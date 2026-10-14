Salud de Laura Bozzo: reportan que la conductora peruana fue hospitalizada en Acapulco por peritonitis

Laura Bozzo en Venga la Alegría. (@VengaLaAlegria)

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Se reporta que la presentadora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada en estado delicado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, tras sufrir complicaciones digestivas graves que requirieron atención médica de urgencia este 13 de octubre.

El reporte médico preliminar indica que la comunicadora padece deshidratación severa acompañada de una parálisis intestinal.

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Su estado de salud actual demanda valoración constante por parte del equipo especialista asignado a su caso.

Las afectaciones físicas se manifestaron de manera repentina durante las últimas horas en el puerto guerrerense, lugar donde la conductora reside desde hace varios años.

Los médicos evalúan realizar una intervención quirúrgica de emergencia para contrarrestar el bloqueo en el tracto digestivo. Existe la posibilidad de retirar la sección del intestino que resultó dañada por la falta de tránsito.

Un cuadro de peritonitis complicó el diagnóstico clínico de la conductora. La acumulación e inflamación en la zona abdominal provocaron un deterioro acelerado en su condición general.

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La obstrucción intestinal generó un bloqueo completo en las paredes del sistema digestivo impidiendo el paso regular de líquidos y alimentos, provocando dolor agudo e hinchazón abdominal constante.

El reporte médico preliminar indica que la comunicadora padece deshidratación severa acompañada de una parálisis intestinal. (Us Magazine )

El diagnóstico médico contempla una cirugía intestinal de emergencia

El personal sanitario del Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’, perteneciente a la red del IMSS-Bienestar, atiende a la famosa en sus instalaciones de urgencias médicas.

La falta de respuesta favorable a los tratamientos iniciales aceleró la preparación del quirófano. La cirugía busca prevenir la propagación de infecciones bacterianas dentro de la cavidad abdominal.

Los especialistas señalaron que las próximas 24 horas resultan determinantes para establecer la evolución de la paciente y definir si requerirá procedimientos quirúrgicos complementarios.

El traslado a una unidad médica pública ocurrió tras la necesidad de atención inmediata en la zona costera. La permanencia en la unidad médica dependerá del desarrollo de las intervenciones programadas.

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El cuadro actual guarda relación con una acumulación y endurecimiento de alimento, condición que impidió el funcionamiento normal del sistema digestivo, desencadenando el malestar.

La deshidratación severa complicó el flujo sanguíneo y el equilibrio de electrolitos en el organismo. Los médicos suministran suero por vía intravenosa para estabilizar sus signos vitales antes del procedimiento.

Las intervenciones en el tracto digestivo de urgencia requieren un monitoreo hemodinámico continuo. El equipo de cirujanos evalúa el tejido intestinal afectado para determinar el nivel de resección necesario.

La cirugía busca prevenir la propagación de infecciones bacterianas dentro de la cavidad abdominal de la conductora. (Instagram)

Antecedentes médicos complican el panorama clínico de la conductora

Las complicaciones actuales se suman a un problema de columna diagnosticado en fechas recientes, este padecimiento óseo le impidió aceptar proyectos televisivos de alta exigencia física durante las últimas semanas.

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La conductora peruana enfrentó problemas de salud de extrema gravedad en el año 2016. En aquella ocasión sufrió una lesión intestinal secundaria durante un procedimiento médico ejecutado en Perú.

Aquella complicación derivó en un choque séptico que puso en riesgo su vida. La recuperación requirió tres cirugías correctivas y un periodo prolongado de rehabilitación hospitalaria.

El historial clínico de cirugías abdominales previas incrementa la complejidad técnica de la intervención actual.

La presencia de tejido cicatricial anterior dificulta las maniobras en la zona afectada actualmente.

A pesar de las afectaciones en la columna, la presentadora mantuvo apariciones públicas recientes. El 5 de octubre concedió una entrevista desde su domicilio en el puerto de Acapulco.

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Durante esa conversación abordó planes personales y proyectos estéticos para los próximos meses. En ningún momento manifestó molestias abdominales o síntomas vinculados con la emergencia actual.

Las especulaciones previas sobre su salud médica circularon en redes sociales a lo largo de 2026.

La propia conductora desmintió en su momento varias versiones falsas sobre supuestos internamientos en clínicas.

La conductora de televisión usó sus redes sociales para mostrarse tranquila disfrutano de un día de piscina, mientras que diversos usuarios la dieron por muerta | Instagram

El círculo cercano de Laura Bozzo no ha emitido ningún comunicado oficial

Hasta el momento, ni la conductora ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial.

Las cuentas digitales de la presentadora permanecen sin actualizaciones sobre su estado clínico.

Hasta el momento, ni la conductora ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial. (Especial)

La falta de un parte médico institucional mantiene bajo reserva los detalles de la intervención y de su estado actual. Asimismo, las normativas de privacidad del centro hospitalario en Guerrero restringen la entrega de informes a personas ajenas a la familia.

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El pronóstico de salud de la comunicadora peruana continúa bajo reserva mientras el personal especialista monitorea su evolución en el estado de Guerrero.