de que Elías Lixa, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), le obsequiara una corbata azul durante la discusión de la Ley Federal de Derechos.

El legislador se quitó la prenda guinda que llevaba puesta y la sustituyó por la nueva, en un intercambio que llamó la atención de los presentes.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió el martes 13 de octubre de 2026, cuando Mayer se acercó a las curules de los legisladores panistas para conversar con integrantes de esa bancada.

Durante el encuentro, Lixa le comentó que una corbata azul le favorecería más que la guinda que vestía en ese momento.

Ante la sugerencia, Mayer pidió que le regalaran una corbata del color característico del PAN.

El diputado dejó el guinda por el azul durante una sesión en San Lázaro. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El coordinador blanquiazul accedió a la petición y consiguió la prenda, que el diputado se colocó frente a otros legisladores.

Sergio Mayer cambia la corbata guinda por una azul del PAN

La escena adquirió relevancia por el contexto político del legislador, quien en mayo de 2026 presentó su renuncia irrevocable a Morena, partido al que pertenecía, y solicitó que sus datos fueran eliminados del padrón de afiliados.

PUBLICIDAD

El cambio de corbata ocurrió en medio de las actividades legislativas en San Lázaro, pero no estuvo acompañado de un anuncio sobre una eventual incorporación de Mayer al PAN.

Hasta el momento, el intercambio con Lixa se mantiene como un gesto entre diputados, sin que se haya confirmado un acuerdo político entre ambos.

La combinación de los antecedentes partidistas del legislador y el simbolismo de los colores provocó preguntas sobre una posible aproximación a Acción Nacional.

Sergio Mayer llamó la atención en San Lázaro al sustituir su corbata guinda por una azul que le regaló Elías Lixa. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, el hecho de que Mayer haya aceptado y utilizado la prenda no constituye, por sí mismo, una confirmación de cambio de bancada o de afiliación.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del encuentro entre Sergio Mayer y Elías Lixa?

Los principales detalles del episodio registrado durante la sesión legislativa son los siguientes:

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Lugar: Cámara de Diputados , en San Lázaro .

Participantes: Sergio Mayer y Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN .

Motivo del encuentro: una conversación entre Mayer y legisladores panistas durante el debate de la Ley Federal de Derechos .

El regalo: una corbata azul que Mayer solicitó después de que Lixa le sugiriera utilizar ese color.

Resultado: el diputado se quitó la corbata guinda y se puso la azul, sin que se anunciara una incorporación formal al PAN.

La renuncia de Sergio Mayer a Morena marcó un cambio en su trayectoria política

La escena se produjo meses después de que Mayer se separara de Morena, en un proceso relacionado con su participación en La Casa de los Famosos, un reality show de Telemundo.

Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a Morena en mayo de 2026, luego de las controversias relacionadas con su participación en un reality show. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

El legislador solicitó licencia a su cargo para incorporarse al programa, decisión que derivó en un procedimiento interno de Morena y en la suspensión provisional de sus derechos partidistas.

Posteriormente, el 15 de mayo de 2026, presentó una carta en la que formalizó su salida del partido por motivos personales.

Su renuncia a la militancia no significó la pérdida automática de su cargo como diputado federal.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Mayer conservó su curul y sus facultades legislativas, aunque dejó de formar parte de la estructura partidista de Morena.

PUBLICIDAD

Tras su paso por el programa televisivo, el diputado se reincorporó a las actividades legislativas el 13 de octubre, después de permanecer más de un mes de licencia, según los reportes sobre su regreso a San Lázaro.

¿Sergio Mayer podría incorporarse al PAN?

El obsequio de Elías Lixa abrió interrogantes sobre la relación política que Mayer podría mantener con los legisladores panistas.

El regalo de una corbata azul por parte de Elías Lixa generó especulaciones sobre una posible incorporación de Sergio Mayer al PAN.

No obstante, el intercambio no estuvo acompañado de declaraciones que confirmaran una negociación, una invitación formal o una decisión del diputado para integrarse a Acción Nacional.

Tampoco se informó de un pronunciamiento oficial de Mayer o de Lixa que atribuyera al regalo un significado partidista.

Por ello, cualquier interpretación sobre un eventual cambio de grupo parlamentario permanece en el terreno de las especulaciones.

La escena dejó una imagen llamativa en el pleno: un diputado que renunció a Morena utilizando una corbata azul entregada por el coordinador del PAN.

PUBLICIDAD

Más allá de la anécdota, el futuro político de Mayer y una posible relación formal con los panistas siguen sin definirse públicamente.