¿Cómo mejorar el bienestar laboral y la salud mental de los trabajadores?, esto dicen especialistas

Un grupo de jóvenes profesionales analiza un plan de trabajo en una oficina situada en la calle de Fuencarral en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un mercado laboral donde la tecnología permite replicar procesos, productos y servicios con rapidez, el bienestar de los trabajadores se vuelve un factor que puede distinguir a una empresa.

No se trata sólo de ofrecer beneficios aislados, sino de construir condiciones que permitan a las personas trabajar con sentido, desarrollarse y conservar tiempo y energía para su vida fuera de la oficina.

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Para lograrlo, las organizaciones enfrentan pendientes claros: formar liderazgos cercanos, revisar cargas laborales, respetar la desconexión, atender conflictos y vincular las tareas diarias con un propósito compartido.

El reto consiste en dejar de medir el compromiso sólo por productividad u horarios y colocar a las personas en el centro de las decisiones.

Representantes de una empresa conversan en una oficina sobre la planificación y gestión de pasivos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7 claves para mejorar el bienestar laboral

Como mencionamos antes, el bienestar no debe tratarse como una prestación aislada, sino como una estrategia de negocio y de retención.

Así lo dieron a conocer diversos especialistas durante la conferencia Wellbeing 360 2026: Organizaciones con Propósito, realizada por la universidad Tec Milenio.

Además, información del estudio State of the Global Workplace 2026, de Gallup también reveló información que permite señalar factores clave para mejorar el bienestar laboral en empresas, entre los cuales destacan los siguientes:

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1. Formar líderes que acompañen, no sólo supervisen

La percepción de liderazgo positivo baja cuando los jefes se concentran sólo en resultados, horarios y control. Las empresas pueden capacitar a sus mandos para que escuchen, den retroalimentación clara, reconozcan límites y construyan decisiones con sus equipos.

Un liderazgo sólido no pretende tener todas las respuestas. Identifica problemas, consulta a las personas adecuadas y distribuye responsabilidades.

2. Proteger el tiempo personal

De acuerdo con los especialistas, el indicador más débil del es el tiempo y la energía que quedan después del trabajo para convivir con familiares, amistades o actividades personales. Esto obliga a revisar cargas de trabajo, reuniones innecesarias, mensajes fuera de horario y metas poco realistas.

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Medidas concretas:

Definir horarios de desconexión.

Reducir juntas sin objetivo o sin decisiones.

Evitar mensajes y solicitudes fuera de jornada, salvo emergencias.

Medir cargas reales antes de asignar nuevos proyectos.

Evaluar resultados, no sólo horas de conexión.

3. Dar sentido al trabajo diario

El propósito no debe quedarse en los valores escritos en una pared. Cada persona necesita entender cómo sus tareas, incluso las más pequeñas, aportan a clientes, colegas, comunidades o a la misión de la organización.

Para lograrlo, los líderes pueden vincular metas individuales con objetivos colectivos, abrir espacios para que cada colaborador use sus fortalezas y explicar el impacto de su trabajo.

4. Tratar a las personas como personas completas

El bienestar incluye salud física, emocional, relaciones, desarrollo profesional y vida fuera de la oficina. Por ello, las organizaciones deben dejar de reducir a sus colaboradores a indicadores de rendimiento.

Esto puede traducirse en esquemas flexibles cuando el puesto lo permita, apoyo psicológico confidencial, actividades de salud, permisos adecuados, formación continua y políticas de inclusión. La clave es que las acciones respondan a necesidades reales, no que sean beneficios decorativos.

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5. Reparar conflictos y fortalecer la confianza

El texto propone atender la fragmentación dentro de las organizaciones. Los conflictos no resueltos, los malos tratos y la falta de comunicación deterioran el compromiso, aunque existan buenos salarios o herramientas digitales.

Conviene crear mecanismos para atender desacuerdos, prevenir acoso, dar seguimiento a quejas y facilitar conversaciones entre áreas. La reconciliación requiere responsabilidades claras, no sólo llamados generales a “trabajar en equipo”.

6. Diseñar empleos sostenibles

Un trabajo significativo puede perder valor si exige agotamiento permanente. La empresa debe revisar si los puestos permiten desarrollar habilidades, aplicar talentos y crecer sin sacrificar salud ni vida personal.

El diseño del trabajo debe considerar autonomía, claridad de funciones, recursos suficientes, posibilidad de aprendizaje y cargas razonables.

7. Medir bienestar con indicadores útiles

No basta con preguntar si el personal está “contento”. Se pueden establecer indicadores periódicos sobre:

Compromiso laboral.

Percepción del liderazgo.

Rotación voluntaria.

Ausentismo.

Carga de trabajo.

Tiempo de desconexión.

Desarrollo y movilidad interna.

Sensación de propósito.

Capacidad de equilibrar trabajo y vida personal.

Los resultados deben llevar a decisiones concretas. Si una encuesta detecta agotamiento, la respuesta no puede limitarse a ofrecer una charla de bienestar.

(Gemini)

Una estrategia de bienestar laboral parte de una pregunta básica: ¿la forma en que está diseñado el trabajo permite a las personas rendir, aprender y conservar energía para su vida personal?

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La respuesta exige liderazgo cercano, propósito compartido, cargas sostenibles, tiempo de desconexión y mecanismos para escuchar y corregir problemas.