La banda mexicana Zoé inmortaliza su música en la pantalla grande con 'Memorex + Rexsexex'

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Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La banda de rock alternativo Zoé, una de las más importantes de México, aseguró este lunes que el género que representa puede trascender y llegar a nuevas generaciones a través del documental, con su segundo largometraje, 'Memorex + Rexsexex y Más'.

"La mayoría de las bandas están haciendo conciertos o documentales para el cine y están funcionando, luego llegan a plataformas y (el público) tiene la oportunidad de seguirlos viendo ahí", dijo el baterista y director del proyecto, Rodrigo Guardiola, en una conferencia de prensa.

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Zoé estrenará su cinta en las salas de cine mexicanas el 17 de septiembre, mes en el que también llegarán 'What Do You Do for an Encore?', de la legendaria banda británica Pulp, y la película de Oasis 'Don't Look Back In Anger', que ha despertado fervor internacional desde su estreno mundial en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia.

León Larregui, vocalista del grupo, explicó que a esta tendencia en el formato audiovisual se suma el 'revival' (renacimiento) de bandas que surgieron en el siglo pasado, como Zoé, fundada oficialmente en 1997, y que hoy son redescubiertas por jóvenes que, ante el exceso de información, "buscan música con un sentido más espiritual" y menos superficial.

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En este contexto emerge 'Memorex + Rexsexex y Más', un documental de tres horas que, según Guardiola, recorre las 27 canciones que Zoé interpretó durante los conciertos que celebró en el Estadio GNP de la Ciudad de México para conmemorar las dos décadas del álbum 'Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea'.

El disco catapultó a la banda a la fama internacional en 2006 y es recordado por el uso de sintetizadores en el reconocido tema 'Vía Láctea', así como por los coros en inglés de 'Corazón Atómico', interpretados por Tim Burgess, integrante de la banda británica The Charlatans.

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"Es la historia del concierto completo y de cómo fuimos viviendo la sorpresa de esos seis días y lo importante que era para Zoé dar un paso tan grande como banda latinoamericana", relató Guardiola sobre los recitales que ofrecieron a finales de 2025 y que tuvieron un lleno total.

Larregui coincide en que este proyecto descubre una nueva faceta de los cinco integrantes de la banda, conformada también por Sergio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclados) y Ángel Mosqueda (bajo), pero también de sus seguidores, pues reveló que incluye una sección dedicada a sus admiradores, un apartado que terminó por tocarle el corazón.

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"Ver el primer corte (del documental) fue muy revelador y superbonito para mí", confesó, al tiempo que adelantó que la agrupación prepara un nuevo disco que publicará próximamente.

'Zoé: Panoramas' (2016) fue el primer documental de la banda y también estuvo bajo la dirección de Guardiola, junto al cineasta Gabriel Cruz Rivas. En su momento, el largometraje se mantuvo en un circuito de público reducido, una experiencia que buscan superar con ‘Memorex + Rexsexex y Más'.

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"Va a tener mucho impacto, va a presentar a la banda de una manera en la que jamás se ha visto, porque 'Panoramas' era un poco más poético y experimental", concluyó sobre aquella cinta, que tuvo distribución en festivales nacionales, salas de cine y la plataforma de Netflix. EFE

(foto)