Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

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Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue detenido en un domicilio en el que se resguardaba en Guasave, Sinaloa, la noche del viernes 20 de noviembre. Su arresto se ejecutó por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que planearon la acción, denominada “Operativo Centella”.

La captura del líder criminal se desarrolló sin poner resistencia, según constata un video compartido por la Defensa durante la conferencia de prensa matutina de este martes. En el material se observa el ingreso de los militares y la manera en que los residentes se rindieron, entre ellos “El Chapo Isidro”.

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Pese a que no pusieron resistencia durante su aseguramiento, la captura del líder del Cártel de Guasave provocó narcobloqueos en cuatro municipios sinaloenses, quema de vehículos y diversos enfrentamientos entre sicarios y militares que desataron miedo entre los habitantes.

En las imágenes se observa el ingreso de los elementos de la Defensa, entre los que se encontraban agentes de Fuerzas Especiales, a la casa en Guasave donde se resguardaba el líder criminal, así como las inspecciones que llevaron a cabo habitación por habitación.

Cabe señalar que Meza Flores era uno de los 10 objetivos más buscados por el FBI, y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

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Así se desarrolló la “Operación Centella”

Una camioneta abandonada tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", durante una operación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, en Guasave, estado de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Stringer

El operativo se desarrolló con intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, quienes tras brindar sobrevuelos de drones pudieron identificar el sitio exacto donde se resguardaba “El Chapo Isidro”.

En el despliegue participaron 361 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional (GN), apoyados por 14 aeronaves: cinco helicópteros UH-60 Black Hawk, un EC-725 Cougar, cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y un dron.

De acuerdo con el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el operativo se dividió en tres fases: arribo al área del objetivo, establecimiento de seguridad y captura, y evacuación de los detenidos.

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La primera etapa comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre, cuando los militares llegaron al domicilio donde se encontraba Meza Flores. Aunque no pusieron resistencia, la reacción vino del exterior. cuando miembros del cártel intentaron impedir el traslado del líder criminal al atacar los helicópteros militares con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett, lo que desató un enfrentamiento.

Como represalia, integrantes del grupo criminal bloquearon vías de comunicación en distintos puntos del estado que contemplaron 21 cierres, así como afectaciones en los municipios de Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

La cifra de agresores abatidos pasó de los 7 reportados inicialmente en un comunicado durante la madrugada del 21 de noviembre por la Defensa, a un total de 16, una vez que fueron localizados nueve cuerpos adicionales en acciones posteriores al operativo, según informó Trevilla este martes.

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El salto final también fue de 4 militares fallecidos, así como 10 elementos lesionados y 16 detenidos, entre los que se encuentran dos primos de “El Chapo Isidro” y su cuñado, operadores del cártel.

La evacuación de los detenidos comenzó a las 23:20 horas del 20 de noviembre por vía terrestre con destino a Culiacán. Desde esa ciudad abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que los trasladó a la Ciudad de México.

Junto a Meza Flores fueron trasladados a la capital Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización; José Luis “N”, su cuñado e identificado como operador financiero del grupo; y Pánfilo “N”, primo hermano del “Chapo Isidro” y operador logístico.

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Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México; los cinco restantes fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán.

Meza Flores enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.