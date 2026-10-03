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México y el ecosistema del entretenimiento en vivo

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2026

De los estadios y festivales al teatro musical, los espectáculos familiares y las giras de nicho, distintos jugadores están ampliando la oferta y fortaleciendo un ecosistema cada vez más diverso: Byma · Apodaca Group, GOU Producciones, BOBO Producciones, MusicVibe, CMN, AEG Presents, Ensō Music y OCESA son parte de una industria en la que conviven distintos modelos y especialidades.

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· La llegada de producciones y artistas internacionales, el desarrollo de conceptos propios y una mayor presencia en ciudades fuera de la capital muestran la profundidad que ha alcanzado el mercado mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En México, el entretenimiento en vivo ya no puede explicarse únicamente por los grandes conciertos. En una misma cartelera conviven estadios, festivales, teatro musical, espectáculos familiares, giras regionales, propuestas de nostalgia, metal, pop, música urbana y regional mexicana.

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Detrás de esa diversidad existe una red de promotores y productores que, desde distintos frentes, está ampliando el mercado y multiplicando las opciones para las audiencias.

La fotografía de 2026 permite verlo con claridad: distintas compañías están apostando por artistas, formatos y públicos diferentes, y en algunos casos incluso sumando capacidades entre sí para hacer posibles acontecimientos que difícilmente podrían explicarse desde un solo modelo de promoción.

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Un ejemplo especialmente visible es el regreso de Elton John a México. AEG Presents, Cárdenas Marketing Network (CMN) y Ensō Music se asociaron para presentar dos conciertos del artista, el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Se trata de sus primeras presentaciones en la capital mexicana en 14 años y de un espectáculo especial concebido para México. El caso muestra otra faceta del ecosistema: compañías internacionales y latinoamericanas que colaboran para incorporar al calendario mexicano eventos de escala global.

Apodaca Group ha desarrollado una plataforma particularmente fuerte desde Monterrey, combinando festivales y giras nacionales. Su agenda de 2026 incluye artistas como Humbe, Intocable, Enjambre, Mœnia, Eslabón Armado y Natanael Cano, con fechas en ciudades como Torreón, León, Mérida, San Luis Potosí, Querétaro, Tepic y Monterrey. A ello se suma el peso de propiedades como Tecate Pa'l Norte, que han ayudado a posicionar al norte del país como un polo del entretenimiento en vivo. Su actividad evidencia uno de los cambios más relevantes de la industria: las rutas nacionales son cada vez más amplias y la oferta ya no se concentra exclusivamente en la Ciudad de México.

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GOU Producciones representa otra pieza del mercado: el teatro, los musicales y los espectáculos familiares de gran formato. La compañía acumula más de 100 producciones y su trayectoria incluye títulos como Hoy No Me Puedo Levantar, Billy Elliot, José el Soñador, Vaselina, Mentiras, Mentidrags, Matilda y Spamalot, además de giras internacionales de Broadway como The Book of Mormon, Mean Girls, Beetlejuice y Pretty Woman. En 2026, Mentiras: All Stars llevó el universo del musical a recintos como el Auditorio Nacional, el Auditorio Banamex y el Auditorio Telmex. Su caso muestra que la industria del vivo en México también se construye desde temporadas teatrales, licencias internacionales, propiedad intelectual y formatos capaces de viajar.

BOBO Producciones ha encontrado en los conceptos propios y en la nostalgia una fórmula distinta de crecimiento. El 90's Pop Tour es el ejemplo más reconocible: una experiencia creada por BOBO que reúne a artistas como JNS, Kabah, Magneto, Mercurio, Erik Rubín, Caló y otros exponentes de la década, y que de acuerdo con la propia compañía ha congregado a alrededor de seis millones de espectadores. Más que contratar una gira internacional, el modelo consiste en crear un producto de entretenimiento, renovarlo y convertirlo en una plataforma con vida propia.

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MusicVibe refleja la capacidad de otros promotores para atender comunidades y géneros muy distintos. Su programación de 2026 cruza desde música regional mexicana y bachata hasta rock y metal: Junior H mantiene una gira de 11 ciudades; Romeo Santos contempla fechas en Mérida, Puebla, Toluca y Guadalajara. El crecimiento no depende únicamente de los artistas de mayor consumo masivo: también se construye a partir de audiencias especializadas con una fuerte relación con el vivo.

OCESA, que articula conciertos y festivales, teatro y entretenimiento familiar. Su cartelera de 2026 ejemplifica esa amplitud, Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, Alejandro Sanz, Karol G, Hayley Williams y Gorillaz, junto con El Rey León, Cirque du Soleil y otros formatos de entretenimiento.

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La diversidad de promotores no fragmenta necesariamente a la industria; también puede ampliar sus fronteras. Hoy México se consolida como un escenario vivo, una parada obligada para los grandes espectáculos y una plataforma para artistas emergentes.

México no solamente está recibiendo más entretenimiento en vivo: está consolidando un ecosistema más diverso y profesional, capaz de generar espectáculos para públicos distintos y de hacer que cada vez más ciudades formen parte del circuito.

Sobre Byma

BYMA (Beyond Music Awards) es una plataforma creada para reconocer, conectar y dar visibilidad a los distintos actores que conforman la industria musical. A través de los BYMA Awards y BYMA Academy, reúne a artistas, compositores, productores, promotores, managers, ejecutivos, plataformas y otros profesionales del sector para reconocer su trabajo y generar conversación en torno a la evolución, los retos y el futuro de la música. En 2026 celebró la segunda edición de sus premios y realizó la primera edición de BYMA Academy, un encuentro dedicado al conocimiento y diálogo entre líderes de la industria.

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View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/mexico-y-el-ecosistema-del-entretenimiento-en-vivo-302897578.html

FUENTE BYMA - FCO Group