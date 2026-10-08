Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

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Fuerza Regida convirtió su próxima visita a la Ciudad de México en un acontecimiento todavía más grande. La agrupación sumó dos conciertos a su agenda en el Palacio de los Deportes y llegará a un total de diez presentaciones consecutivas como parte de This Is Our Dream Tour.

Los nuevos espectáculos quedaron programados para el 29 y 30 de enero de 2027, fechas que se incorporan después de la respuesta obtenida por los primeros conciertos anunciados. La demanda llevó a ampliar el calendario y elevó la presencia de la agrupación en uno de los recintos más importantes de la capital.

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Con este movimiento, el grupo también consiguió superar la marca de ocho presentaciones consecutivas que habían establecido anteriormente Shakira y Metallica en el mismo escenario. El dato coloca a Fuerza Regida frente a un registro que durante años estuvo ligado a dos figuras de enorme peso internacional.

Una visita que terminó creciendo hasta diez fechas

El calendario de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes comenzará el 28 de enero y continuará los días 29, 30 y 31. Posteriormente, la agrupación regresará al escenario el 1 de febrero y retomará las presentaciones del 3 al 7 del mismo mes.

La programación tendrá una pausa el 2 de febrero. Esto se debe a que el concierto que inicialmente estaba contemplado para esa fecha fue trasladado al 28 de enero, modificación que permitió reorganizar la agenda y añadir las dos funciones adicionales.

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Las nuevas fechas no representan únicamente una ampliación del recorrido. También transformaron la visita de Fuerza Regida en una extensa serie de conciertos en la capital, con diez noches programadas dentro del mismo recinto. La respuesta del público fue determinante para que el calendario creciera.

La preventa Banamex para las funciones del 29 y 30 de enero comenzará el 8 de octubre. De esta manera, los seguidores tendrán una nueva oportunidad para conseguir entradas ante la incorporación de los dos espectáculos adicionales.

El récord que quedó en manos de la agrupación

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

El aspecto que más ha llamado la atención de la nueva programación es la marca que Fuerza Regida alcanzará en el Palacio de los Deportes. Con diez funciones consecutivas, el grupo dejará atrás el registro de ocho conciertos que anteriormente habían conseguido Shakira y Metallica.

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Shakira alcanzó esa cifra durante su Tour Fijación Oral en 2006, mientras que Metallica hizo lo propio con The Full Arsenal en 2012. Ahora, Fuerza Regida añadirá dos presentaciones más a esa referencia y establecerá una nueva cifra para el recinto.

La marca adquiere relevancia dentro del crecimiento que ha tenido la agrupación mexicoestadounidense en los últimos años. Su llegada a la capital forma parte de This Is Our Dream Tour, recorrido con el que continuará llevando su propuesta de música mexicana contemporánea a distintos escenarios.

¿Qué pasará con los boletos y los paquetes VIP?

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Los seguidores que adquirieron entradas para el espectáculo que estaba previsto originalmente para el 2 de febrero no tendrán que comprar otro boleto si pueden asistir el 28 de enero. Las entradas correspondientes a la fecha anterior serán válidas para la nueva presentación.

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En caso de que algún comprador no pueda acudir debido al cambio, se estableció un periodo para solicitar el reembolso. El trámite deberá realizarse bajo las condiciones anunciadas para la modificación de la fecha y en los canales correspondientes a la compra.

Además de las localidades convencionales, This Is Our Dream Tour contempla diferentes paquetes VIP. Dependiendo de la categoría, los asistentes pueden acceder a beneficios como entrada anticipada, artículos exclusivos y una fotografía con un fondo especial.

Algunas de las opciones también contemplan acceso a un espacio privado y una fotografía grupal con integrantes seleccionados de Fuerza Regida. Así, la agrupación llegará a enero de 2027 con una agenda capitalina de diez noches y un récord que supera las ocho presentaciones consecutivas que anteriormente habían conseguido Shakira y Metallica en el Palacio de los Deportes.

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