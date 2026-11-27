Como parte de la celebración para el lanzamiento del Season´s Greatings 2027 de Hybe, la Ciudad de México le dará la bienvenida a una pop-up exclusiva, donde las fanáticas tendrán la oportunidad de conseguir mercancía oficial y edición especial de 10 grupos de K-pop.
El evento “Holiday House” recorrerá distintas ciudades del mundo durante diciembre y enero, para que las seguidoras comiencen el 2027 con una experiencia dedicada a sus artistas favoritos.
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¿Cuándo será la pop-up de Hybe en Ciudad de México?
Dentro de la exposición habrá diversos espacios temáticos decorados con los conceptos de las colecciones anuales de las agrupaciones de HYBE Music Group, donde las asistentes podrán tomarse fotografías y conocer de cerca las propuestas visuales de cada uno de ellos, además de una gran variedad de artículos temáticos para la venta.
De acuerdo a la información brindada en la plataforma Weverse, la Ciudad de México tendrá la oportunidad de vivir la Holiday House del viernes 18 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027 en un recinto ubicado en C. Río Elba 20.
Hasta el momento no existen más detalles sobre los horarios o el registro para acceder, pero se espera que en los próximos días se de a conocer cómo será la dinámica para poder asistir al evento en el capital del país.
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¿Qué grupos de K-pop estarán en la exposición?
La lista incluye a 10 grupos y solitas que formarán parte de esta experiencia:
- Seventeen
- Tomorrow X Together
- Enhypen
- Le Sserafim
- &Team
- BoyNextDoor
- TWS
- Illit
- Cortis
- Evan
Entre los posibles productos que estarán a la venta se encuentran: Season´s Greatings 2027, calendarios, llaveros de mini calendarios, posters, sudaderas, entre otros, según la información publicada para la pop-up organizada en Corea del Sur.
Ciudades a las que llegará la Holiday House
Seúl
- Lugar: The Hyundai Seoul
- Fecha: Jueves 3 de diciembre al domingo 13 de diciembre de 2026
Kaohsiung
- Lugar: Dream Mall
- Fecha: Sábado 10 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026
Beijing
- Lugar: Zhongguancun Art Park
- Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026
Shanghai
- Lugar: Suhewan Mixc World
- Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026
Shenzhen
- Lugar: Shenzhen Joy City
- Fecha: Sábado 12 de diciembre al domingo 27 de diciembre de 2026
Taipei
- Lugar: Shin Kong Mitsukoshi Taipei Nanxi Store
- Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al domingo 3 de enero de 2027
Lewisville, Texas
- Lugar: Kpop Bestie TX
- Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al jueves 7 de enero de 2027
Paris
- Lugar: FNAC Paris - Ternes
- Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2026 al jueves 7 de enero de 2027
Ciudad de México
- Lugar: C. Río Elba 20
- Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027
Hong Kong
Lugar: Elements
Fecha: Miércoles 30 de diciembre de 2026 al viernes 15 de enero de 2027
Yokohama
- Lugar: Yokohama Vivre
- Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027
Fukuoka
- Lugar: Canal City Hakata
- Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027
Osaka
- Lugar: Hep Five
- Fecha: Sábado 9 de enero al lunes 18 de enero de 2027
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