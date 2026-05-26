México

De la CDMX al espacio: la noche en que Zoé conquistó el Estadio GNP llega a las plataformas digitales

La legendaria banda capitalina llevó a más de 60 mil fanáticos a una viaje en el tiempo tras la celebración de los 20 años de su álbum más emblemático

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Como parte de su 20 aniversario, la gira de documentales Ambulante presentará una función al aire libre del documental sobre la popular banda. | (Jesús Avilés/ Infobae México)
Los seguidores de la agrupación tendrán la oportunidad de pre-guardar el disco en su plataforma preferida. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Durante más de 30 décadas, Zoé se ha convertido en una de las bandas más icónicas del rock alternativo en México. Sus sonidos psicodélicos han enamorado a varias generaciones, por lo que ahora lanzarán el álbum en vivo de uno de los tres conciertos que tuvieron en el Estadio GNP en el 2025.

Los músicos ofrecieron una serie de recitales en donde conectaron con sus seguidores y recordaron uno de los álbumes más emblemáticos en su trayectoria musical mismo que ahora estará disponible en plataformas digitales.

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Son considerados como parte de la historia del rock nacional actual. (Foto AP/Christian Palma, archivo)
Son considerados como parte de la historia del rock nacional actual. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Un viaje cósmico: 20 años de un disco imprescindible

El motivo principal detrás de la realización de este histórico concierto fue la celebración por las dos décadas de vida de ‘Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea’, el tercer álbum de estudio de Zoé.

Editado originalmente y consolidado como una pieza fundamental de la psicodelia y el synth-pop en Latinoamérica, este disco redefinió el sonido de la banda liderada por León Larregui y la catapultó de manera definitiva al estrellato masivo.

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Para conmemorar este vigésimo aniversario, la agrupación decidió regresar a los escenarios con una producción a gran escala, desempolvando temas emblemáticos, lados B y ofreciendo una experiencia inmersiva que transportó a los asistentes a través de una atmósfera interestelar.

¿Qué significa memo rex commander? El nombre completo del disco es Memo Rex Commander y el corazón atómico de la vía láctea. Esto seguramente ya lo sabías pero quizá no conocías el significado. Y es que en una entrevista afirmó que se trataba de un tipo de alter ego cósmico que habitaba en un universo donde lo más importante era el amor.

Zoé - León Larregui - Gira - Disco
Los seguidores de la banda están emocionados por recordar este emblemático momento. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Fecha de lanzamiento y disponibilidad digital

Para todos aquellos que deseen revivir la magia de esa noche o experimentar la potencia de la banda en directo por primera vez, la espera está por terminar. El lanzamiento oficial del álbum grabado en vivo estará disponible de manera global el próximo 28 de mayo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El material ya se encuentra disponible para su reserva digital. Los fanáticos pueden asegurar su acceso inmediato en el momento del estreno realizando el preguardado (pre-save) de la producción a través del siguiente enlace oficial: https://zoe.lnk.to/.

Los capitalinos grabaron una de sus tres presentaciones del 2025 en el Estadio GNP para deleitar a todos sus fanáticos. (IG Zoé)

¿Qué sigue para Zoé?

Pese al rotundo éxito obtenido en la capital del país y en varias ciudades de Estados Unidos, Zoé no ha confirmado que mantendrá una agenda activa para los próximos meses.

Y es que, aunque continúan siendo una de las bandas más exitosas de la escena en México, es habitual que mantengan una pausa en sus giras para recargar energía u organizar nuevos proyectos musicales, por lo que se espera que anuncien fechas para finales de este año o inicios del 2027.

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