México

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

La agrupación amplió su agenda capitalina y convertirá al Domo de Cobre en el escenario de diez noches consecutivas durante 2027

Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad
Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)
Guardar

Fuerza Regida convirtió su próxima visita a la Ciudad de México en un acontecimiento todavía más grande. La agrupación sumó dos conciertos a su agenda en el Palacio de los Deportes y llegará a un total de diez presentaciones consecutivas como parte de This Is Our Dream Tour.

Los nuevos espectáculos quedaron programados para el 29 y 30 de enero de 2027, fechas que se incorporan después de la respuesta obtenida por los primeros conciertos anunciados. La demanda llevó a ampliar el calendario y elevó la presencia de la agrupación en uno de los recintos más importantes de la capital.

PUBLICIDAD

Con este movimiento, el grupo también consiguió superar la marca de ocho presentaciones consecutivas que habían establecido anteriormente Shakira y Metallica en el mismo escenario. El dato coloca a Fuerza Regida frente a un registro que durante años estuvo ligado a dos figuras de enorme peso internacional.

Una visita que terminó creciendo hasta diez fechas

Imagen K6FDTEF23RE57KWC2YQKWJILGI

El calendario de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes comenzará el 28 de enero y continuará los días 29, 30 y 31. Posteriormente, la agrupación regresará al escenario el 1 de febrero y retomará las presentaciones del 3 al 7 del mismo mes.

La programación tendrá una pausa el 2 de febrero. Esto se debe a que el concierto que inicialmente estaba contemplado para esa fecha fue trasladado al 28 de enero, modificación que permitió reorganizar la agenda y añadir las dos funciones adicionales.

PUBLICIDAD

Las nuevas fechas no representan únicamente una ampliación del recorrido. También transformaron la visita de Fuerza Regida en una extensa serie de conciertos en la capital, con diez noches programadas dentro del mismo recinto. La respuesta del público fue determinante para que el calendario creciera.

La preventa Banamex para las funciones del 29 y 30 de enero comenzará el 8 de octubre. De esta manera, los seguidores tendrán una nueva oportunidad para conseguir entradas ante la incorporación de los dos espectáculos adicionales.

El récord que quedó en manos de la agrupación

Fuerza Regida
La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

El aspecto que más ha llamado la atención de la nueva programación es la marca que Fuerza Regida alcanzará en el Palacio de los Deportes. Con diez funciones consecutivas, el grupo dejará atrás el registro de ocho conciertos que anteriormente habían conseguido Shakira y Metallica.

Shakira alcanzó esa cifra durante su Tour Fijación Oral en 2006, mientras que Metallica hizo lo propio con The Full Arsenal en 2012. Ahora, Fuerza Regida añadirá dos presentaciones más a esa referencia y establecerá una nueva cifra para el recinto.

La marca adquiere relevancia dentro del crecimiento que ha tenido la agrupación mexicoestadounidense en los últimos años. Su llegada a la capital forma parte de This Is Our Dream Tour, recorrido con el que continuará llevando su propuesta de música mexicana contemporánea a distintos escenarios.

¿Qué pasará con los boletos y los paquetes VIP?

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Los seguidores que adquirieron entradas para el espectáculo que estaba previsto originalmente para el 2 de febrero no tendrán que comprar otro boleto si pueden asistir el 28 de enero. Las entradas correspondientes a la fecha anterior serán válidas para la nueva presentación.

En caso de que algún comprador no pueda acudir debido al cambio, se estableció un periodo para solicitar el reembolso. El trámite deberá realizarse bajo las condiciones anunciadas para la modificación de la fecha y en los canales correspondientes a la compra.

Además de las localidades convencionales, This Is Our Dream Tour contempla diferentes paquetes VIP. Dependiendo de la categoría, los asistentes pueden acceder a beneficios como entrada anticipada, artículos exclusivos y una fotografía con un fondo especial.

Algunas de las opciones también contemplan acceso a un espacio privado y una fotografía grupal con integrantes seleccionados de Fuerza Regida. Así, la agrupación llegará a enero de 2027 con una agenda capitalina de diez noches y un récord que supera las ocho presentaciones consecutivas que anteriormente habían conseguido Shakira y Metallica en el Palacio de los Deportes.

Temas Relacionados

Fuerza RegidaPalacio de los DeportesShakiraMetallicamexico-entretenimientomexico-noticiasConciertosCDMXBoletos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Según datos de la EIA durante julio de 2026 hubo un flujo neto aproximado de 199 mil barriles diarios de destilados estadounidenses hacia México

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Embajador de EEUU y SRE hablan de “cooperación sin subordinación” en medio del caso de la academia policial en Querétaro

La dependencia señaló que el diálogo abordó resultados de cooperación en seguridad bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación

Embajador de EEUU y SRE hablan de “cooperación sin subordinación” en medio del caso de la academia policial en Querétaro

Adulto mayor da un cabezazo a estudiante tras broma del timbre en CDMX

Una aparente travesura terminó en una pelea callejera luego de que el propietario saliera de su vivienda y confrontara a los jóvenes

Adulto mayor da un cabezazo a estudiante tras broma del timbre en CDMX

INAH investiga a funcionaria de Bacalar por entrar sin permiso a una zona arqueológica cerrada al público

Diana Xuluc Medina difundió un recorrido por vestigios en Nuevo Jerusalén, mientras una regidora solicitó aclarar las condiciones del acceso

INAH investiga a funcionaria de Bacalar por entrar sin permiso a una zona arqueológica cerrada al público

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja saldo preliminar de seis muertos y 15 heridos

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

DEPORTES

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026