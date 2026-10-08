Los mejores destinos para visitar cerca de la CDMX durante temporada de Día de Muertos

En 2026, el 1 y el 2 de noviembre caen sábado y domingo, lo que podría aumentar la afluencia frente a años en los que las fechas coinciden con días laborables (Captura de pantalla/Turismo Puebla)

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A menos de dos horas de la capital, varios pueblos mágicos de Puebla y el Estado de México despliegan festivales, desfiles y puestas en escena durante la temporada de Día de Muertos.

En 2026, el 1 y el 2 de noviembre caen sábado y domingo, lo que podría aumentar la afluencia frente a años en los que las fechas coinciden con días laborables.

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Esta guía reúne las opciones más recomendadas fuera de la capital, antes de repasar la programación que también ofrece la Ciudad de México para quienes prefieran quedarse en ella.

Secretaría de Turismo Puebla/ Facebook

Chignahuapan y el Festival de la Luz y la Vida

Chignahuapan, Malinalco, Tzintzuntzan y Tlayacapan destacan como alternativas para celebrar el Día de Muertos en México. ( GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

El Pueblo Mágico de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, celebra en 2026 la trigésima edición del Festival de la Luz y la Vida, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

El espectáculo recrea los nueve niveles que, según la cosmovisión prehispánica, debe recorrer el alma para llegar al Mictlán: el inicio del viaje, los cerros que chocan, la culebra del camino, la lagartija verde, los ocho páramos, los ocho collados, el viento de navajas, el río Chiconahuapan y, finalmente, el Mictlán.

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La puesta en escena se realiza a la orilla de la Laguna de Chignahuapan y contempla la participación de más de 80 actores, cerca de 60 danzantes, música en vivo con instrumentos prehispánicos, iluminación, pirotecnia y efectos de audio. Para esta edición se incorpora una nueva zona sobre el agua y la pirámide será rediseñada con tecnología 4D. El sábado 31 de octubre, a las 19 horas, se realiza la Caminata de Antorchas, que parte del zócalo del pueblo con dirección a la laguna en un recorrido alusivo al camino de las almas. También se lleva a cabo la tradicional Ofrenda de las Mil Luces como parte de las actividades previas a la representación principal.

Los accesos al espectáculo tienen costos de entre 400 y mil 500 pesos mexicanos, según la zona seleccionada: general, gradas o la nueva área sobre el agua. Además del festival, los visitantes pueden recorrer los más de 200 talleres artesanales del municipio, donde se elaboran las tradicionales esferas navideñas que caracterizan a Chignahuapan durante todo el año.

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Valle de Bravo y el Festival de las Almas

Foto: X: @CulturaEdomex

Valle de Bravo, en el Estado de México, es la sede principal del Festival de las Almas, un evento que en 2026 cumple 23 años y se extiende del 25 de octubre al 2 de noviembre. El programa reúne música, teatro, danza y actividades culturales vinculadas a la tradición del Día de Muertos.

Entre sus actividades destaca el desfile llamado CatrinValle, en el que los propios habitantes del pueblo compiten por premios de hasta 50 mil pesos mexicanos. También se contempla el lanzamiento de globos de Cantoya el jueves 30 de octubre y un concierto de clausura el 2 de noviembre.

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El festival se desarrolla en distintas sedes del municipio, entre ellas la Galería del Centro Regional de Cultura, el Museo Arqueológico de Valle de Bravo y el Museo Joaquín Arcadio Pagaza.

Malinalco y Metepec, tradición mexiquense

A woman lights candles at the grave of her loved one during the Day of the Dead festivities, in Mazatlan Villa de Flores, Mexico, November 1, 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

Malinalco, rodeado de montañas y conocido por su zona arqueológica de origen mexica tallada en la montaña, destaca durante la temporada por sus ofrendas monumentales creadas por los propios habitantes. Durante la noche se organizan recorridos guiados por los panteones y capillas de los distintos barrios, donde se relatan leyendas locales mientras se degusta pan de muerto y chocolate caliente.

Metepec, famoso por su tradición artesanal y en particular por el Árbol de la Vida elaborado en barro, ofrece durante estas fechas recorridos por talleres artesanales y plazas culturales, además de festivales y gastronomía propios de la temporada.

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Ambos municipios forman parte de los 12 Pueblos Mágicos del Estado de México, junto con Ixtapan de la Sal, Tepotzotlán, Aculco, El Oro, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Villa del Carbón, Tonatico, Temascalcingo y Jilotepec.

Puebla: Cholula, Tepeaca y Atlixco

Imagen de archivo. Un trabajador cosecha flor de cempasúchil para usar durante la celebración de Día de Muertos en México. San Pedro Cholula, México. 29 de octubre de 2011. REUTERS/Imelda Medina

A menos de dos horas de la capital, la región de Cholula, en Puebla, permite combinar la visita con comunidades cercanas como San Andrés y San Pedro Cholula, donde se encuentran extensos cultivos de cempasúchil abiertos al público.

Otro destino en el mismo estado es Tepeaca, donde los campos se extienden a lo largo de la carretera y en comunidades rurales. La visita puede ampliarse a municipios vecinos como Huejotzingo y San Martín Texmelucan. La temporada alta de estos cultivos ocurre durante la segunda quincena de octubre y los primeros días de noviembre. Además, el pueblo mágico de Atlixco, también en Puebla, celebra la quinta edición del “Valle de las Catrinas” del 3 de octubre al 2 de noviembre, un homenaje al Día de Muertos.

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Si prefieres destinos dentro de la CDMX, también tendrá celebraciones la capital

A woman lights candles at the grave of her loved one during the Day of the Dead festivities, in Mazatlan Villa de Flores, Mexico, November 1, 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

Quienes prefieran no salir de la capital encontrarán en San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, la velación de panteón más tradicional y accesible, a unos 45 minutos del centro. El ciclo ritual inicia el 29 de septiembre con el “Llamado a las Ánimas” y culmina la noche del 2 de noviembre con La Alumbrada, cuando el cementerio colonial se ilumina con miles de velas.

Xochimilco ofrece la Ruta del Cempasúchil 2026, con salidas en trajinera decorada del 2 de octubre al 8 de noviembre a las 4:30 y a las 16 horas, con un costo de 1.199 pesos mexicanos por persona. La zona también mantiene paseos nocturnos con representaciones teatrales como La Llorona.

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Coyoacán concentra uno de los ambientes más concurridos de la ciudad, con su mercado y jardín llenos de vendedores de cempasúchil desde el 30 de octubre. El gobierno capitalino instala además una gran ofrenda comunitaria en el Zócalo y la Gran Ofrenda en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con el desfile de alebrijes a finales de octubre.

Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre se instalan Ofrendas Comunitarias en 12 sedes de la ciudad, entre ellas la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y distintas Utopías en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac. El gran desfile cívico recorre el Paseo de la Reforma con alebrijes gigantes, carros alegóricos y catrinas, y convoca a más de 100 mil personas.

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Para los preparativos florales, el Mercado de Jamaica es el punto mayorista donde llegan toneladas de cempasúchil, crisantemos blancos y cresta de gallo la semana previa a la festividad, con ramos desde 50 pesos mexicanos. En Paseo de la Reforma también se instala el Festival Flores de Cempasúchil, del 18 de octubre al 1 de noviembre, con la participación de 140 floricultores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.