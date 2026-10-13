Agruras por la noche: 5 cambios en tu cena que previenen el reflujo

Las agruras nocturnas afectan la calidad del sueño y se relacionan directamente con hábitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reflujo nocturno empeora por hábitos concretos en la cena, y cinco ajustes respaldados por instituciones médicas reducen las agruras antes de dormir.

La Clínica Mayo y la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG) coinciden en que la hora, el tipo de alimento y la posición al acostarse determinan la frecuencia de los síntomas.

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Un estudio recogido en las recomendaciones de buena práctica clínica de la Asociación Mexicana de Gastroenterología encontró que quienes se acuestan dentro de las 3 horas posteriores a la cena tienen 7.45 veces más probabilidad de sufrir de sufrir agruras durante la noche frente a quienes esperan 4 horas o más.

El reflujo gastroesofágico se intensifica con la posición horizontal del cuerpo durante el sueño. (YouTube/Facultad de Medicina UNAM)

El dato respalda la primera recomendación que repiten las guías clínicas: no cenar cerca de la hora de dormir.

Cenar al menos tres horas antes de acostarse

La AMG recomienda no cenar ni ingerir alimentos en las 3 horas previas a recostarse para dormir.

El Hospital General de México, a través de la Secretaría de Salud, incluye esta medida entre las pautas generales para pacientes con reflujo.

Esperar varias horas entre la cena y el sueño reduce la probabilidad de sufrir ardor nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón es mecánica. Acostarse con el estómago lleno facilita que el contenido gástrico regrese hacia el esófago por efecto de la gravedad.

Un patrón de alimentación regular, con un intervalo largo entre la cena y el sueño, se asocia con menor riesgo de la enfermedad.

Reducir las grasas y priorizar proteína en la cena

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incluye los alimentos altos en grasa entre los que se relacionan de manera común con los síntomas de reflujo.

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Una comida rica en proteína, en cambio, estimula la liberación de gastrina, hormona que refuerza el cierre del esfínter esofágico inferior y protege contra el retorno del ácido.

Sustituir alimentos grasosos por alimentos altos en proteína y ligeros es una opción para combatir las agruras nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo recomienda evitar comidas abundantes y sustituirlas por varias porciones pequeñas a lo largo del día.

El exceso de volumen en el estómago presiona el esfínter y facilita que el ácido suba hacia el esófago durante la noche.

Eliminar los detonantes identificados por cada persona

El picante, el chocolate, los cítricos, el jitomate, el café, el alcohol y las bebidas gaseosas aparecen en la lista de alimentos que la Clínica Mayo y el Hospital General de México relacionan con el reflujo.

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El consumo de alcohol provoca una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y se asocia con mayor reflujo, según la Asociación Mexicana de Gastroenterología.

La reacción a un alimento cambia dependiendo de la persona, no es un estándar único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación actual no es eliminar estos alimentos para toda la población, sino individualizar la dieta según los síntomas de cada paciente.

El NIDDK recomienda identificar qué alimentos o bebidas específicos provocan los síntomas en cada persona, ya que la respuesta varía de un paciente a otro, y la recomendación siempre es acudir con un especialista.

Elevar la cabecera de la cama al menos veinte centímetros

La Clínica Mayo confirma que elevar la cabecera de la cama es una medida eficaz para quienes experimentan agruras de forma regular durante la noche o al intentar dormir.

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Agregar almohadas comunes no produce el mismo efecto, según la Clínica Mayo.

Elevar la cabecera de la cama es una medida recomendada por la Clínica Mayo para reducir el reflujo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición adecuada se logra con una cuña colocada entre el colchón y la base de la cama, o elevando el cuerpo desde la cintura hacia arriba con soportes firmes, de acuerdo con la institución.

Dormir del lado izquierdo en lugar de boca arriba

Dormir en decúbito lateral izquierdo reduce el desarrollo de síntomas de reflujo nocturno, según confirma la Clínica Mayo.

La posición favorece que el estómago quede por debajo del nivel del esófago, lo que dificulta el regreso del contenido gástrico.

Dormir del lado izquierdo coloca al estómago por debajo del nivel del esófago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital General de México, a través de la Secretaría de Salud, incluye entre sus medidas posturales para pacientes con reflujo evitar acostarse boca arriba inmediatamente después de comer.

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Esta postura, combinada con una cena tardía, aumenta el riesgo de agruras antes de dormir.

Otros hábitos también reducen el reflujo nocturno

El consumo de alcohol provoca una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, lo que facilita el regreso del ácido hacia el esófago, según la Clínica Mayo. El café y otras bebidas con cafeína producen un efecto similar sobre ese músculo.

Las bebidas carbonatadas y con cafeína están entre los detonantes comunes del reflujo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIDDK incluye ambas bebidas entre las más relacionadas con los síntomas nocturnos de reflujo, junto con las bebidas carbonatadas.

El peso corporal influye en la frecuencia de los episodios

El exceso de peso corporal presiona el abdomen y empuja el estómago hacia arriba, lo que facilita que el ácido regrese al esófago, según la Clínica Mayo.

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Mantener un peso saludable disminuye esa presión y reduce la frecuencia de los episodios de reflujo.

El exceso de peso presiona el abdomen y favorece el regreso del ácido hacia el esófago.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud incluye la pérdida de peso entre las medidas generales para pacientes con sobrepeso u obesidad que presentan reflujo.

Dejar de fumar mejora el funcionamiento del esfínter esofágico

Fumar afecta directamente al músculo que separa el estómago del esófago, según advierte la Clínica Mayo: con el tiempo, pierde la capacidad de cerrarse por completo y permite el paso del ácido hacia arriba.

La Secretaría de Salud incluye dejar de fumar entre las medidas generales para pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico.

El tabaco afecta la capacidad del esfínter esofágico inferior para cerrarse por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hábito se suma a otros factores nocturnos, como la cena tardía o el consumo de alcohol.

Cómo se produce el reflujo durante la noche

El esófago y el estómago están separados por el esfínter esofágico inferior, un anillo de músculo que se abre para dejar pasar los alimentos y se cierra enseguida, según explica la Clínica Mayo.

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Cuando ese músculo no funciona de forma correcta, se relaja en momentos en los que debería permanecer cerrado y permite que el ácido del estómago regrese hacia el esófago.

Acostarse poco después de cenar elimina el efecto de la gravedad, que normalmente ayuda a mantener el contenido del estómago en su lugar.

El contacto repetido del ácido con el esófago puede derivar en inflamación, por eso las fuentes consultadas indican consultar a un médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cuerpo en posición horizontal, el ácido encuentra un camino más directo hacia el esófago, incluso cuando el esfínter funciona de forma parcial.

El reflujo nocturno irrita la misma zona de manera repetida, noche tras noche. La Clínica Mayo advierte que este contacto prolongado con el ácido puede inflamar el recubrimiento del esófago y, con el tiempo, derivar en esofagitis si la exposición persiste sin tratamiento.

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