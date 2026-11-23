El cantante relató que probó la bebida por primera vez hace tres o cuatro años, en las reuniones con amigos que inspiraron su nuevo álbum. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Leonardo Aguilar reveló que tomó una caguama por primera vez hace relativamente poco tiempo, durante una reunión con amigos en la esquina que inspiró el nombre de su nuevo álbum, Esquina 22. El hermano de Ángela Aguilar compartió la anécdota en entrevista con el programa de YouTube El show de Piolín, en plena promoción de su material discográfico.

“Nunca había tomado una caguama en mi vida, o sea, nada más me había servido un vaso de la caguama”, contó el cantante. El episodio ocurrió, según su propio relato, hace tres o cuatro años, cuando se integró por primera vez al grupo de amigos que frecuenta ese punto de reunión en Tayahua, Zacatecas.

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Leonardo Aguilar explicó que el nombre del disco proviene de un detalle específico del lugar donde se junta con sus amigos. “El número de la casa de enfrente de donde nos sentamos tiene un veintidós escrito así grandote, todo mal pintado”, relató. Con el tiempo, la referencia se volvió costumbre entre el grupo: “Nos vemos en la noche, ¿o qué? No, pues allá en la esquina veintidós. Y se le quedó la esquina veintidós ya”.

El cantante describió el perfil de quienes integran ese círculo de amigos. “Uno vaquero, uno mecánico, yo cantante, otro agricultor, otro albañil”, enumeró. El grupo se reúne para platicar sin un tema fijo y escuchar música mientras conviven en la banqueta.

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La primera vez que probó la bebida quedó registrada en una fotografía

Leonardo Aguilar narró el momento exacto en que decidió unirse a la costumbre de sus amigos. “Yo fui un día nada más, no me acuerdo por qué. Y los vi que estaban tomando cerveza y dije: ah, pues yo quiero una también”, relató. En ese momento alguien le ofreció una caguama, bebida que hasta entonces no había probado de forma directa.

El hermano de Ángela Aguilar compartió detalles de las reuniones con amigos en Tayahua, Zacatecas, que dieron vida a su nuevo material discográfico.(@leonardoaguilaroficial)

El cantante conserva una imagen de aquella ocasión. “Me tomaron una foto, de hecho, donde salgo yo así agarrando la caguama como si fuera biberón”, describió entre risas. Tras ese primer acercamiento, Leonardo Aguilar se integró de manera habitual a las reuniones que después se convirtieron en la inspiración directa del álbum.

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El artista insistió en que la producción audiovisual del material respetó la autenticidad del entorno donde surgió. “Esto nunca pasa, eso nunca pasa ahí en la esquina veintidós”, respondió cuando el equipo de filmación propuso modificar elementos de la escenografía original.

Según su relato, los detalles cotidianos del lugar se mantuvieron sin intervención. “Alguien trajo una piedrota para estar más cómodo y no estar sentados en la banqueta. Alguien a veces trae una lámpara para checar que no haya alacranes, porque ya nos han salido”, explicó. El cantante remarcó que la instrucción para el equipo fue clara: “No estamos jugando a hacer un video temático, pues. Simplemente, vamos a capturar lo que pasa”.

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Por otro lado, Leonardo Aguilar reveló que él y su cuñado Christian Nodal se tatuaron el logo de su nuevo disco la noche del lanzamiento. El cantante confirmó el gesto durante su llegada al Congreso Mundial del Mariachi, donde fue abordado por la prensa y reveló un dato adicional sobre un tatuaje previo de su cuñado.

El intérprete describió cómo documentó sin actuaciones el ambiente real de las juntas con sus amigos que retrata en Esquina 22. (@leonardoaguilaroficial)

“No nada más se tatuó el logo de Soyate, nos tatuamos el logo de Esquina 22, que es mi nuevo disco. ¿Quieren ver?”, afirmó Leonardo mientras mostraba el diseño en su brazo. Nodal se hizo el mismo símbolo en la mano, cerca del fierro de herrar que perteneció al abuelo y al padre de Pepe Aguilar, vinculado al rancho El Soyate.

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La decisión surgió de manera improvisada la noche de la presentación oficial del disco. “En el lanzamiento del disco, que fue el 5 de noviembre, el viejo se jaló, o sea, Christian se jaló conmigo y cahuameamos con mis amigos ahí”, relató el cantante sobre la celebración previa al tatuaje.

La presencia del tatuador habitual de Nodal detonó la idea de marcar el número en la piel de ambos. “Terminando estaba ahí su tatuador, me dijo: ‘Me voy a tatuar el 22’”, contó Leonardo.

A partir de ese comentario surgió la propuesta conjunta. “Le dije: ‘Viejo, es la primera vez que vienes a la Esquina 22, pero me encantó’. Y le dije: ‘Pues yo me lo tatúo también’”, relató el cantante sobre el instante en que ambos decidieron llevar el símbolo de forma permanente.

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