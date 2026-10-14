Quién es Eddy Reynoso, entrenador y mánager del Canelo Álvarez por el que Pitbull Cruz le dio la espalda a su padre

Los Reynoso ha trabajado con Saúl Álvarez desde su debut profesional y ha contribuido a obtener cinturones en distintas divisiones, y ahora fijan su mirada en la juventud. (Especial)

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La llegada de Isaac “Pitbull” Cruz al Canelo Team coloca a Eddy Reynoso en el centro de una polémica que rebasa un simple cambio de esquina.

El capitalino dejó una relación de 17 años con su padre como entrenador y mánager para iniciar una etapa con el hombre que ha acompañado a Saúl “Canelo” Álvarez en las noches más grandes de su carrera.

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Isaac "Pitbull" Cruz se integró al Canelo Team bajo la dirección técnica del entrenador Eddy Reynoso. (X/ @wbcboxeo)

El movimiento abrió un frente familiar y económico. Isaac Cruz García, padre del Pitbull, reclamó a Mauricio Sulaimán y al CMB una compensación por los años de trabajo con su hijo, mientras que el joven boxeador sostiene que necesita tomar sus propias decisiones: “Todo tiene un principio y un final”.

De los gimnasios tapatíos a las grandes funciones de Saúl Álvarez: quién es Eddy Reynoso

Edison Omar Reynoso Sandoval nació en Guadalajara, Jalisco, en 1976. Es hijo de José “Chepo” Reynoso, entrenador que lo acercó desde niño al boxeo y con quien construyó una dupla que marcó la carrera de Saúl Álvarez.

Eddy tiene una etapa como boxeador amateur, aunque pronto descubrió que su lugar está fuera de las cuerdas.

Obtuvo una certificación como entrenador y comenzó a formar peleadores en Jalisco.

Su experiencia junto a Óscar “Chololo” Larios le permitió conocer los campamentos, la preparación de peleas de campeonato y las exigencias de una esquina profesional.

La relación con Canelo empezó cuando Álvarez llegó al gimnasio de los Reynoso durante su adolescencia.

Eddy y Chepo lo han acompañado desde su debut profesional, el 29 de octubre de 2005 .

Con los Reynoso en su esquina, Saúl conquistó títulos mundiales en superwélter, mediano, supermediano y semipesado. También se convirtió en el primer mexicano que unificó los cuatro cinturones de una misma división.

Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en el primer boxeador mexicano en unificar los cuatro cinturones de una misma división. (Instagram/ @Canelo)

Así, con el paso de los años, Eddy Reynoso dejó de ser sólo el joven entrenador que acompañó a Canelo en sus primeras funciones. Su lugar dentro del equipo creció al mismo ritmo que los títulos del tapatío.

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Además, recientemente Reynoso sostuvo que Álvarez es el mejor boxeador mexicano. Su postura revivió la discusión frente a nombres como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Rubén Olivares y Ricardo “Finito” López.

El Canelo Team lleva la firma de los Reynoso dentro y fuera del ring

Reynoso no se limita a dirigir entrenamientos. En el Canelo Team participa en la estrategia de pelea, el estudio de rivales, la preparación de los campamentos y el manejo de carrera de los boxeadores que llegan a él.

Su método busca adaptarse a las características de cada púgil . El objetivo es conservar las fortalezas del peleador, pero sumar respuestas ante contragolpeadores, zurdos, rivales defensivos o boxeadores de presión.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con campeones como José “Tecuala” Argumedo, Oswaldo “Gallito” Novoa, Rigoberto “Español” Álvarez, Julio César “Rey” Martínez y Luis “Panterita” Nery.

En distintos periodos también se relacionó con Ryan García , Andy Ruiz Jr. , Óscar Valdez , Jaime Munguía y Marco Verde .

Eddy ganó reconocimientos como el Premio Nacional del Deporte, Entrenador del Año del CMB y de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos.

El entrenador Eddy Reynoso recibió el Premio Nacional del Deporte y el reconocimiento de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos. REUTERS/Kristian Carreon

Esa mezcla entre táctica y seguimiento profesional explica por qué su equipo atrae a boxeadores promesa en busca de una nueva etapa. El Pitbull Cruz llega con la intención de encontrar ahí respuestas que le faltaban en su esquina anterior.

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Pitbull Cruz apuesta por Reynoso tras la ruptura con su padre

La decisión de Isaac “Pitbull” Cruz no llega como un ajuste menor. El de la Magdalena Contreras rompió con la esquina que compartió junto a su padre durante casi dos décadas el 17 de septiembre de 2026, eligiendo a Eddy Reynoso para conducir su nueva etapa.

Dos días después del anuncio, Cruz noqueó a Néstor Bravo y retuvo su título interino del CMB en las 140 libras .

Isaac Cruz García pidió al CMB una mediación y reclamó una compensación por los 17 años en los que participó en la formación de su hijo. Su petición contempla hasta 10% de las bolsas futuras del boxeador.

El Pitbull reconoció el trabajo de su padre, sosteniendo que no pretende borrar su historia familiar, aunque marcó una distancia definitiva: “Mi decisión es firme. Mi padre no forma parte de mi equipo actual deportivo, ni de mi representación”.

Isaac Cruz García solicitó la mediación del CMB y Maurició Sulaimán para exigir hasta el 10% de las bolsas futuras de su hijo. (Ig team.cruz73)

En este sentido, Isaac Pitbull Cruz llegó a Reynoso con la presión como sello, un título interino en las manos y una historia familiar rota a sus espaldas. Lo que ocurra en sus próximos combates definirá si esa decisión fue acertada y abre la puerta hacia el campeonato absoluto.