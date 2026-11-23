Elementos armados y equipados con indumentaria táctica escoltan a individuos detenidos durante un operativo nocturno. Los custodios suben a las personas por la rampa de acceso hacia el interior de una aeronave de transporte militar, donde toman asiento bajo resguardo de los agentes. Video: Defensa

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El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), descartó la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo realizado en el que fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del cártel de Guasave, ocurrido el pasado viernes 20 de noviembre en el municipio que le dio nombre al grupo criminal en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario fue cuestionado sobre la presencia de un militar con las siglas “TSO” que escoltó al líder criminal durante su traslado a la Ciudad de México, y cuya participación quedó grabada en un video compartido por la Defensa.

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Al respecto, Trevilla en un primer momento desconoció el significado de las siglas, argumentando que podría tratarse de un nombre, por lo que se comprometió a investigarlas.

“No, no. Lo que vimos es Ejército Mexicano, voy a investigar, tal vez su nombre, algo así”, dijo.

Durante la Conferencia del Pueblo en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, descartó que agentes estadounidenses participen activamente en operativos. Video: Conferencia de prensa matutina

Luego, el funcionario fue cuestionado sobre si estaría descartada la posible participación de agentes estadounidenses en el operativo derivado de la cooperación con agencias de ese país para la captura de “El Chapo Isidro”, lo cual negó.

“Todas las operaciones que hemos hecho nosotros siempre ha sido con personal militar mexicano. Siempre”, reiteró.

La difusión de las imágenes del militar con las siglas “TSO” provocó cuestionamientos acerca de la posible presencia de agentes estadounidenses debido a que también identifican a elementos de la Fuerzas Aérea de ese país, como lo son oficiales de tácticas especiales, cuerpo de élite en control aéreo y combates.

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Casi 400 militares participaron en la captura de “El Chapo Isidro”

El despliegue en el que fue capturado "El Chapo Isidro" se denominó Operación Centella, la cual contó con casi 400 militares y 14 aeronaves. (Crédito: Gobierno de México)

Trevilla Trejo informó que el operativo de captura de “El Chapo Isidro” se nombró como “Operación Centella”, la cual contempló al menos 3 meses de intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Durante ese tiempo, el Ejército Mexicano recibió información sobre el líder criminal, que ya habían identificado en el municipio de Guasave, Sinaloa; sin embargo, su ubicación exacta se logró tras solicitar el apoyo de Estados Unidos con el sobrevuelo de drones para obtener datos sobre él.

El titular de la Defensa explicó que fue el mismo viernes 20 de noviembre que se ubicó el domicilio donde se encontraba Meza Flores, por lo que se dio inicio al operativo con el despliegue de 361 militares (entre ellos 47 de las Fuerzas Especiales) y 14 aeronaves.

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La acción contempló tres fases: una de arribo, otra de seguridad y captura y la última de evacuación. Pese a que la detención se ejecutó cerca de las 20:00 horas, el operativo provocó narcobloqueos en los municipios de Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, así como diversos enfrentamientos.

Camiones incendiados bloquean la Carretera Federal 15 de México tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante una operación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, en Guasave, México, el 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Betanzos

Cabe señalar que un reporte de The New York Times, publicado de manera previa, detalló que estos vuelos permitieron identificar a Fausto Isidro Meza mediante su complexión, voz y forma de caminar.

Además, el periódico estadounidense señaló que fueron interceptadas sus comunicaciones y mensajes de texto con su madre, esposa y hermana, que también les brindaron datos sobre las fiestas y reuniones a las que planeaba asistir.

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La madrugada del sábado, “El Chapo Isidro”, dos de sus primos y operadores, identificados como Germán “N”, alias “Serafín”, y Pánfilo “N”, así como José Luis “N”, su cuñado y también miembro del cártel, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Sin embargo, el operativo dejó como saldo 16 detenidos, 4 militares fallecidos y 10 elementos más heridos, así como 16 agresores abatidos. Este lunes se realizarán los honores fúnebres de los agentes muertos, tres originarios de Veracruz y uno de Los Mochis, Sinaloa.

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El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

“El Chapo Isidro” enfrenta una orden de arresto con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, mientras que en México cuenta con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contra la salud.