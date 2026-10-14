América alista homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Azteca: fecha y día en el que se hará el reconocimiento al histórico portero (REUTERS/Raquel Cunha/File Photo)

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Guillermo Ochoa se retiró del futbol profesional luego de concluir su participación en el Mundial 2026, el histórico portero se convirtió en el único mexicano, hasta ahora, en participar en seis Copas Mundiales y estar a la altura de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizó un homenaje para reconocer la trayectoria de Memo Ochoa con la camiseta tricolor, ahora, el club que lo debutó en Primera División estaría organizando otro reconocimiento en la cancha del Estadio Azteca, escenario significativo para la carrera del ex arquero.

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Recientemente se dio a conocer que el Club América homenajeará a Guillermo Ochoa el próximo domingo 25 de octubre de 2026, durante su partido ante Pachuca correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, en el Estadio Banorte, conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

Cuándo será el homenaje de Memo Ochoa con el América

Cuándo será el homenaje de Memo Ochoa con el América ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con reportes de ESPN, la directiva azulcrema está preparando una ceremonia para enaltecer el legado de Memo Ochoa en la institución azulcrema, razón por la que apresuraron los detalles del evento y realizarlo el domingo 25 de octubre en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El guardameta estará presente para recibir el reconocimiento de la afición azulcrema, según fuentes cercanas al evento. Será el segundo homenaje que Ochoa recibe tras su retiro, luego del que obtuvo en el partido entre México y Chile disputado en Los Ángeles, Estados Unidos.

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Los boletos para el América contra Pachuca ya están a la venta, con precios que van desde los 587 pesos en la localidad más accesible, mientras que los boletos más caros rondan los tres mil 522 en los asientos ubicados detrás de las bancas, alrededor del túnel de salida.

Del nido a Europa, la carrera de Memo Ochoa con América

Del nido a Europa, la carrera de Memo Ochoa con América (REUTERS/Daniel Becerril)

Guillermo Ochoa debutó con las Águilas el 15 de febrero de 2004. Sus reflejos y actuaciones en la cancha lo convirtieron en el primer portero mexicano en emigrar a Europa y en uno de los pocos futbolistas con presencia en seis Copas del Mundo.

Memo Ochoa construyó su carrera en el Club América en dos etapas: la primera de 2004-2011 y de 2019-2022. Debutó bajo la dirección de Leo Beenhakker, y pronto se ganó la titularidad en el arco azulcrema.

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En su primera etapa se consolidó como una de las figuras del equipo. Fue parte del plantel que ganó el Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2005 y la Copa de Campeones de Concacaf 2006. También obtuvo la InterLiga 2008. En 2011 sale del América para iniciar su carrera en Europa con el Ajaccio de Francia, etapa en la que no le fue del todo bien.

Regresó al América en 2019, luego de pasar por Francia, España y Bélgica. En esa segunda etapa recuperó la titularidad y llegó a la final del Apertura 2019, que el club perdió ante Monterrey en penales. Su ciclo terminó al finalizar 2022, cuando se marchó al Salernitana de Italia.

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Ochoa se reencontró con Emilio Azcárraga (IG/ @yosoy8a)

En total, Ochoa disputó 424 partidos oficiales con las Águilas. La cifra lo coloca como el portero con más apariciones en la historia del América. Más allá de los títulos, queda como un referente por su origen en Coapa, su larga titularidad y su regreso al club después de su experiencia europea.

El retiro de Ochoa con la Selección Mexicana

El portero colgó los guantes en el propio Estadio Azteca, tras el partido ante Inglaterra que confirmó la eliminación de México en la Copa del Mundo 2026. Días antes había entrado de cambio frente a Chequia para disputar su último encuentro y recibir el aplauso del público.

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Al despedirse, Ochoa resumió su trayectoria con la Selección Mexicana: “He disfrutado cada momento. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”.