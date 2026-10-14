México

Alfonso Durazo sube el tono de la confrontación con Luis Donaldo Colosio y lo reta a conocer la realidad de Sonora

El gobernador de Morena tardó unos días en responder al llamado que hizo el senador emecista el pasado fin de semana

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respondió a la propuesta del senador de MC, Luis Donaldo Colosio, de visitar toda la entidad previo a las elecciones de 2027. Crédito: X / @juanpadeleo
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Este martes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respondió al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, quien llamó a sus simpatizantes a recorrer toda la entidad para recuperar la confianza de la población.

En conferencia de prensa, Durazo Montaño evocó una enseñanza del padre del legislador emecista, el excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sobre mantener “buenas maneras” en la política.

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Alfonso Durazo reacciona a propuesta de Luis Donaldo Colosio

Luego del anunció del legislador de Movimiento Ciudadano de visitar cada rincón de la entidad, el gobernador pidió a todos los aspirantes a contender por su puesto caminar Sonora “a ras de suelo” y conocer su realidad más allá de las zonas turísticas.

El intercambio tuvo su origen el pasado sábado 10 de octubre, cuando el senador naranja realizó una gira de trabajo por la entidad, donde hizo un llamado a los simpatizantes de su partido a recorrer todo el territorio sonorense.

Fotomontaje con Luis Donaldo Colosio a la izquierda inclinándose y Alfonso Durazo a la derecha sonriendo ante dos micrófonos
El senador Luis Donaldo Colosio y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, entraron en una confrontación por la contienda electoral en Sonora. (Facebook / Luis Donaldo Colosio Riojas / X / @AlfonsoDurazo)

Gobernador morenista recuerda a Luis Donaldo Colosio Murrieta

Frente a los micrófonos, Durazo Montaño reaccionó a las declaraciones de Colosio Riojas al recordar la etapa en la que colaboró como secretario particular del excandidato presidencial priista a finales de los años 80.

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Alfonso Durazo aclaró que su administración no mantiene una visión confrontativa ni bélica de la contienda política.

“Citando a Luis Donaldo padre, diría que entiendo la visión política distinta de nuestros adversarios y consecuentemente no tengo una visión de confrontación sobre la práctica política.

“De hecho, aprendí de Luis Donaldo, con quien tuve el honor de colaborar a su lado como su secretario particular, que había que tener buenas maneras con todos, todo el tiempo, porque las buenas maneras son muy redituables en política. Consecuentemente, todas y todos los participantes pueden esperar de mi gobierno las buenas maneras que he mostrado durante los cinco años de mi administración”, dijo el morenista.

Durazo recomienda a aspirantes conocer la “realidad del estado” más allá de las zonas turísticas

Por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal calificó como “muy sano” que Luis Donaldo Colosio y demás aspirantes a sucederlo comiencen con recorridos por los diversos municipios del estado.

Sin embargo, puso especial énfasis en profundizar en las problemáticas sociales y no limitarse a las zonas turísticas o de mayor desarrollo económico de la entidad.

“Por eso celebro no sólo que el senador Colosio, sino todas y todos los aspirantes se vayan a ras de suelo. Es fundamental que conozca más allá del bulevar Kino y San Carlos; todos los aspirantes deben tener un conocimiento profundo de la realidad del estado”, comentó Durazo al pedir un acercamiento directo con la ciudadanía.

Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.
Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.

Senador amaga con visitar municipio natal de Durazo

Incluso anunció que recorrería Bavispe –municipio natal de Durazo– “le cale a quien le cale”, como parte de su proyecto enfocado en recuperar la confianza ciudadana rumbo a las elecciones de 2027.

“Iremos a cada uno de los rincones de ese estado para platicar con todo el mundo. Iremos a Bavispe si es necesario, a todos los rincones, le cale a quien le cale.

“A toda esa gente que perdió la fe, a toda esa gente que ya no cree de las promesas de las campañas, desde ahorita les digo, se los firmo, se los apuesto: no los vamos a convencer con un espectacular o con un spot en la radio o la tele”, dijo Colosio Riojas durante una reunión privada con gente de su partido.

Colosio pide visitar casa por casa frente a crisis de credibilidad

El pasado sábado, durante un encuentro privado con militantes de Movimiento Ciudadano, Colosio Riojas pidió a la estructura partidista llevar el proyecto casa por casa. El exalcalde de Monterrey justificó el llamado en lo que calificó como una crisis de credibilidad en las instituciones de Sonora.

“Esa es la gente que se le convence cuando se va casa por casa, y una persona conocida le habla desde el corazón sobre un proyecto que le da esperanza y esas personas, son ustedes.

El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas se encamina a buscar gobernar Sonora. Crédito: @michelleriveraa
El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas se encamina a buscar gobernar Sonora. Crédito: @michelleriveraa

“La política de un estado se tiene que hacer desde lo local, empezando por reconocer la importancia del municipio, porque todos tenemos una vida municipal, no tienes vida federal, vives en un municipio, en un pueblo, nadie tenemos una vida estatal, ahí es donde se hace la vida de la gente y ahí es donde más atención le vamos a poner”, agregó.

Entrando en la polémica, Alfonso Durazo respondió a Luis Donaldo Colosio, y el morenista le recomendó que si va a visitar a Sonora, no se limite a zonas turísticas o de mayor desarrollo económico.

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