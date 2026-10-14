Avena con chía y café: receta fácil para desayuno saludable y saciante

La avena, la chía y el café forman una combinación cremosa, aromática y muy fácil de preparar. Es una opción práctica para empezar el día con un desayuno fresco y con buena textura.
Esta receta se prepara por la noche y reposa en la nevera hasta la mañana siguiente.
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La avena hidratada con leche, yogur y café adquiere una consistencia suave, mientras que las semillas de chía ayudan a espesar la mezcla.
Receta de avena con chía y café
La avena con chía y café es una preparación fría tipo overnight oats. No necesita cocción: basta con mezclar los ingredientes, dejar que reposen y añadir los complementos justo antes de servir.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 5 minutos.
- Reposo en la nevera: 2 horas como mínimo.
- Reposo recomendado: toda la noche.
- Tiempo total: 2 horas y 5 minutos, aproximadamente.
Ingredientes
- 50 g de copos de avena.
- 10 g de semillas de chía.
- 120 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.
- 60 ml de café preparado, frío.
- 100 g de yogur griego natural.
- 1 cucharadita de miel o sirope de dátil, opcional.
- 1 cucharadita de crema de almendras o cacahuete, opcional.
- 1 pizca de canela, opcional.
- Fruta fresca, frutos secos o cacao puro para decorar.
Cómo hacer avena con chía y café, paso a paso
- Prepara el café y deja que se enfríe por completo. No lo añadas caliente para evitar que el yogur cambie de textura.
- Introduce en un tarro los copos de avena, las semillas de chía y la canela.
- Añade la leche, el café frío y el yogur griego.
- Incorpora la miel y la crema de frutos secos si quieres un resultado más dulce y saciante.
- Remueve muy bien durante 30 segundos, sobre todo por el fondo del tarro. Así la chía se reparte de forma uniforme.
- Tapa el recipiente y guárdalo en la nevera durante 2 horas como mínimo. Para conseguir una textura más cremosa, déjalo reposar toda la noche.
- Al día siguiente, remueve la mezcla. Si está demasiado espesa, añade un chorrito de leche.
- Sírvela fría con plátano, frutos rojos, nueces, almendras o una pizca de cacao puro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 1 porción abundante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada con leche semidesnatada, yogur griego natural, miel y crema de almendras:
- Calorías: 450 kcal.
- Proteínas: 22 g.
- Hidratos de carbono: 54 g.
- Grasas: 17 g.
- Fibra: 11 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
Una mujer muestra el proceso de preparación de una receta de avena y café en una cocina. Durante el video, mezcla ingredientes como hojuelas de avena, semillas de chía, yogurt y líquido en un recipiente blanco. Posteriormente, sirve la mezcla en un frasco de vidrio transparente, añade una capa de crema de café y consume una porción con una cuchara. (@titiaguayo)
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva la avena en un tarro hermético dentro de la nevera durante 3 días.
Si añades fruta fresca, es preferible incorporarla justo antes de servir. La fruta cortada puede soltar agua y modificar la textura de la mezcla.
No la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Remueve antes de consumirla y añade leche si se ha espesado demasiado.
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