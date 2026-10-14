México

Festival Plumas Migratorias llega a CDMX: habrá observación de aves, talleres y charlas

El Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la Ciudad de México recibirán el Festival Ecocultural Plumas Migratorias a finales de octubre

Personas caminan por un sendero arbolado con nopales; una mujer usa binoculares mientras un hombre señala aves en las ramas.
Las áreas naturales protegidas de la zona sur de la capital serán sede del Festival Ecocultural Plumas Migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival Ecocultural Plumas Migratorias llegará a la Ciudad de México los días 24 y 25 de octubre con recorridos de observación de aves, charlas, talleres, stands, una exposición y actividades nocturnas.

La programación se desarrollará en el Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la Ciudad de México, dos áreas naturales protegidas de la zona sur.

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La propuesta reunirá a colectivos, especialistas, instituciones y visitantes interesados en conocer las aves que habitan o recorren la capital.

El encuentro combinará actividades al aire libre con espacios de divulgación sobre la presencia y la importancia cultural de estos animales.

El festival busca acercar a las personas a la observación de aves y a los entornos naturales de la ciudad mediante recorridos, conversatorios y actividades simultáneas.

El programa contempla opciones durante la mañana, la tarde y la noche, con sedes en el Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la Ciudad de México.

El Bosque de Tlalpan abrirá la programación el sábado 24 de octubre

Las actividades comenzarán el sábado 24 de octubre en el Bosque de Tlalpan con un recorrido de observación de aves programado de 8:00 a 10:00 horas. La actividad estará a cargo de Rascador Birdwatch.

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Después del recorrido, el espacio recibirá una serie de conversatorios dedicados a las especies de aves, los bosques mexicanos y las áreas naturales protegidas de la capital.

A las 10:00 horas, Tatiana B. Sánchez Rodríguez, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y NABCI, presentará la charla “Las aves del Bosque de Tlalpan”.

La agenda continuará a las 10:30 horas con “Chipe Rojo: Una joya entre los bosques de México”, una actividad a cargo de Ruth Ivette Huerta García, de Bruja de Hilo y Aguja.

A las 11:00 horas, Emmanuel A. Ramírez Morales y Lorena V. Sánchez Sánchez, de Mochuelo de Bosque, participarán con el conversatorio “Un vuelo a través de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México”.

Bosque de Tlalpan. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM
Bosque de Tlalpan. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Conversatorios sobre aves y naturaleza en la Ciudad de México

La programación del sábado también incorporará una conversación sobre el Parque de los Periodistas Ilustres. Rubén Obed García Linares, de Aves Periodistas, expondrá a las 11:30 horas el tema “Un refugio para las aves en medio de la gran ciudad”.

A las 12:00 horas, Christian Iván Castillo Molina, de Ciencia Birding, abordará el tema “Cuando el tecolote canta: Importancia cultural de los Strigiformes”.

Las charlas colocarán en el centro a las aves presentes en distintos espacios de la Ciudad de México, desde el Bosque de Tlalpan hasta el Parque de los Periodistas Ilustres.

La jornada reunirá contenidos sobre biodiversidad, refugios urbanos y el valor cultural de especies como los tecolotes. Las actividades permitirán conocer distintas miradas sobre las aves y los lugares donde se desarrollan.

Un tecolote de plumaje pardo y ojos amarillos posado en la rama de un árbol con follaje de fondo.
Tecolote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Talleres y stands funcionarán de 10:00 a 15:00 horas

El Bosque de Tlalpan contará con stands y talleres simultáneos entre las 10:00 y las 15:00 horas. La oferta incluirá opciones recreativas, una exposición fotográfica y una muestra de colección biológica.

Bruja de Hilo y Aguja llevará a cabo el taller “Entre hilos y plumas”. La actividad se sumará a la programación paralela de la jornada.

Ciencia Birding instalará el stand “La importancia cultural de las aves en México”. El espacio estará dedicado a la relación entre estas especies y las expresiones culturales del país.

El Colectivo Xepe participará con un stand recreativo. La programación también incorporará distintas propuestas para quienes busquen acercarse a las actividades desde una dinámica participativa.

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Mochuelo de Bosque presentarán la exhibición de la colección biológica “Conoce las aves que visitan tu ciudad”.

Aves Periodistas, por su parte, exhibirá la muestra fotográfica “Aves del Parque de los Periodistas Ilustres”. La exposición estará enfocada en las especies vinculadas con ese espacio urbano.

El Parque Ecológico de la Ciudad de México tendrá recorridos matutinos y nocturnos

La segunda parte del Festival Ecocultural Plumas Migratorias se trasladará el domingo 25 de octubre al Parque Ecológico de la Ciudad de México.

Parque Ecológico de la Ciudad de México Parque Cuitláhuac Parque Bicentenario Parque Ejidal San Nicolás Totolapan Parque Nacional Tepeyac
Parque Ecológico de la Ciudad de México. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

La Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA) realizará un recorrido de observación de aves matutino de 5:45 a 13:00 horas.

La agenda del domingo también incluirá un recorrido de observación de aves nocturno y una proyección, previstos de 17:00 a 23:00 horas. Esta actividad estará a cargo de la misma dirección.

El programa ofrece así dos momentos distintos para observar aves en el Parque Ecológico de la Ciudad de México: una salida matutina y otra nocturna con proyección incluida.

El campamento del Festival Plumas Migratorias requiere registro previo

Entre las actividades anunciadas se encuentra un campamento en el Bosque de Tlalpan, que iniciará a las 17:00 horas del sábado 24 de octubre y concluirá a las 13:00 horas del domingo 25.

El punto de reunión será el acceso de la caseta de Picacho-Ajusco y será necesario realizar un registro previo.

El enlace para el registro se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Las personas interesadas deberán consultar esos canales para conocer el procedimiento de inscripción y los detalles de esta actividad.

Con actividades distribuidas entre el Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la Ciudad de México, el Festival Ecocultural Plumas Migratorias reunirá recorridos, charlas y espacios de divulgación durante dos jornadas.

Para más detalles sobre el evento, se recomienda consultar las plataformas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente.

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