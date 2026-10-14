México

Def Leppard en CDMX 2026: setlist, horarios y cómo llegar al concierto en el Palacio de los Deportes

Todo lo que debes saber sobre el concierto de Def Leppard en el Palacio de los Deportes este lunes 19 de octubre

Músicos de la banda Def Leppard tocando sobre un fondo claro junto al logotipo del grupo y el texto Live 2026
Un cartel promocional anuncia la gira de actuaciones en directo de la banda de rock Def Leppard para el año 2026.
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Def Leppard se presenta este lunes 19 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dentro de su gira Live 2026 por América Latina, con Extreme como banda invitada. Los boletos siguen disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto, con precios entre 1,349 y 4,449 pesos.

La fecha capitalina llega después del arranque de la gira el sábado 17 de octubre en el Autódromo de Querétaro, la primera de tres presentaciones confirmadas en territorio mexicano. La preventa Banamex abrió el 4 de junio y la venta general inició el 5 de junio.

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Los precios por tipo de boleto son de 1,349, 1,969, 2,713, 3,209 y 4,449 pesos, de acuerdo con el mismo medio. La plataforma Koobit reporta boletos disponibles desde 2,568 pesos al 9 de octubre, con el evento a menos de un mes de distancia en ese momento.

El posible setlist incluye Pour Some Sugar on Me y Photograph

British rock band Def Leppard performs at the Rock Festival Copenhell, in Copenhagen, Denmark June 14, 2023. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
British rock band Def Leppard performs at the Rock Festival Copenhell, in Copenhagen, Denmark June 14, 2023. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Con base en las fechas previas de la gira Live 2026, el repertorio que Def Leppard tocaría en la capital mexicana abre con “Rejoice” y “Animal”, continúa con éxitos como “Let’s Get Rocked”, “Rocket” y “Armageddon It”.

La lista incluye dos covers: “Personal Jesus”, de Depeche Mode, y “Rock On”, de David Essex. El cierre contempla los temas más reconocidos de la banda: “Love Bites”, “Rock of Ages”, “Photograph”, “Hysteria” y “Pour Some Sugar on Me”.

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De acuerdo con Setlist.fm, el promedio de duración de los shows de esta gira es de 1 hora con 43 minutos, con un tiempo promedio de 3 horas con 57 minutos entre la apertura de puertas y el inicio del concierto.

Def Leppard en CDMX 2026: horario del concierto

Un músico masculino con cabello rubio tocando un bajo eléctrico en un escenario brillantemente iluminado con luces de concierto. Se ven personas con teléfonos en primer plano
Un miembro de Def Leppard enérgica en el escenario durante una actuación en vivo, mientras la banda anuncia su regreso a México en 2026 como parte de una extensa gira por Latinoamérica. (Instagram: Def Leppard)

El concierto está programado para iniciar a las 20:00 horas para la fecha del 19 de octubre en el Palacio de los Deportes. El recinto se ubica en avenida Río Churubusco y calle Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Las taquillas del inmueble operan de 10:00 a 18:00 horas en las puertas 1 y 7, ubicadas entre las calles Añil y Atletas, según el sitio oficial del recinto.

Cómo llegar al Palacio de los Deportes

La estación de metro más cercana es Velódromo, de la Línea 9, entre 6 y 8 minutos caminando mediante un puente peatonal sobre el Viaducto Río de la Piedad que desemboca en calle Añil. La estación Ciudad Deportiva, de la misma línea, funciona como alternativa.

British rock band Def Leppard performs at the Rock Festival Copenhell, in Copenhagen, Denmark June 14, 2023. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
British rock band Def Leppard performs at the Rock Festival Copenhell, in Copenhagen, Denmark June 14, 2023. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Para quienes usan Metrobús, la estación de referencia es Goma, de la Línea 2. El recinto cuenta con estacionamiento propio, aunque con cupo limitado y costo variable, con acceso vehicular por la Puerta 7, sobre avenida Río Churubusco, y las puertas 2 y 3, sobre calle Añil.

La congestión en calle Añil puede saturar los accesos hasta 90 minutos antes del inicio de eventos masivos, de acuerdo con datos de tráfico de Google Maps, lo que hace recomendable el transporte público.

Mochilas, cámaras profesionales y alimentos están prohibidos en el recinto

El reglamento del Palacio de los Deportes permite el ingreso de bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30 por 15 por 30 centímetros, así como bolsas de mano pequeñas y cangureras de hasta 11 por 16 centímetros.

También autoriza tapones para oídos, binoculares sin láser sujetos a revisión, medicamentos con receta médica y toallas sanitarias o tampones en pieza individual cerrada, según el sitio oficial del recinto.

Infografía con ilustraciones de un recinto, personas en una fila, bolsas, medicamentos, mochilas prohibidas y cámaras fotográficas.
Una infografía elaborada por Infobae detalla los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Palacio de los Deportes según las normas del recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetos prohibidos figuran mochilas, bolsas de uso diario, tote bags grandes y bolsas de malla, sin importar su tamaño. Tampoco se permite el ingreso con alimentos ni bebidas.

La lista de restricciones incluye cámaras profesionales con lentes intercambiables o extensibles, trípodes, palos para selfie y equipo de grabación de audio o video. Laptops, tabletas y lectores electrónicos grandes quedan excluidos del acceso.

El recinto prohíbe además paraguas, cigarros, vapeadores, encendedores, sustancias ilegales, armas y objetos punzocortantes. Se suman a la lista los punteros láser, las luces químicas, los guantes LED, los peluches y los carteles que superen 11 por 43 centímetros, al igual que las pancartas con postes.

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