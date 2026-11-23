Julian Casablancas encabeza The Strokes junto a Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

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The Strokes conquistó el Corona Capital 2026 la noche del domingo 22 de noviembre con un show de 20 canciones que arrancó a las 11:10 de la noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez y terminó alrededor de las 12:40 de la madrugada.

La banda neoyorquina disipó de entrada las dudas que circulaban entre el público por presentaciones anteriores y entregó uno de los cierres más celebrados de la edición ante más de 70 mil asistentes.

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Cuando Julian Casablancas anunció la despedida, la banda volvió al escenari y tocó tres canciones más antes de bajar definitivamente, cerrando con “Ode to the Mets”.

El Corona Capital 2026 fue la decimosexta edición del festival, realizado desde 2010 en Ciudad de México. Foto: Luis Victoria/OCESA.

Los fans comenzaron a formarse desde que el festival abrió sus puertas

Las puertas del festival abrieron a las 2:00 de la tarde. Desde esa hora, diversos fans comenzaron a guardar su lugar en el escenario para poder estar lo más cerca posible de la banda neoyorquina.

Paliacates amarrados al brazo, chamarras de piel al estilo de Julian Casablancas y cabello largo marcaban la estética dominante entre quienes llevaban horas esperando a la agrupación.

El público concentraba diferentes edades, entre adolescentes, jóvenes y adultos. Infobae México

Para cuando arrancaron los sets previos a The Strokes, el escenario Corona estaba repleto.

Los diez minutos de retraso con que arrancó la actuación tensaron el ambiente. Después de horas de espera, cada minuto adicional pesaba.

La incertidumbre se mezcló con los comentarios que circulaban entre el público: algunos conciertos recientes de la banda en otras ciudades habían generado reseñas tibias, y había quienes temían que la actuación no estuviera a la altura de la espera.

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Escenario Corona a las 15:00 horas, fans de The Strokes buscan conservar un buen lugar para la presentación estelar. Infobae México.

“Last Nite” borró las dudas desde el primer acorde

Cuando The Strokes pisó el escenario y arrancó con “Last Nite”, la energía del escenario Corona subió de golpe.

La incertidumbre de las horas previas se evaporó en segundos. La banda entró directo con una de sus canciones más reconocidas y energéticas.

Julian Casablancas tomó el micrófono en más de una ocasión para dirigirse al público.

The Strokes abrió con "Last Nite", sencillo de su álbum debut Is This It, publicado en 2001. (Gisell) Infobae México

En uno de esos momentos, les dijo que Ciudad de México es una ciudad hermosa y grande, y que habían venido al festival exclusivamente por los asistentes. El comentario desató gritos en todo el escenario.

Lo que siguió fue un recorrido por toda la discografía de la banda. “The Adults Are Talking”, “Juicebox”, “Soma”, “Going Shopping” y “Hard to Explain” llegaron en los primeros compases del show.

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Después vinieron “Automatic Stop”, “Lonely in the Future”, “Selfless” y “Tyrants of the Mellow Moon”, uno de los cortes de The New Abnormal que menos se escuchan en vivo.

El escenario Corona albergó a los headliners de cada noche del festival. (Gisell) Infobae México

El setlist abarcó toda la discografía sin concentrarse en un solo álbum

“Reptilia”, “Someday” y “New York City Cops” detonaron al público en el ecuador del show.

“Dine N’Dash”, “Call It Fate Call It Karma”, “Going to Babble On” y “Take It or Leave It” completaron el bloque principal antes de que Casablancas anunciara la despedida.

El público no lo aceptó. Los gritos llenaron el Autódromo y The Strokes regresó al escenario.

The Strokes también tocó ''Call It Karma, Call It Fate'', provocando la ovación de los asistentes. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

El regreso arrancó con “You Only Live Once”, siguió con “Meet Me in the Bathroom” y cerró con “Ode to the Mets”, último corte de The New Abnormal.

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El show terminó entre aplausos, ovaciones y gritos a las 12:40 de la madrugada, una hora y media después de haber comenzado.

The Strokes cerró una edición del Corona Capital que arrancó con Gorillaz y Twenty One Pilots

El Corona Capital 2026 se realizó del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gorillaz encabezó el viernes 20 y Twenty One Pilots el sábado 21. The Strokes remató el domingo con el cierre general del festival.

"Ode to the Mets", con la que cerró el show, es el último corte de The New Abnormal (2020), sexto álbum de estudio de la banda. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

La banda continúa su Reality Awaits Tour con fechas en Ecuador y Chile.

El 24 de noviembre se presenta en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, y el 27 en Santiago de Chile dentro del festival Primavera Fauna.

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