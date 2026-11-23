El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante 'La Mañanera' de este lunes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Guardar

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó este lunes un recuento de los golpes que la Armada de México asestó desde diciembre de 2024 al Cártel de Guasave, entre ellos decomisos de fentanilo, detenciones de presuntos mandos y acciones contra células encargadas de la seguridad del capo.

En casi dos años de operaciones, la Secretaría de Marina reportó 234 personas detenidas, más de 34 toneladas de metanfetamina aseguradas, mil 588 kilogramos de marihuana y mil 310 kilogramos de fentanilo. También informó sobre el decomiso de 357 armas, el aseguramiento de 2 mil 314 artefactos explosivos improvisados y la neutralización de 38 laboratorios clandestinos, además de 15 plantíos ilícitos erradicados.

PUBLICIDAD

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, el secretario informó que las acciones representaron una afectación económica superior a los 13 mil 99 millones de pesos a las organizaciones criminales.

Golpes a operadores y células armadas antes de la captura

La ofensiva contra la estructura criminal incluyó acciones contra integrantes señalados por las autoridades como responsables de mover drogas, coordinar operaciones, proteger a sus mandos y sostener las actividades financieras de la organización.

El secretario de Marina presentó este lunes la estructura y el nivel de afectación que las operaciones navales provocaron en el Cártel de Guasave entre diciembre de 2024 y noviembre de 2026. (Crédito: Gobierno de México)

Uno de los aseguramientos de mayor impacto ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando elementos navales decomisaron 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo en Los Mochis, Sinaloa. La operación representó, según el balance oficial, una afectación de aproximadamente 400 millones de dólares a la estructura criminal.

PUBLICIDAD

En mayo de 2025 fue detenido “Payo”, identificado por las autoridades como uno de los operadores vinculados con el tráfico de drogas sintéticas. Las acciones contra integrantes de la organización continuaron durante los siguientes meses, con operativos dirigidos a sus células y responsables de distintas actividades ilícitas.

El 30 de noviembre de 2025, en Choix, murió Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, durante un operativo. Un mes después, el 31 de diciembre, fue detenido “Sagitario”, señalado como otro de los operadores relacionados con el tráfico de fentanilo.

En julio de 2026, las autoridades capturaron a “Yukito”, identificado como segundo al mando de las Fuerzas Especiales Yuko e integrante del tercer círculo de seguridad de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

PUBLICIDAD

Los golpes también alcanzaron a operadores regionales. El 26 de octubre pasado murieron “Chuy Peñuelas” y “Profe” durante un enfrentamiento, ambos identificados dentro de la estructura del Cártel de Guasave.

Detuvieron a seis integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño un día antes

El 19 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, una célula señalada por su capacidad armada y por participar en tareas de protección y operación para la estructura criminal.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, fue detenido el 20 de noviembre durante la Operación Centella, desplegada por fuerzas federales en Sinaloa. (Crédito: Defensa)

Entre los detenidos se encontraba Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, identificado como líder del grupo, e Irvin Eduardo “N”, conocido como “El Pagador”, señalado como responsable operativo.

Estas detenciones afectaron el círculo de protección de la organización un día antes de la captura de Fausto Isidro Meza Flores. La Marina las incluyó entre las acciones que debilitaron la estructura del Cártel de Guasave previo al operativo del 20 de noviembre.

PUBLICIDAD

La ofensiva no se limitó a los grupos armados. El 21 de noviembre, un día después de la captura de “Chapo Isidro”, fue detenido Roberto Carlos Leal Quintero, alias “Bentrix”, identificado por las autoridades navales como uno de los principales productores de fentanilo de la organización y con capacidad de distribución en cinco entidades de Estados Unidos.

Operación Centella culminó con la captura de “Chapo Isidro”

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella, desplegada por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de seguridad estatales.

El presunto líder de los Beltrán Leyva fue localizado junto con otros operadores de la organización, entre ellos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, identificado como operador financiero.

PUBLICIDAD

La captura se realizó después de labores de inteligencia y coordinación bilateral con Estados Unidos. Durante el operativo, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos y explosivos; la Defensa informó posteriormente que 16 presuntos integrantes de la organización murieron durante la operación y cuatro militares fallecieron.

Elementos de la Secretaría de Marina encabezaron el operativo en el que fue capturado “El Chendo”, señalado como jefe operativo y logístico de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado con Los Mayos. (Crédito: Gabinete de Seguridad | Infobae México)

La detención de Meza Flores representó uno de los golpes más importantes contra la estructura criminal que las autoridades identifican como Cártel de Guasave, aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió este lunes que la organización conserva colaboradores relevantes y no puede considerarse desarticulada por completo.

Marina mantiene operaciones en Sinaloa

La Secretaría de Marina señaló que las operaciones se sostienen mediante inteligencia naval, planeamiento operativo, fuerzas especiales y coordinación con otras instituciones de seguridad, con acciones simultáneas contra el mando, financiamiento, producción de drogas y capacidad armada del grupo.

PUBLICIDAD

La institución mantiene 3 mil 200 elementos desplegados en Sinaloa como parte de la estrategia de seguridad, con vehículos, aeronaves, embarcaciones y drones para reforzar la presencia en zonas terrestres, marítimas y corredores estratégicos.

La dependencia afirmó que los resultados acumulados representan un avance en el debilitamiento de la organización, aunque la permanencia de operadores y células criminales mantiene el desafío de continuar las acciones para reducir su capacidad de violencia y operación.