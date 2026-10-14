México

Gala Montes graba a una mujer en video y genera revuelo al decirle “mamá”

La actriz y cantante mexicano captó a una mujer durante su viaje por España generando especulaciones al recordar a su madre Crista Montes

Composición de dos imágenes: una mujer de cabello oscuro a la izquierda y una persona con mochila rosa vista desde arriba a la derecha.
La cantante mexicana llamó mamá a una mujer que se encontraba en las calles de Madrid . (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mexicana, Gala Montes, se encuentra cómoda en un viaje por Madrid, capital de España, donde volvió a mencionar a su mamá, Crista Montes, en un video grabado desde un balcón mientras capta a una mujer que se encuentra de espaldas y luce un cabello peculiar al de su madre.

Lo llamativo de la filmación es que Gala Montes utiliza un tono de voz que hace pensar que le llama a su mamá, a quien ha censurado de sus últimas fotografías de Instagram, incluyendo en su nuevo álbum La Mala en el que la cantante cubre el rostro de Crista Montes con una mancha de pintura rosa.

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Gala Montes vive un distanciamiento con su madre desde el 2024. Tras la grabación donde menciona la palabra “mamá” en dos ocasiones, la actriz abrió preguntas entre sus seguidores sobre si todavía extraña a su progenitora pese a los conflictos públicos que han marcado su relación.

Crista Montes manejó la carrera de Gala durante 18 años antes de la ruptura familiar

La mamá de Gala Montes fungió como su mánager a lo largo 18 años, desde que la actriz tenía 6 años de edad. El fin de la relación profesional salió a la luz en 2024, cuando Crista Montes acusó a su hija de despedirla sin indemnización y de dejarla sin respaldo económico.

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Gala no se guardó nada y le respondió mediante una transmisión de Instagram. La cantante mantuvo que su mamá quiso quedarse con su dinero, tanto que la acusó de extorsión y manipulación emocional, además de describir una relación marcada por violencia física y psicológica.

Incluso, Gala Montes también denunció que sufrió explotación desde la niñez y que había guardado silencio durante un año para evitar que el conflicto llegara al foco público. La discusión escaló después de que Crista Montes ofreció declaraciones a sitios de espectáculos.

Además, con el quiebre profesional entre Gala y Crista Montes, la actriz sentenció en julio del 2024 que “a partir de ahora ya no tengo mamá” y que los problemas familiares agravaron su sus diagnósticos de depresión y ansiedad, versión que su madre rechazó.

Crista Montes aseguró en diversas entrevistas que ella habría sido víctima de agresiones de parte de sus hijas, Gala y Beba Montes. También sostuvo que cuenta con evidencias para respaldar su postura y demostrar su versión de los hechos, aunque hasta ahora no las ha presentado de manera pública.

Gala Montes planea una orden de restricción contra a su madre por temor a su seguridad

La mexicana habló sobre este asunto durante una entrevista con Maryfer Centeno. Gala Montes aseguró que mantiene distancia con su madre y que analiza tramitar una orden de restricción porque, según sus palabras: “no deja de acosarme, porque quiere dinero y porque ya se le acabo y ahora no sabe qué hacer para seguir desprestigiándome”.

“Yo de verdad a la señora Crista le huyo, no necesito que me lo pida (dinero) para darme cuenta de sus robos, me ha hecho robos por todos lados, ha ido hablar con todos mis amigos para desprestigiarme, para decir que estoy enferma, los mismo que Britney (Spears), a ella le hicieron lo mismo”, señaló Gala Montes.

Crista Montes no ha reconocido esas acusaciones como hechos y ha sostenido públicamente una versión distinta sobre el conflicto familiar con Gala Montes. La confrontación permanece en el terreno de las declaraciones y señalamientos públicos de ambas partes, sin que hasta ahora se conozca una resolución judicial relacionada con las acusaciones.

Hasta ahora, el distanciamiento entre Gala Montes y Crista Montes continúa sin señales públicas de una reconciliación. El reciente video, filmado en Madrid, España en el que la actriz menciona a su mamá reactivó las especulaciones de sus followers, pero no confirma un acercamiento entre ambas ni modifica las acusaciones que han intercambiado desde 2024.

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