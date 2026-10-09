“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

(Composición fotográfica: captura de pantalla de Instagram/Arte de portada de 'Términos & Condiciones'/ @ustedsenalemelo @sofiamalamute @solan_a/GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

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La banda originaria de Mendoza, Argentina, formada por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich, está nominada al Latin Grammy 2026 a mejor álbum pop rock por Términos y Condiciones, su disco más reciente.

Ahora suma además una nueva colaboración a su carrera: una versión de “Vinyl”, de Zoé, para el disco que la banda mexicana lanzará el 17 de diciembre por los 20 años de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

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En diálogo con Infobae México, el músico argentino habló sobre el proceso creativo y el vínculo que construyeron con León Larregui a lo largo de los años, además de la relación de la banda con México y colaboraciones recientes, como la realizada con Enanitos Verdes.

La banda grabó las primeras versiones de "Vinyl" sin productores externos. (Infobae México)

La versión de “Vinyl” para el nuevo proyecto de Zoé

“Es un lanzamiento que para la gente va a ser una versión más en un disco, porque hay un montón de gente increíble en él, entonces quizás nuestra versión pase desapercibida”, compartió Lucca Beguerie Petrich.

“Pero para nosotros fue fundamental. La verdad que nos cambió en este último período mucho la forma de volver a hacer música entre nosotros, este proceso de la canción de Zoé”, agregó.

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El proyecto reúne reversiones de distintos artistas, y, el baterista reveló a Infobae México que la versión estará disponible desde hoy jueves 8 de octubre.

Antes de “Vinyl” ya habían salido “Mrs. Nitro” (con Boogarins y Zoé), “Paz” (con Los Mirlos, La Lá y Zoé) y “Vía Láctea” (con Sessa y Zoé).

Beguerie Petrich explicó que Zoé les dio libertad total para intervenir el tema.

“Nos dio la libertad de poder hacer lo que quisiéramos con esa canción”, relató.

Según contó, al principio les daba temor modificarla tanto, pero la propia banda mexicana los alentó: “No, no, cámbienla, queremos que la hagan ustedes, que sea de ustedes la canción, hagan la propia”.

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Foto: Captura de pantalla de Spotify / Arte de portada de 'Memo Rex Commander (Revisitado)'/Zoé.

Cómo nació el vínculo con Zoé

El contacto entre ambas bandas se remonta a aproximadamente ocho o nueve años, según el músico.

León Larregui escribió a Usted Señálemelo luego de escuchar el segundo disco de la banda argentina durante una cena con amigos en común en Buenos Aires.

“Había quedado impactado con el disco, como que le había encantado”, relató Beguerie Petrich.

Poco después, Zoé tenía un show programado en Buenos Aires y los invitó. Ahí se conocieron personalmente con Larregui, Sergio y Rodri, integrantes de la banda mexicana.

El contacto entre ambas bandas se remonta a aproximadamente ocho o nueve años. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El vínculo continuó a la distancia durante los años siguientes, incluida la pandemia, período en el que no viajaron a México.

Cuando las giras se reactivaron, Beguerie Petrich se encontró además con la banda mexicana en un show en Nueva York. “Fue impactante ver la banda en vivo en un lugar así”, recordó.

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El acercamiento se profundizó cuando Larregui invitó a Usted Señálemelo a abrir su show en el Palacio de los Deportes, durante el cierre de su gira Prismarama en 2024, ante más de 16 mil personas.

Después llegó una nueva invitación: abrir el show de Zoé en el Estadio GNP Seguros, presentación que la banda argentina concretó el 2 de octubre de 2025, en el marco de la serie de conciertos por el aniversario de Memo Rex Commander.

La banda mexicana suma siete álbumes de estudio a lo largo de su carrera | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Según el baterista, de ahí surgió la propuesta del disco de reversiones. “Nos contaron esta idea que tenían de hacer un disco con colaboraciones, con gente que haga reversiones de sus canciones del Memorex”.

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“Es algo que no le pasa a todas las bandas, es algo que no le pasa a todos los artistas. Es algo que probablemente a muchos artistas mexicanos les encantaría que les pase, y nosotros tenemos la suerte de que nos pase”, Lucca compartió.

El proceso creativo, a la distancia

Beguerie Petrich detalló cómo trabajaron la versión de “Vinyl” sin productores externos, algo poco habitual en los últimos trabajos de la banda.

