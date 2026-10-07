México

Parque Naucalli enfrenta falta de mantenimiento mientras revisan proyecto de Harry Potter

Mientras revisa su viabilidad ambiental y jurídica, vecinos exigen cancelar el espectáculo y denuncian el deterioro de la reserva ecológica

Denuncia Parque Naucalli Harry Potter Nacucalpan
Denuncia Parque Naucalli Harry Potter Nacucalpan (especial)
Guardar

El Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, enfrenta falta de mantenimiento, deterioro de su infraestructura y afectaciones a su arbolado, mientras autoridades municipales y vecinos mantienen una disputa por la instalación del espectáculo nocturno “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” dentro de esta área natural.

El gobierno municipal ordenó “parar” la instalación del proyecto mientras revisa el cumplimiento de las garantías ambientales y jurídicas. La administración encabezada por Isaac Montoya Márquez sostuvo que existe una mesa de negociación con los particulares responsables del espectáculo, pero advirtió que cualquier acuerdo para utilizar espacios del parque debe respetar las condiciones de protección del área verde.

PUBLICIDAD

Durante una reunión con integrantes de la Asociación Alianza Ciudadana de Naucalpan y del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) del fraccionamiento Boulevares, Ricardo Berriozábal Méndez, Enlace de la Presidencia municipal, reconoció que el Parque Naucalli acumula años de descuido y enfrenta diversas problemáticas que requieren atención.

Parque Naucalli, con árboles secos y redes hidráulicas colapsadas

Parque Naucalli fata de mantenimiento Harry Potter Naucalpan
Parque Naucalli falta de mantenimiento Naucalpan (especial)

Berriozábal Méndez señaló que la reserva, con una superficie de 43 hectáreas, enfrenta problemas ambientales y de infraestructura que requieren recursos para su atención.

Entre las principales afectaciones mencionó la presencia de heno motita, una plaga que ha provocado el deterioro y secado de árboles de entre 15 y 20 metros de altura. Algunos ejemplares permanecen secos en pie, lo que representa una problemática que, de acuerdo con el funcionario, requiere atención urgente.

PUBLICIDAD

A este escenario se suma el deterioro de las redes hidráulicas, que se encuentran colapsadas, además de necesidades de mantenimiento en distintas zonas del parque.

También señaló que estudios realizados por especialistas identifican la presencia de ardillas y otras especies, además de lo que calificó como “fauna itinerante”. De acuerdo con el funcionario, el deterioro del parque es consecuencia de años de abandono y de intervenciones que no resolvieron de fondo sus necesidades.

Vecinos rechazan espectáculos dentro del área protegida

Parque Naucalli fata de mantenimiento Harry Potter Naucalpan
Vecinos se quejaron que se usa maquinaria pesada en las instalaciones del parque (especial)

Los representantes vecinales señalaron que el problema no se limita al proyecto de Harry Potter, sino al uso que durante años se ha dado a distintos espacios del Parque Naucalli para realizar eventos masivos, afectado las áreas verdes.

De hecho, otros vecinos señalaron que ya se tienen programados los conciertos del Festival de las Cuatro Casas, donde vendrán diversos grupos. Por igual se tiene otros espectáculos para el próximo 14 de noviembre, el 90’S Rock Tour, donde se presentarán La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Santa Sabina.

Joaquín Pérez Oceguera, representante de la Alianza Ciudadana de Naucalpan, afirmó que los colonos buscan la cancelación del proyecto y cuestionó que se permita la realización de espectáculos dentro de una zona con protección ambiental.

Los vecinos denunciaron además la presunta tala de árboles y el ingreso de maquinaria pesada, al considerar que estas actividades pueden afectar el entorno natural del parque.

Marte Bonifaz, presidente del Copaci del fraccionamiento Boulevares, pidió que se suspendan los proyectos de espectáculos y que el Parque Naucalli sea destinado a su conservación.

“Que se suspenda todo, que se cancele todo y que dejen en paz al Parque Naucalli”, planteó.

Vecinos reportan dos suspensiones judiciales

Parque Naucalli fata de mantenimiento Harry potter Naucalpan
Espectáculo de Harry potter en el Parque Naucalli, Naucalpan (especial)

Pérez Oceguera informó que fueron promovidos dos juicios de amparo indirectos ante un Juzgado de Distrito en materia Administrativa y aseguró que en ambos casos se emitieron suspensiones.

Explicó que el ayuntamiento cuenta con un plazo de 15 días para responder a los procedimientos y señaló que los recursos están relacionados con la protección ambiental del área.

Los vecinos también solicitaron la intervención del gobierno del Estado de México para frenar el proyecto.

Las autoridades señalaron que durante esta semana podrían existir definiciones sobre el futuro del espectáculo.

La publicidad del proyecto señala que “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” comenzaría el próximo 23 de octubre y promete un recorrido nocturno con escenarios, criaturas mágicas y espacios inspirados en el universo de fantasía. También sostiene que la experiencia es compatible con la naturaleza y contempla acciones de plantación de árboles.

Sin embargo, antes de definir su permanencia, el principal desafío para el Parque Naucalli continúa siendo atender el deterioro acumulado durante años y garantizar que cualquier actividad dentro de sus 43 hectáreas sea compatible con la conservación del área natural protegida.

Temas Relacionados

Parque NaucalliHarry PotterNaucalpanEdomexmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 7 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 5.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 7 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 5.0 en Chiapas

Mariana Ochoa habló sobre las burlas que recibió por su vestido en La Casa de los Famosos México 2026: “Me dolió”

La cantante relató el momento en que vio las burlas de Gema Garoa y Aldo Rendón sobre su vestido dentro del reality

Mariana Ochoa habló sobre las burlas que recibió por su vestido en La Casa de los Famosos México 2026: “Me dolió”

Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto

El incidente ocurrió en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, Jalisco

Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

El presunto líder regional del CJNG fue ubicado y detenido en Zapopan, Jalisco la noche del lunes

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

CJNG asedia Chenalhó: habitantes denuncian “cooperaciones” para municiones y consumo forzado de drogas a niños

Operativo Otomí suma más de mil 200 detenciones en Edomex: delitos contra la salud concentran la mayoría

“El Tanque” del CJNG: el corrido de Javier Rosas que ventila sus nexos, orígenes y actividad huachicolera

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche, la serie que nadie autorizó: cuándo se estrena y qué consecuencias legales podría enfrentar

Timbiriche, la serie que nadie autorizó: cuándo se estrena y qué consecuencias legales podría enfrentar

Mariana Ochoa habló sobre las burlas que recibió por su vestido en La Casa de los Famosos México 2026: “Me dolió”

Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto

Mariana Ochoa reveló qué pasó tras regresar del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

Robbie Williams en México: horarios, invitados y objetos permitidos en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y revela en qué equipo de Europa lo quiere ver

Quién es el campeón invicto que alzó la mano para pelear en la despedida de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

Checo Pérez vuelve a Singapur, el circuito donde escribió una de sus grandes victorias en la Fórmula 1

México pierde 2-0 ante Chile y enciende las dudas sobre el proyecto de Rafael Márquez