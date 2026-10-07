Parque Naucalli enfrenta falta de mantenimiento mientras revisan proyecto de Harry Potter

Denuncia Parque Naucalli Harry Potter Nacucalpan (especial)

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El Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, enfrenta falta de mantenimiento, deterioro de su infraestructura y afectaciones a su arbolado, mientras autoridades municipales y vecinos mantienen una disputa por la instalación del espectáculo nocturno “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” dentro de esta área natural.

El gobierno municipal ordenó “parar” la instalación del proyecto mientras revisa el cumplimiento de las garantías ambientales y jurídicas. La administración encabezada por Isaac Montoya Márquez sostuvo que existe una mesa de negociación con los particulares responsables del espectáculo, pero advirtió que cualquier acuerdo para utilizar espacios del parque debe respetar las condiciones de protección del área verde.

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Durante una reunión con integrantes de la Asociación Alianza Ciudadana de Naucalpan y del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) del fraccionamiento Boulevares, Ricardo Berriozábal Méndez, Enlace de la Presidencia municipal, reconoció que el Parque Naucalli acumula años de descuido y enfrenta diversas problemáticas que requieren atención.

Parque Naucalli, con árboles secos y redes hidráulicas colapsadas

Parque Naucalli falta de mantenimiento Naucalpan (especial)

Berriozábal Méndez señaló que la reserva, con una superficie de 43 hectáreas, enfrenta problemas ambientales y de infraestructura que requieren recursos para su atención.

Entre las principales afectaciones mencionó la presencia de heno motita, una plaga que ha provocado el deterioro y secado de árboles de entre 15 y 20 metros de altura. Algunos ejemplares permanecen secos en pie, lo que representa una problemática que, de acuerdo con el funcionario, requiere atención urgente.

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A este escenario se suma el deterioro de las redes hidráulicas, que se encuentran colapsadas, además de necesidades de mantenimiento en distintas zonas del parque.

También señaló que estudios realizados por especialistas identifican la presencia de ardillas y otras especies, además de lo que calificó como “fauna itinerante”. De acuerdo con el funcionario, el deterioro del parque es consecuencia de años de abandono y de intervenciones que no resolvieron de fondo sus necesidades.

Vecinos rechazan espectáculos dentro del área protegida

Vecinos se quejaron que se usa maquinaria pesada en las instalaciones del parque (especial)

Los representantes vecinales señalaron que el problema no se limita al proyecto de Harry Potter, sino al uso que durante años se ha dado a distintos espacios del Parque Naucalli para realizar eventos masivos, afectado las áreas verdes.

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De hecho, otros vecinos señalaron que ya se tienen programados los conciertos del Festival de las Cuatro Casas, donde vendrán diversos grupos. Por igual se tiene otros espectáculos para el próximo 14 de noviembre, el 90’S Rock Tour, donde se presentarán La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Santa Sabina.

Joaquín Pérez Oceguera, representante de la Alianza Ciudadana de Naucalpan, afirmó que los colonos buscan la cancelación del proyecto y cuestionó que se permita la realización de espectáculos dentro de una zona con protección ambiental.

Los vecinos denunciaron además la presunta tala de árboles y el ingreso de maquinaria pesada, al considerar que estas actividades pueden afectar el entorno natural del parque.

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Marte Bonifaz, presidente del Copaci del fraccionamiento Boulevares, pidió que se suspendan los proyectos de espectáculos y que el Parque Naucalli sea destinado a su conservación.

“Que se suspenda todo, que se cancele todo y que dejen en paz al Parque Naucalli”, planteó.

Vecinos reportan dos suspensiones judiciales

Espectáculo de Harry potter en el Parque Naucalli, Naucalpan (especial)

Pérez Oceguera informó que fueron promovidos dos juicios de amparo indirectos ante un Juzgado de Distrito en materia Administrativa y aseguró que en ambos casos se emitieron suspensiones.

Explicó que el ayuntamiento cuenta con un plazo de 15 días para responder a los procedimientos y señaló que los recursos están relacionados con la protección ambiental del área.

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Los vecinos también solicitaron la intervención del gobierno del Estado de México para frenar el proyecto.

Las autoridades señalaron que durante esta semana podrían existir definiciones sobre el futuro del espectáculo.

La publicidad del proyecto señala que “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” comenzaría el próximo 23 de octubre y promete un recorrido nocturno con escenarios, criaturas mágicas y espacios inspirados en el universo de fantasía. También sostiene que la experiencia es compatible con la naturaleza y contempla acciones de plantación de árboles.

Sin embargo, antes de definir su permanencia, el principal desafío para el Parque Naucalli continúa siendo atender el deterioro acumulado durante años y garantizar que cualquier actividad dentro de sus 43 hectáreas sea compatible con la conservación del área natural protegida.

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