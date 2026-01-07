‘Lattice’ de León Larregui, la canción inspirada en Jacobo Grinberg y su Teoría Sintérgica

La canción Lattice de León Larregui se inspira directamente en la Teoría Sintérgica de Jacobo Grinberg, un modelo que propone que la realidad es una proyección de la conciencia sobre una matriz universal llamada lattice. (Especial/Cuartoscuro)

La influencia de Jacobo Grinberg en la cultura mexicana trasciende la ciencia y la academia, hallando eco en la música contemporánea con la canción Lattice de León Larregui, un tema cuya letra y concepto están directamente inspirados en la Teoría Sintérgica desarrollada por el neurofisiólogo mexicano.

El propio Larregui confirmó que la canción, lanzada en 2016 como parte del disco Voluma, es un homenaje explícito al científico y a su visión sobre la conciencia y la percepción humana.

La teoría sintérgica y la matriz de la realidad

Jacobo Grinberg formuló la Teoría Sintérgica durante las décadas de 1980 y 1990 como un intento de explicar cómo se construye la percepción de la realidad. El eje central de su propuesta es el concepto de lattice o matriz, un entramado energético fundamental que, según el científico, sustenta toda la experiencia y da origen a la conciencia.

De acuerdo con sus postulados, la realidad no es una entidad objetiva ni fija, sino una proyección generada por la interacción entre el campo neuronal humano y esa red primordial.

En entrevistas y publicaciones científicas, Grinberg sostuvo que lo que el ser humano percibe como mundo exterior es, en realidad, una interpretación que se construye en el cerebro a partir de la información que provee el lattice. Esta idea forma parte de un modelo más amplio que busca dar explicación a fenómenos como la telepatía, los estados modificados de conciencia y las experiencias chamánicas.

“Lattice” la traducción poética de la Teoría Sintérgica

Desde su lanzamiento, Lattice ha llamado la atención por sus referencias a la percepción, los portales y la disolución de la identidad individual. León Larregui incluye frases como “Un habitante estudia las neuronas, imita realidades y encuentra la inconsciencia, y se da cuenta de que aquí no hay nadie, ni tampoco nada, solo proyecciones”.

Lattice está incluida en el álbum Voluma. (YouTube)

Esta descripción encaja con la idea de que la conciencia no es una esencia fija, sino un proceso dinámico que interpreta y proyecta la realidad sobre la matriz subyacente.

El propio Larregui confirmó en redes sociales la dedicatoria explícita de la canción a Grinberg, despejando así cualquier duda sobre el origen de la inspiración.

La interpretación de la letra de Lattice revela un diálogo directo con los postulados de la Teoría Sintérgica:

“Un habitante y su melancolía”

El “habitante” representa la conciencia individual, el observador del universo. La melancolía puede asociarse con el anhelo por trascender los límites de la percepción ordinaria, una nostalgia por la “unidad perdida” que describe Grinberg.

“Observan el cielo, esperando el día”

Mirar el cielo simboliza la búsqueda de respuestas más allá de lo inmediato, mientras que esperar el “día” sugiere el deseo de un despertar de conciencia o una expansión perceptual.

“Miro las sombras desvelando el frío”

Las “sombras” aluden a los aspectos no conscientes de la mente o a las proyecciones mentales sobre la realidad. El “frío” puede ser la sensación de vacío o separación que surge al percibir la realidad como algo externo.

Doctor Jacobo Grinberg (Foto: Twitter@Ballenato1Orca)

“Me traen sinfonías y miro fantasías”

Las sinfonías y fantasías son contenidos de la percepción: la mente genera interpretaciones, imágenes y sentidos sobre la base de la interacción con el lattice.

“Se estremeció, se abrió el portal”

El “portal” es un símbolo claro de acceso a otro estado de conciencia. Para Grinberg, ciertos estados permiten percibir la estructura profunda de la realidad.

“No hay encarnación, ni mencionar”

Se desvanece la identidad fija. No hay un “yo” separado ni una encarnación individual, solo conciencia universal y experiencia.

