Familiares de víctima de feminicidio se concentran a las 08:00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Exigen una respuesta del tribunal de alzada en el caso del feminicidio de una vendedora de flores de 72 años, ocurrido en marzo de 2021 en Milpa Alta.

Locatarios y vecinos de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, se reúnen a las 08:00 horas en una gasolinera de avenida Tláhuac. Respaldan al vigilante del mercado San Lorenzo Tezonco, quien permanece en prisión preventiva por el homicidio de dos presuntos prestamistas del esquema “gota a gota”. Prevén trasladarse después a los Juzgados Penales en la colonia Doctores.

Frente Nacional por las 40 Horas se concentra a las 11:00 horas frente al Senado de la República. Exigen que la reforma a la jornada laboral garantice dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, pues consideran insuficientes las reglas vigentes sobre horas extra y gradualidad.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifiesta a las 11:00 horas en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, en la Roma Norte. Demandan elecciones sindicales, mejores condiciones laborales, transparencia y certeza jurídica ante la transición al sistema IMSS-Bienestar.

Colectiva “Las Tonantzin” acude a las 11:00 horas al Tribunal Superior de Justicia para la audiencia de seguimiento de la denuncia contra el colectivo “Las Minervas”.

Artivista Social Club se concentra a las 12:00 horas frente a la Embajada de Perú, en Lomas de Reforma. Exigen la libertad de dos raperos de protesta peruanos, detenidos el 19 de noviembre por presunta afiliación a una organización terrorista.

Familiares y amigos de víctima de feminicidio se reúnen a las 12:00 horas en los Juzgados del Reclusorio Varonil Oriente, en Iztapalapa. Denuncian la resolución de un juez que ordenó la liberación del presunto culpable de un feminicidio.

Liberación Animal MX se concentra a las 13:00 horas en la Torre del Reloj del Parque Lincoln, Polanco. A esa hora caminarán hacia las tiendas Moncler, Louis Vuitton, Fendi y Dior para exigir la prohibición de comercializar animales exóticos y su uso en la industria textil y del calzado.

Grupo Náhuatl de Artesanos se presenta a las 13:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en el Centro Histórico. Denuncian incumplimientos de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Verificación Administrativa en acuerdos sobre licencias, placas y operativos.

Colectivo de Acción Política Antipatriarcal realiza a las 17:00 horas un “Performance Reflexatrón” en el Hemiciclo a Juárez, con el que buscan cuestionar el impacto del machismo en los hombres.

Direct Action Everywhere Ciudad de México se concentra a las 16:00 horas en la estación Camarones de la línea 7 del Metro, en Azcapotzalco. Protestan contra el evento “Mercadito Solidario con Sabor Porcino”, en el Jardín Hidalgo de esa alcaldía.

Mexican Dub Mafia realiza un evento durante el día en Plaza Tlaxcoaque, con fines de recaudación para albergues de perros y gatos, además de visibilizar demandas sobre espacios públicos seguros para usuarias de cannabis.