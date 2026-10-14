México

Avena con chía y café: receta fácil para desayuno saludable y saciante

Esta receta se prepara por la noche y reposa en la nevera hasta la mañana siguiente

Frasco de vidrio con avena, chía y fruta, acompañado de una taza de café, una cuchara y un recipiente con arándanos sobre madera.
Un frasco de vidrio contiene avena fría con chía y café decorada con plátano, arándanos y almendras sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena, la chía y el café forman una combinación cremosa, aromática y muy fácil de preparar. Es una opción práctica para empezar el día con un desayuno fresco y con buena textura.

Esta receta se prepara por la noche y reposa en la nevera hasta la mañana siguiente.

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La avena hidratada con leche, yogur y café adquiere una consistencia suave, mientras que las semillas de chía ayudan a espesar la mezcla.

Un frasco con avena y chía decorado con granos de café, junto a un vaso con café helado, una cuchara de metal y copos de avena sobre una mesa.
Un frasco de vidrio contiene una preparación fría de avena con semillas de chía y café junto a un vaso de café helado sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena con chía y café

La avena con chía y café es una preparación fría tipo overnight oats. No necesita cocción: basta con mezclar los ingredientes, dejar que reposen y añadir los complementos justo antes de servir.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 5 minutos.
  • Reposo en la nevera: 2 horas como mínimo.
  • Reposo recomendado: toda la noche.
  • Tiempo total: 2 horas y 5 minutos, aproximadamente.

Ingredientes

  1. 50 g de copos de avena.
  2. 10 g de semillas de chía.
  3. 120 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.
  4. 60 ml de café preparado, frío.
  5. 100 g de yogur griego natural.
  6. 1 cucharadita de miel o sirope de dátil, opcional.
  7. 1 cucharadita de crema de almendras o cacahuete, opcional.
  8. 1 pizca de canela, opcional.
  9. Fruta fresca, frutos secos o cacao puro para decorar.

Cómo hacer avena con chía y café, paso a paso

  1. Prepara el café y deja que se enfríe por completo. No lo añadas caliente para evitar que el yogur cambie de textura.
  2. Introduce en un tarro los copos de avena, las semillas de chía y la canela.
  3. Añade la leche, el café frío y el yogur griego.
  4. Incorpora la miel y la crema de frutos secos si quieres un resultado más dulce y saciante.
  5. Remueve muy bien durante 30 segundos, sobre todo por el fondo del tarro. Así la chía se reparte de forma uniforme.
  6. Tapa el recipiente y guárdalo en la nevera durante 2 horas como mínimo. Para conseguir una textura más cremosa, déjalo reposar toda la noche.
  7. Al día siguiente, remueve la mezcla. Si está demasiado espesa, añade un chorrito de leche.
  8. Sírvela fría con plátano, frutos rojos, nueces, almendras o una pizca de cacao puro.
Infografía con texto explicativo e ilustraciones de ingredientes, un vaso con avena, un refrigerador y frutas troceadas.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para preparar avena con chía y café, incluyendo los ingredientes, el tiempo de reposo y las opciones de acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción abundante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada con leche semidesnatada, yogur griego natural, miel y crema de almendras:

  • Calorías: 450 kcal.
  • Proteínas: 22 g.
  • Hidratos de carbono: 54 g.
  • Grasas: 17 g.
  • Fibra: 11 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Una mujer muestra el proceso de preparación de una receta de avena y café en una cocina. Durante el video, mezcla ingredientes como hojuelas de avena, semillas de chía, yogurt y líquido en un recipiente blanco. Posteriormente, sirve la mezcla en un frasco de vidrio transparente, añade una capa de crema de café y consume una porción con una cuchara. (@titiaguayo)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la avena en un tarro hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Si añades fruta fresca, es preferible incorporarla justo antes de servir. La fruta cortada puede soltar agua y modificar la textura de la mezcla.

No la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Remueve antes de consumirla y añade leche si se ha espesado demasiado.

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