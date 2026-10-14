México

Me Caigo de Risa estrena temporada 12 con el ingreso de Daniela Luján y nuevas dinámicas

La Familia Disfuncional regresa a la pantalla chica con 40 episodios nuevos y el ingreso de Daniela Luján al elenco estelar

La 'Familia Disfuncional' celebra el arranque de la temporada 12 de 'Me caigo de risa' en Canal 5
La 'Familia Disfuncional' celebra el arranque de la temporada 12 de Me Caigo de Risa. (FB: ElFaisy )
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La temporada 12 del programa de comedia Me Caigo de Risa se estrenó el 12 de octubre a las 20:00 por Canal 5 horas con el ingreso de la actriz Daniela Luján a la alineación de conductores y más de 30 dinámicas de improvisación inéditas para su emisión nocturna.

La nueva entrega consta de 40 capítulos producidos para el horario estelar del canal de televisión abierta.

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La transmisión marca el regreso del elenco denominado la Familia Disfuncional tras completar doce años de presencia ininterrumpida en la programación mexicana.

El catálogo general del formato acumula más de 250 juegos desarrollados desde su origen.

El equipo de producción integró propuestas enviadas por la audiencia a través de plataformas digitales para nutrir las rutinas de esta edición.

Faisy encabeza la conducción estelar en la doceava entrega del programa de entretenimiento.
Faisy encabeza la conducción estelar en la doceava entrega del programa de Televisa. (FB: ElFaisy )

Canal 5 transmitirá los 40 episodios nuevos

El conductor Faisy declaró que el proyecto experimentó una renovación constante en sus mecánicas.

El presentador explicó que la integración de propuestas del público permitió mantener el interés de los espectadores en la televisión nacional.

El productor ejecutivo Eduardo Suárez encabeza la realización de los episodios proyectados para esta etapa.

La producción adaptó los contenidos para conectar con audiencias infantiles y familiares mediante la reducción de albures y modismos dentro de las rutinas de improvisación.

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El actor Ricardo Margaleff retomó su lugar en el foro junto a Poncho Borbolla y Ricardo Fastlicht. La conductora Mariazel también confirmó su permanencia en el cuadro principal de participantes que ejecutan los retos escénicos sobre el escenario inclinado.

La actriz Gaby Platas comentó que el elenco alterna su presencia en pantalla en cada emisión. La rotación de los integrantes busca refrescar las interacciones durante las dinámicas de comedia en vivo.

Las grabaciones de esta entrega recibieron el respaldo del público tras 12 años de permanencia en el catálogo de Televisa. El formato original proviene de una franquicia de entretenimiento creada en Francia y adaptada para el mercado hispanohablante.

La nueva temporada integra más de 30 dinámicas físicas e inéditas sugeridas por los espectadores del programa.
La nueva temporada integra más de 30 dinámicas físicas e inéditas sugeridas por los espectadores. (FB: ElFaisy )

Faisy y Gaby Platas destacan la adaptación de la comedia tras 12 años

Gaby Platas afirmó que el programa funciona como un espacio de esparcimiento para los espectadores.

La actriz señaló que la interacción constante entre los conductores fortalece la química requerida en los ejercicios de improvisación espontánea.

El conductor Faisy mencionó que el punto más alto en la historia de la emisión ocurrió hace año y medio con la nominación a los Premios Emmy Internacionales. La distinción reconoció la calidad de producción en la categoría de entretenimiento sin guión.

La incorporación de Daniela Luján representa la novedad principal en el elenco de esta temporada. La actriz se suma al foro tras participar previamente en proyectos de televisión, teatro y producciones de comedia musical en el país.

Los integrantes del programa mantuvieron giras de presentaciones en vivo por teatros de la República Mexicana.

La respuesta de los asistentes en los escenarios teatrales impulsó la continuidad de la versión televisiva producida en los foros de San Ángel.

El programa mantiene un horario fijo a las 20:00 horas de lunes a jueves.

La barra de programación nocturna de Canal 5 apuesta por este formato para liderar la sintonía en el segmento de comedia familiar.

Daniela Luján se integra formalmente al elenco de la 'Familia Disfuncional' para la temporada.
Daniela Luján se integra formalmente al elenco de la 'Familia Disfuncional' para este ciclo. (FB: ElFaisy )

Televisa incluye a Camila Fernández y Andrea Legarreta entre los invitados

La producción confirmó la participación de figuras del espectáculo en calidad de invitados especiales para los 40 episodios.

La cantante Camila Fernández figura entre las personalidades que asistirán al foro para competir en los retos de improvisación.

El actor David Zepeda y la cantante Tatiana grabaron sus respectivas intervenciones para las emisiones iniciales de la temporada. Ambos artistas enfrentaron las dinámicas físicas y los juegos de agilidad mental junto a la alineación titular del programa.

La conductora Andrea Legarreta también forma parte de las celebridades convocadas por el equipo de producción. Su presencia en el set marca una de las apariciones estelares dentro de la barra de invitados programados para este ciclo.

Las dinámicas del programa ponen a prueba la agilidad de los conductores e invitados.
Las dinámicas del programa ponen a prueba la agilidad de los conductores e invitados en el set. (FB: ElFaisy )

Los 30 juegos inéditos incluyen pruebas de gesticulación, agilidad verbal y destreza física frente a las cámaras.

Cada dinámica somete a los participantes a situaciones imprevistas sin guiones previos dentro del set de grabación.

El elenco completó la grabación de los capítulos bajo protocolos de producción continuos.

Las emisiones permanecen disponibles en la señal de televisión abierta por Canal 5 y en plataformas digitales de transmisión como ViX.

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