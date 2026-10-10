La mayoría de los tumores óseos no son cancerosos, según una oncóloga de Mayo Clinic

La mayoría de los tumores óseos detectados en estudios por imágenes resultan ser benignos según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hallazgo en una radiografía o un dolor que no cede pueden generar preocupación, pero la mayoría de los tumores óseos no son cancerosos, según explicó la oncóloga pediátrica Wendy Allen-Rhoades, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, en Rochester, Minnesota.

La especialista señaló que un tumor óseo es un crecimiento anormal de células dentro de un hueso. Puede ser benigno y requerir solo controles periódicos, o maligno y necesitar tratamiento para evitar que crezca, debilite la estructura ósea o se extienda a otras zonas del cuerpo.

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“Enterarse de que una prueba de imagen ha detectado un tumor óseo o una lesión ósea puede ser aterrador. Afortunadamente, la mayoría de los tumores óseos no son cancerosos”, afirmó Allen-Rhoades en información difundida por Mayo Clinic.

El diagnóstico distingue una lesión benigna de un cáncer óseo

Determinar el tipo exacto de lesión es el paso que define la conducta médica. Algunos tumores benignos no causan dolor, no alteran la función del miembro afectado ni reducen la resistencia del hueso. En esas circunstancias, el equipo tratante puede optar por controlar su evolución mediante estudios por imágenes.

Sin embargo, hay tumores benignos que requieren cirugía, sobre todo cuando provocan molestias, limitan el movimiento o aumentan el riesgo de fracturas. Los tumores malignos, en cambio, necesitan un abordaje específico que puede incluir operación, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas alternativas.

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El diagnóstico médico precisa si una alteración en el hueso corresponde a una lesión primaria o a una metástasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica también remarcó que el cáncer óseo primario no es lo mismo que una metástasis en los huesos. El primero comienza en el tejido óseo, mientras que la segunda ocurre cuando un tumor originado en otra parte del cuerpo se extiende hasta allí. Si una lesión pulmonar alcanza un hueso, por ejemplo, mantiene su diagnóstico original: sigue correspondiendo a un tumor de pulmón.

Esta diferencia es relevante porque el tratamiento depende del lugar donde se originó la enfermedad y de las características de sus células.

El dolor persistente y las fracturas sin causa clara ameritan una consulta

Los dolores musculares, articulares y óseos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no están vinculados con un tumor. Aun así, Allen-Rhoades recomendó consultar cuando el dolor empeora, no desaparece, interrumpe el sueño o se presenta junto con hinchazón, fiebre, pérdida de peso involuntaria o dificultad para caminar.

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En niños y adolescentes, la persistencia de las molestias no debería atribuirse de forma automática a los denominados dolores de crecimiento. El dolor que afecta el deporte, la asistencia a clases o las actividades cotidianas debe ser evaluado por un profesional, indicó la especialista.

El dolor de espalda continuo en menores también es un signo que merece atención médica. Otro motivo de consulta es una fractura después de un golpe leve o incluso sin traumatismo. Algunas lesiones pueden debilitar el hueso y hacerlo más vulnerable.

El dolor continuo y las fracturas ante golpes leves constituyen motivos de consulta médica especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los tumores óseos no producen síntomas. Se detectan de manera incidental cuando una persona se realiza una radiografía, una tomografía u otro estudio tras una lesión deportiva o por una causa ajena al tumor. La lesión reciente no provoca necesariamente la alteración: puede revelar una anomalía que ya estaba presente.

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Osteosarcoma, condrosarcoma y sarcoma de Ewing son los tipos más frecuentes

El osteosarcoma es el tipo de cáncer óseo más habitual. Se origina en las células que forman los huesos y aparece con mayor frecuencia durante la adolescencia y la adultez joven. Suele afectar los huesos largos de las piernas y, en algunos casos, los brazos. Su tratamiento habitualmente combina cirugía y quimioterapia.

El condrosarcoma se presenta sobre todo en adultos de mediana edad y mayores. Puede comenzar en el hueso o, en determinadas situaciones, en tejidos blandos. Las áreas más comunes son la pelvis, la cadera y el hombro. La operación para extirpar el tumor es el tratamiento más frecuente.

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Cuando se trata de tumores pequeños y de crecimiento lento en brazos o piernas, los cirujanos pueden raspar las células afectadas del hueso. Después, pueden emplear frío extremo o sustancias químicas para eliminar células residuales y reparar el área con injertos o cemento óseo si hace falta.

El osteosarcoma se manifiesta con mayor frecuencia en los huesos largos de adolescentes y adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarcoma de Ewing, por su parte, afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Puede surgir en huesos o en los tejidos blandos cercanos, con localización habitual en las piernas y la pelvis. La quimioterapia y la cirugía forman parte del tratamiento habitual.

Las nuevas técnicas apuntan a preservar el tejido sano

Las herramientas disponibles para planificar las operaciones incluyen modelos impresos en 3D que reproducen el tumor y las estructuras cercanas. Estos recursos permiten a los cirujanos evaluar con mayor precisión cómo extirpar la lesión.

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También puede utilizarse terapia con haces de protones, una modalidad de radiación que busca concentrar dosis elevadas en el tumor y reducir la exposición del tejido sano adyacente.

La causa de la mayoría de los cánceres óseos sigue sin conocerse y no hay una forma comprobada de prevenirlos. Algunos factores se asocian con un riesgo mayor, entre ellos síndromes hereditarios poco frecuentes, como Li-Fraumeni y retinoblastoma hereditario; enfermedades óseas como la de Paget y la displasia fibrosa; además de tratamientos previos con radioterapia o ciertos esquemas de quimioterapia.

Por la baja frecuencia de estas enfermedades, Mayo Clinic recomienda que las personas con una lesión ósea sean evaluadas por equipos con experiencia. Radiólogos, patólogos, cirujanos ortopédicos y oncólogos pueden intervenir en conjunto para precisar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.

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