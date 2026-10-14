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Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente

El presidente del CMB compartió su postura sobre la realización de la pelea en Arabia Saudita pese a los conflictos en la ciudad

Turki Al-Sheikh con atuendo tradicional árabe y gafas de sol, sosteniendo un cinturón verde de boxeo, junto a Mauricio Sulaiman y Bob Arum en un escenario
Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente (REUTERS/Ahmed Yosri)
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Cada vez está más próxima la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Christian Mbilli, el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita el mexicano subirá al ring en búsqueda de recuperar el cinturón de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin embargo, en días recientes los conflictos en medio oriente y los bombardeos al Aeropuerto de Riad han puesto en foco el tema de seguridad y la realización de la cartelera “México contra el Mundo”. Turki Alalshikh, asesor de la corte real y organizador del evento, afirmó que Canelo sigue firme en su postura de llevar a cabo la pelea.

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Ante este escenario, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, compartió su postura sobre la pelea de Canelo y confirmó su asistencia a la noche que encabezarán los boxeadores nacionales. Fue al término de la conferencia martes de café del CMB donde compartió su postura.

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea Canelo vs Mbilli

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea Canelo vs Mbilli (IG/ @canelo)

En una charla con la prensa, el presidente del organismo verde calificó la pelea como un “tema complicado”, pero mostró su profesionalismo y compromiso a estar presente la noche del 31 de octubre en la pelea, en especial por la cantidad de mexicanos que subirán al ring, así como el resto del equipo nacional que estará en la cartelera.

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Mauricio Sulaimán aseguró que a finales de mes estará realizando el viaje a Riad pese al contexto que vive la ciudad. Y es que, debido a que tanto Canelo como los organizadores mantiene su postura de llevar a cabo la contienda, el presidente del CMB respetó la decisión.

“Es un tema muy complicado, lo que se dice es que sigue la pelea adelante. A mí me parece totalmente irresponsable que estén nuestros boxeadores allá, nuestros jueces, réferis y representantes y no ir. Entonces, lo más seguro es que yo estaré viajando para Riad a fines de mes. Dios quiera que todo se arregle, que todo siga, que se logre controlar todo este tema. Pero sí, hay que estar con pasión”, finalizó.

Canelo confirmó su pelea en Arabia Saudita tras los ataques en Riad

Canelo se prepara para regresar al ring (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo/File Photo)
Canelo se prepara para regresar al ring (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo/File Photo)

Turki Alalshikh difundió en redes sociales el mensaje que, según dijo, recibió del boxeador tapatío. El promotor afirmó que Canelo no mostró temor ante el escenario de tensión bélica en la región.

Canelo se puso en contacto y me dijo que aún peleará en Riad este octubre, pase lo que pase. No le teme a nada. Mi país es hogar de las dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, publicó.

Álvarez no ha emitido hasta ahora un comunicado desde sus cuentas oficiales. La decisión de mantener el combate se conoce únicamente por medio del organizador de la cartelera.

Saúl Álvarez mantendrá su pelea contra Christian Mbilli en Riad el sábado 31 de octubre, pese a los bombardeos registrados en aeropuertos de la ciudad, incluido el de la capital saudita. Turki Alalshikh, promotor de la función, aseguró que el boxeador mexicano confirmó su participación en la cartelera “México contra el Mundo”, en la que disputará el título supermediano del CMB.

Mbilli llega invicto al combate con 29 triunfos. El púgil nació en Yaundé, Camerún; se formó en Francia y actualmente entrena en Montreal, Canadá.

La función del 31 de octubre reunirá peleas de campeonato en las divisiones supermediano, pluma, superligero y supergallo. Además del duelo entre Canelo y Mbilli, el programa contempla participaciones de Jaime Munguía, Rafael Divino Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.

Espinoza expondrá el título pluma de la OMB ante Lorenzo Parra. Delgado enfrentará a Arthur Biyarslanov por un cinturón mundial de la IBF en peso superligero. Munguía peleará en la cartelera preliminar contra Zon. Picasso, por su parte, enfrentará a Carl Jammes por los campeonatos supergallo del CMB y la OMB.

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