México

Cómo va el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica en el estadio Corregidora

El Tri Femenil juega por segunda vez contra representación jamaicana tras sufrir la derrota 4-3 en el estadio Victoria de Aguascalientes

Jugadoras de fútbol con uniforme blanco posan alineadas en una cancha tras una pancarta de la selección mexicana.
Enfrentarán por segunda vez a la Selección de Jamaica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Nacional Femenil de Futbol pactó dos duelos amistosos ante la Selección Femenina de Jamaica rumbo a disputar el boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027 contra su similar de Haití, el 26 de noviembre por los 4tos de Final del Campeonato Concacaf W.

Después de 32′ minutos de juego, el Tri Femenil, dirigido por el español, Pedro López Ramos, está en ventaja parcial de 2-0 producto de un autogol y un tanto de Maricarmen Reyes, centrocampista que milita en Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Cabe destacar que Maricarmen Reyes participó en las dos anotaciones de la Selección Nacional Femenina. Al imponer presión en el área rival, la mexicana forzó que la defensora retrocediera el esférico, pero su toque terminó dentro de su propia valla al minuto 5′.

Más tarde, Barbie Malibú no le quitó la mirada al balón y en un trazo largo remató a bocajarro para concretar el segundo tanto de la Selección Mexicana Femenil al minuto 31′, consiguiendo hasta ahora una noche redonda en su regreso a una convocatoria del Tricolor Mayor.

Su anotación en el estadio de Querétaro fue motivo de celebración para la escuadra de Tigres Femenil. “Todos lloramos y festejamos contigo Maricarmen Reyes. El gol de Barbie Malibú con la Selección Nacional de México Femenil”, dice el mensaje de las Amazonas tras compartir el tanto de su jugadora.

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México perdió en su primera cita con Jamaica

La Selección Azteca Femenina sufrió un duro revés en su primera confrontación no oficial frente a las seleccionadas de Jamaica, en Aguascalientes el pasado viernes 9 de octubre desde el estadio Victoria, casa de los Rayos del Club Necaxa.

Las caribeñas toma ventaja por 2-0 durante los primeros 20′ minutos, con anotaciones de Jodi Brown y Khadija “Bunny” Shaw. México Femenil intentó reaccionar y mantivo el partido cerrado, con goles que destacan de Rebeca Bernal y otro de Charlyn Corral, desde afuera del área en el tiempo de compensación.

El resultado exhibió problemas defensivos del equipo de Pedro López, sobre todo ante la velocidad de las atacantes de la Selección de Jamaica Femenil. Los duelos entre ambos representativos forman parte de la preparación rumbo a los 4tos de final del Campeonato Femenino de la zona de Concacaf.

México tiene la oportunidad de regresar a una Copa del Mundo Femenil

La Selección Nacional Femenil enfrentará a las representantes de Haití en la fase de 4tos de final del Campeonato Concacaf W 2026, un partido de eliminación directa que define buena parte del camino rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Ganar ante el país caribeño significa una clasificación directa al Mundial Femenil. Los cuatro equipos que avancen a semifinales obtienen su boleto automático. La escuadra Tricolor llegará como la tercera mejor sembrada del torneo y Haití como sexto, de acuerdo con el Ranking Femenil de la FIFA de abril del 2026.

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