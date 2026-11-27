TXT y Enhypen serán parte de la pop-up Holiday House en la CDMX. (especial)

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Como parte de la celebración para el lanzamiento del Season´s Greatings 2027 de Hybe, la Ciudad de México le dará la bienvenida a una pop-up exclusiva, donde las fanáticas tendrán la oportunidad de conseguir mercancía oficial y edición especial de 10 grupos de K-pop.

El evento “Holiday House” recorrerá distintas ciudades del mundo durante diciembre y enero, para que las seguidoras comiencen el 2027 con una experiencia dedicada a sus artistas favoritos.

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¿Cuándo será la pop-up de Hybe en Ciudad de México?

Dentro de la exposición habrá diversos espacios temáticos decorados con los conceptos de las colecciones anuales de las agrupaciones de HYBE Music Group, donde las asistentes podrán tomarse fotografías y conocer de cerca las propuestas visuales de cada uno de ellos, además de una gran variedad de artículos temáticos para la venta.

De acuerdo a la información brindada en la plataforma Weverse, la Ciudad de México tendrá la oportunidad de vivir la Holiday House del viernes 18 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027 en un recinto ubicado en C. Río Elba 20.

TXT en su gira Steal the Wind. (X - @TXT_bighit)

Hasta el momento no existen más detalles sobre los horarios o el registro para acceder, pero se espera que en los próximos días se de a conocer cómo será la dinámica para poder asistir al evento en el capital del país.

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¿Qué grupos de K-pop estarán en la exposición?

La lista incluye a 10 grupos y solitas que formarán parte de esta experiencia:

Seventeen

Tomorrow X Together

Enhypen

Le Sserafim

&Team

BoyNextDoor

TWS

Illit

Cortis

Evan

Entre los posibles productos que estarán a la venta se encuentran: Season´s Greatings 2027, calendarios, llaveros de mini calendarios, posters, sudaderas, entre otros, según la información publicada para la pop-up organizada en Corea del Sur.

Holiday House pop-up en CDMX. (@TXT_bighit)

Ciudades a las que llegará la Holiday House

Seúl

Lugar: The Hyundai Seoul

Fecha: Jueves 3 de diciembre al domingo 13 de diciembre de 2026

Kaohsiung

Lugar: Dream Mall

Fecha: Sábado 10 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026

Beijing

Lugar: Zhongguancun Art Park

Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026

Shanghai

Lugar: Suhewan Mixc World

Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026

Shenzhen

Lugar: Shenzhen Joy City

Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026

Taipei

Lugar: Shin Kong Mitsukoshi Taipei Nanxi Store

Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al domingo 3 de enero de 2027

Lewisville, Texas

Lugar: Kpop Bestie TX

Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al jueves 7 de enero de 2027

Paris

Lugar: FNAC Paris - Ternes

Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al jueves 7 de enero de 2027

Ciudad de México

Lugar: C. Río Elba 20

Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027

Hong Kong

Lugar: Elements

Fecha: Miércoles 30 de diciembre de 2026 al viernes 15 de enero de 2027

Yokohama

Lugar: Yokohama Vivre

Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027

Fukuoka

Lugar: Canal City Hakata

Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027

Osaka

Lugar: Hep Five

Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027