El proceso comenzó cuando el grupo recibió el pedido con una fecha límite, mientras ellos, repartidos entre Mendoza y Buenos Aires, estaban en un período de descanso.

“Empezó Juan grabando un demo de la canción, haciendo unos cambios de acordes”, relató.

Beguerie Petrich grabó su parte desde Mendoza. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El baterista grabó luego su parte desde Mendoza y envió el material a Gabriel Orozco, quien sumó guitarras y sintetizadores. Recién en la etapa de mezcla los tres se reunieron en Buenos Aires para cerrar la versión.

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El músico remarcó que ese método, sin la intervención de productores ni ingenieros externos, les recordó a sus primeros discos.

“Nos hizo acordar mucho a cuando hacíamos los primeros discos nosotros, de estar los tres solamente pensando y opinando, sin ninguna opinión externa”, afirmó.

La colaboración de Luca Beguerie en “Paula”

Además de “Vinyl”, Beguerie Petrich adelantó a Infobae México su participación individual en otra versión del mismo disco tributo: una reinterpretación de “Paula”, de Zoé, junto al músico argentino Luca Bocci, aún sin fecha de lanzamiento confirmada.

“Es un temazo”, describió sobre la canción original.

El baterista explicó que ya conocía el tema en vivo antes de trabajarlo, y que el vínculo personal con Bocci le dio un significado adicional al proceso: “Es un súper amigo y lo admiro un montón y me encanta lo que hace”.

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La nominación al Latin Grammy por ‘Términos & Condiciones’

La entrevista se dio además en el contexto de la nominación de Usted Señálemelo al Latin Grammy a mejor álbum pop rock, por su disco Términos y Condiciones.

Es la segunda nominación de la banda en esta categoría, luego de haber competido previamente con Tripolar.

Entre los nominados a la misma categoría se encuentan Juanes, Emmanuel Horvilleur y Draco Rosa. (Captura de pantalla Latin Grammy)

“El tema de los Grammy fue una sorpresa para nosotros”, aseguró Beguerie Petrich, quien remarcó que la nominación llegó en medio de una etapa activa de la banda, entre el lanzamiento del disco y la gira.

“Es como una alegría más que se suma y un pequeño reconocimiento también al trabajo de un montón de gente que hizo ese disco”, agregó.

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La recepción del cariño del público mexicano hacia la banda argentina

Sobre la presentación de Términos y Condiciones en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el músico describió un cambio de formato respecto a sus shows anteriores.

“El show es bastante nuevo y distinto a lo que veníamos haciendo”, explicó, y detalló que modificaron la formación en vivo para adaptarse al sonido más sintético del disco.

Beguerie Petrich destacó además la recepción del público mexicano.

“Cada vez que vamos la respuesta es increíble y la pasamos muy bien estando ahí”, agregó.

El baterista remarcó también el vínculo que la banda construyó con el país a lo largo de los años, donde además grabaron y compusieron parte de su último disco.

“Es como una segunda casa para nosotros México, y creo que la gente nos recibe así siempre, entonces muy agradecidos”, sostuvo.

Más colaboraciones y el vínculo con la escena hispanohablante

Beguerie Petrich también se refirió a la colaboración reciente de la banda española Cupido, surgida de un vínculo personal de larga data.

“Con los chicos nos conocemos hace un montón y también veníamos hablando de hacer algo”, explicó.

El músico destacó además la participación de la banda en un disco de reversiones de Enanitos Verdes, editado meses atrás. Ese vínculo estaba ligado a Felipe Staiti, guitarrista de la banda, fallecido a principios de año.

“Felipe era como un tío para mí, era un padrino. De acá de Mendoza, de toda la vida, súper referente. Nos conocen desde que somos chicos”, relató.

Para Beguerie Petrich, estas colaboraciones responden a una lógica distinta a la conveniencia comercial.

“Cuando nosotros hacemos colaboraciones, lo hacemos porque lo sentimos genuino, lo hacemos porque lo sentimos de una forma natural”, afirmó.

“Los artistas son los únicos que se van a ir quedando en todo eso”, agregó, en referencia a los vínculos que se sostienen más allá de productores, bookers y festivales.

Beguerie Petrich remarcó además que, pese a las agendas apretadas de cada gira, el vínculo con México sigue siendo una prioridad personal para la banda.