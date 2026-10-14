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Pumas pierde al Chino Huerta en partido clave tras su expulsión ante Cruz Azul

El equipo dirigido por Solari está obligado a sumar victorias si aún aspira a la liguilla del Apertura 2026

Pumas pierde al Chino Huerta para partido clave del Apertura 2026 (Foto: Pumas MX)
Pumas pierde al Chino Huerta para partido clave del Apertura 2026 (Foto: Pumas MX)
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De cara al inicio de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, Pumas se alista para afrontar un panorama complicado pues perderá a uno de sus jugadores importantes en un partido clave que podría condicionar el resto del torneo. Actualmente, el equipo de Esteban Solari se ubica en la posición 12 de la tabla con 13 unidades, por lo que está obligado a ganar sus siguientes duelos para así colarse a la liguilla.

Tras el empate 3 - 3 ante Cruz Azul, el conjunto universitario quiere darle vuelta a ese resultado y su próximo compromiso toma relevancia por la ausencia que tendrán en la cancha. César Chino Huerta no estará disponible para el duelo ante Atlante en el Estadio Banorte.

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Luego de que el delantero salió expulsado al minuto 37 por doble tarjeta amarilla en Ciudad Universitaria, ahora tendrá que pagar el castigo con un juego de suspensión.

Chino Huerta no jugará ante Atlante

Chino Huerta no jugará ante Atlante (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Chino Huerta no jugará ante Atlante (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la sanción que recibirá el Chino Huerta tras la expulsión que recibió en la jornada 11. A través de su página oficial informaron cuántos partidos se perderá el futbolista de 25 años.

De acuerdo con el reporte disciplinario, el Chino Huerta solo estará ausente un partido por recibir la segunda amonestación en el mismo partido, en consecuencia se perderá el enfrentamiento ante Atlante en el Azteca de la fecha 12 y regresará al equipo para la Jornada 13 ante Santos.

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Así describieron la expulsión del Chino Huerta: “Causal 11: Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. (Expulsión) Partidos de Suspensión: 1″.

Con esta baja, el Tano Solari tendrá que reajustar su zona ofensiva pues la ausencia del Chino fue notoria desde el instante en que abandonó la cancha ante la Máquina Cementera.

Así fue la expulsión del Chino Huerta en el Pumas vs Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Así fue la expulsión del Chino Huerta en el Pumas vs Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así fue la expulsión del Chino Huerta en el Pumas vs Cruz Azul

César Huerta pasó de protagonista a villano en el mismo partido, y en cuestión de minutos sentenció el duelo de los universitarios. Fue el propio Chino quien marcó un golazo ante la Máquina y posteriormente dejó a su equipo con 10 elementos tras recibir una segunda tarjeta amarilla y ser expulsado al minuto 37.

El delantero le dio a la afición de Pumas una jugada para recordar al marcar el 2-0 a favor de los universitarios al minuto 16. El también seleccionado nacional recibió la pelota y ejecutó una definición que terminó por superar al guardameta colombiano Kevin Mier, quien no pudo evitar el tanto del atacante mexicano.

Diez minutos después, al 26, César Huerta recibió su primera tarjeta amarilla cuando intentó recuperar la pelota y cometió una falta sobre Gabriel Fernández. La intensidad que mostró en la disputa por el balón volvió a aparecer en una acción posterior, la cual derivó en su expulsión.

( Captura fmf.mx/justicia-deportiva/comision-disciplinaria)
( Captura fmf.mx/justicia-deportiva/comision-disciplinaria)

Al minuto 37, el extremo acudió a disputar un balón dividido con Jorge Rodarte. En el intento por alcanzar la pelota, Huerta terminó por impactar con el botín el hombro del defensor de Cruz Azul pues realizó un juego brusco que terminó en un fuerte golpe. La acción provocó la reacción inmediata del banquillo celeste, encabezado por Joel Huiqui, cuyos integrantes exigieron la expulsión del jugador universitario.

El árbitro central, Ismael Rosario López Peñuelas, atendió el reclamo y mostró la segunda tarjeta amarilla a César Huerta, quien abandonó el terreno de juego. La decisión dejó a los dirigidos por Esteban Solari con 10 hombres durante el partido ante la Máquina.

Hasta el momento, Pumas está a cuatro lugares de subir al lugar ocho de la tabla de posiciones, y con ello tendría su pase a la liguilla. Pero para lograrlo requiere de sumar victorias en lo que resta de la jornada regular para no comprometer su clasificación.

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