Trevilla señaló que tres de los elementos pertenecían a un batallón de Veracruz y uno más a una unidad militar de Los Mochis; sus familias decidirán dónde se realizarán los honores fúnebres. (Crédito: Gobierno de México)

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El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que los cuatro militares que cayeron durante el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, recibirán honores fúnebres en los lugares que determinen sus familiares. Tres de ellos pertenecían a un batallón de Veracruz y el cuarto estaba adscrito a una unidad de Los Mochis, Sinaloa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, el general hizo un balance de la Operación Centella y destacó el sacrificio de los elementos que participaron en las acciones de seguridad. “Se logró despertar la conciencia social para reconocer el sacrificio del personal militar por proteger al pueblo de México”, afirmó.

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La declaración se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a distintas dependencias federales para brindar apoyos extraordinarios a las familias de los cuatro soldados, adicionales a las prestaciones que les corresponden como integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Ya hemos girado instrucciones para que se les den todos los apoyos que correspondan”, señaló Trevilla durante la conferencia. Explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), participará en la asistencia a los deudos.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el gobierno de Sinaloa también colaborarán en la atención a las familias. Sin embargo, el titular de Defensa no detalló los montos ni las medidas específicas que recibirán.

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Sheinbaum también expresó sus condolencias por el fallecimiento de los cuatro elementos y reconoció su preparación y entrega durante el operativo.

“Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”, manifestó la mandataria.

Tres militares pertenecían a un batallón de Veracruz

De los cuatro elementos que fallecieron durante la operación, tres estaban adscritos a un batallón de Veracruz y uno a una unidad militar de Los Mochis, Sinaloa. La Defensa indicó que los honores fúnebres se realizarán en los sitios que decidan sus familiares.

Entre los soldados cuyos cuerpos fueron trasladados a Veracruz se encuentran Luis Eduardo, originario de Jalcomulco, y Abraham, de Tlapacoyan.

“Tres de ellos son de un batallón de Veracruz y el cuarto era de un batallón de Los Mochis, pero donde ellos determinen es donde se van a hacer los honores”, explicó Trevilla.

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Ricardo Trevilla informó que los helicópteros militares fueron atacados con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett durante los enfrentamientos con integrantes del grupo criminal. (Crédito: Gobierno de México)

Operación Centella desplegó 361 elementos y 14 aeronaves

La operación para detener a Fausto Isidro Meza Flores se realizó el 20 de noviembre con la participación de 361 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de 14 aeronaves.

Según la explicación de Trevilla, las fuerzas federales llegaron al área del objetivo a las 19:50 horas y establecieron un perímetro de seguridad. Cuando los militares ingresaron al inmueble, las personas que se encontraban dentro se entregaron sin resistencia. Sin embargo, integrantes del grupo criminal atacaron al personal castrense para intentar impedir la captura.

El despliegue contempló cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar, todos artillados. También se dispuso de cinco aeronaves Texan, dos transportes pesados y un vehículo aéreo no tripulado como parte de la reserva estratégica.

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Los enfrentamientos incluyeron ataques contra helicópteros militares con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett. Las tripulaciones respondieron con su armamento, mientras otros integrantes de la organización provocaron bloqueos carreteros para obstaculizar el avance de las fuerzas federales.

Trevilla sostuvo que no hubo personas civiles ajenas a los hechos heridas o fallecidas durante las acciones. La situación quedó controlada alrededor de las 23:20 horas del 20 de noviembre.

Detuvieron a familiares y operadores de “Chapo Isidro”

Además de Fausto Isidro Meza Flores, las fuerzas federales detuvieron a otros integrantes de su círculo cercano. Entre ellos se encuentra Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como su primo y segundo al mando; José Luis “N”, identificado como su cuñado y operador financiero, y Pánfilo “N”, señalado como primo y operador logístico.

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El titular de Defensa indicó que otros dos integrantes de la organización fueron detenidos durante las acciones y operativos posteriores.

Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud. También enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por asociación delictuosa y figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI.

Durante los enfrentamientos y las acciones posteriores fallecieron 16 presuntos integrantes del grupo criminal. La cifra aumentó respecto a los siete reportados inicialmente, luego de que las autoridades localizaran otros cuerpos durante los trabajos realizados el 21 y 22 de noviembre.

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El balance incluyó el aseguramiento de armas largas, dos rifles Barrett, una ametralladora calibre .50, un lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal.

Además, las fuerzas federales retiraron 50 vehículos utilizados para bloquear 21 puntos carreteros en Sinaloa durante las acciones para impedir el avance de las autoridades y facilitar una posible reacción para rescatar a los detenidos.

Estados Unidos compartió información de inteligencia

Trevilla precisó que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia para ubicar el objetivo, pero aclaró que la operación fue ejecutada por fuerzas mexicanas.

El secretario señaló que el intercambio se realizó bajo los principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. La colaboración, sostuvo, complementó los trabajos de inteligencia de las instituciones mexicanas, sin sustituir la conducción nacional del operativo.

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Tras la captura, los detenidos fueron trasladados por tierra a Culiacán y posteriormente por vía aérea a la Ciudad de México. Su llegada ocurrió alrededor de las 05:20 horas del 21 de noviembre y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.