“No sé muy bien a dónde iré”

El sujeto reconoce la incertidumbre intrínseca al cambio de estado perceptivo, sin destino fijo cuando se trasciende el yo.

“Creo que es momento de pasar a otro tiempo”

Hace referencia al salto de nivel de conciencia, aludir a “otro tiempo” es dejar atrás la percepción ordinaria y lineal para entrar a una dimensión distinta de la realidad.

“Un habitante estudia las neuronas”

Aquí aparece el científico, el observador que analiza el cerebro: Grinberg estudió las bases neuronales de la percepción y la conciencia.

“Imita realidades y encuentra la inconsciencia”

El cerebro “imita” realidades: no capta la realidad tal cual, sino que la reconstruye. “Encuentra la inconsciencia” señala los límites de la percepción consciente.

“Y se da cuenta de que aquí no hay nadie, ni tampoco nada, solo proyecciones”

Núcleo de la teoría sintérgica: la realidad como proyección mental sobre el lattice. No existe una realidad objetiva, solo interpretaciones y proyecciones del campo neuronal sobre la matriz.

“Perdóname, por no avisar, pero no estabas lista para ese ‘hasta pronto’”

Puede leerse como la despedida de una conciencia que trasciende, o como una referencia a la imposibilidad de comunicar plenamente la experiencia de la expansión de conciencia.

Hipótesis y teorías sobre la desaparición de Grinberg

El científico Jacobo Grinberg desapareció en 1994 en la cima de su carrera y sin dejar rastro. Foto: (Ilustración de Jovani López).

La desaparición de Jacobo Grinberg el 8 de diciembre de 1994 permanece como uno de los mayores misterios de la ciencia mexicana.

El investigador se encontraba en la cúspide de su carrera y preparaba experimentos sobre la telepatía y la conciencia cuando, cuatro días antes de cumplir 48 años, dejó de dar señales de vida. Su entorno relató conflictos personales y profesionales, así como una relación compleja con su esposa Teresa Mendoza, quien también desapareció poco después.

Las investigaciones oficiales nunca lograron establecer su paradero. Entre las hipótesis figuran desde la intervención de agencias de inteligencia hasta un posible crimen pasional.

Documentos desclasificados revelaron que Grinberg colaboró en investigaciones sobre percepción y comunicación psíquica en el extranjero, alimentando aún más la especulación de su desaparición.

En 2017, la desclasificación de archivos de la CIA reveló la inclusión de un artículo de Grinberg en el marco del Proyecto Stargate, un programa destinado a investigar habilidades psíquicas con fines militares durante la Guerra Fría. Existen reportes de viajes secretos a Boulder, Colorado, donde el científico habría colaborado con la Universidad de Colorado, aunque no existen registros oficiales de esos movimientos.

El legado científico y cultural de Jacobo Grinberg

Pachita y Jacobo Grinberg trabajaron juntos por un tiempo. (Infobae/Anayeli Tapia)

La influencia de Jacobo Grinberg trasciende la desaparición y el misterio. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC) y el laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac, y publicó más de 50 ensayos y libros sobre mente, conciencia y fenómenos psíquicos.

Su encuentro con la curandera Pachita marcó profundamente su trabajo, pues la experiencia de presenciar supuestas cirugías psíquicas lo llevó a formular su modelo sintérgico.

Otras agrupaciones de la escena alternativa mexicana han retomado ideas centrales de la Teoría Sintérgica para sus composiciones. La banda Austin TV lanzó su propia canción Lattice, centrada en la idea de interconexión universal, mientras Camilo Séptimo sacó Sintergia, que alude a la sincronización de mentes y la resonancia colectiva.

El interés por la figura de Grinberg ha crecido, impulsado por documentales como El secreto del doctor Grinberg y la difusión de sus teorías en espacios digitales y culturales.

El enigma de Grinberg, alimentado por su desaparición, la variedad de hipótesis sobre su destino y la amplitud de su trabajo científico y cultural, mantiene vigente la discusión sobre los límites del conocimiento y la relación entre conciencia, percepción y realidad en México.