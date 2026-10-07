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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 7 de octubre: lluvias intensas por la depresión tropical 9

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06:01 hsHoy

El clima este miércoles 7 de octubre estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones del país. La depresión tropical 9, frente a Veracruz y Tamaulipas, favorecerá precipitaciones intensas en Campeche y Yucatán, además de tormentas en el noreste, oriente y la península de Yucatán.

En el Pacífico Sur, una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico mantendrá activa la probabilidad de lluvias en el sur y sureste. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también provocará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente y centro.

Para la CDMX y el Valle de México, el pronóstico contempla lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

El calor persistirá con mayor intensidad en el noroeste del país, mientras las lluvias concentrarán los principales efectos meteorológicos del día.

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