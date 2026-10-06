Qué ciclones tropicales se aproximan en México los siguientes días y cómo afectarán con lluvias

Fuertes olas impactan contra los acantilados de la costa del Pacífico mexicano durante el paso de una tormenta tropical con intensos vientos y lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia tres sistemas que podrían convertirse en ciclones tropicales durante los próximos días: uno frente a las costas de Veracruz y dos en el océano Pacífico.

Los dos fenómenos con mayor posibilidad de evolucionar se encuentran en el golfo de México y al sur de Oaxaca. Ambos alcanzaron una probabilidad de desarrollo ciclónico del 90% en un plazo de 48 horas y durante los siguientes siete días.

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La interacción de estas zonas de baja presión con el frente frío número 1 y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera provocará este martes 6 de octubre lluvias intensas y torrenciales, actividad eléctrica, posible granizo, viento fuerte y oleaje elevado en diferentes regiones de México.

Dos sistemas tienen 90% de probabilidad de convertirse en ciclones

El primer sistema se localiza frente a las costas de Veracruz, sobre aguas del golfo de México. A las 06:00 horas se encontraba aproximadamente a 175 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, en el norte de la entidad.

Foto: Conagua

Esta zona de baja presión aumentó a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y mantuvo el mismo porcentaje para los siguientes siete días.

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El sistema avanza hacia el este-noreste, por lo que su centro se desplaza sobre el golfo de México. Sin embargo, su circulación y la humedad que transporta contribuirán a las lluvias previstas en estados de la vertiente del Golfo y el sureste del país.

El segundo sistema con alto potencial se encuentra en el Pacífico Sur mexicano, al sur de las costas de Oaxaca. Fue localizado aproximadamente a 400 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Foto: Conagua

Su probabilidad de desarrollo ciclónico también aumentó a 90% en 48 horas y siete días, por lo que podría adquirir una circulación más organizada y convertirse primero en depresión tropical.

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Las zonas bajo vigilancia no son todavía tormentas tropicales. Para recibir esa clasificación deben desarrollar una circulación cerrada y alcanzar vientos máximos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.

Un tercer sistema podría formarse al sur de Guatemala

Además de las dos zonas con alta probabilidad, el SMN prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Guatemala.

Este posible sistema presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% durante los siguientes siete días. Debido a que todavía no cuenta con un centro definido, el organismo no informó una distancia precisa respecto del territorio mexicano.

La vigilancia sobre este fenómeno será relevante porque su eventual desplazamiento podría acercarlo al Pacífico Sur, región donde ya se encuentra activo el sistema situado frente a Oaxaca.

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Por ahora, su probabilidad es considerablemente menor que la de los otros dos fenómenos. Sin embargo, puede aumentar si encuentra aguas cálidas, suficiente humedad y vientos favorables en los niveles superiores de la atmósfera.

De esta manera, actualmente hay tres áreas con potencial ciclónico alrededor de México:

Una frente a Veracruz , con 90% de probabilidad en 48 horas y siete días.

Una al sur de Oaxaca , con 90% en ambos periodos.

Una posible zona al sur de Guatemala, con 20% durante los próximos siete días.

Lluvias torrenciales afectarán a Veracruz

La zona de baja presión situada en el golfo de México contribuirá a generar lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el norte y centro de Veracruz.

También se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste de Tamaulipas, norte, este y suroeste de Oaxaca, norte, este y sur de Chiapas, así como sur y oeste de Tabasco.

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En el sureste de Guerrero también se esperan precipitaciones intensas, relacionadas con la zona de baja presión del Pacífico y los demás sistemas atmosféricos activos.

Las lluvias serán muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Este de Michoacán .

Suroeste del Estado de México .

Suroeste de Puebla .

Morelos .

Suroeste de Campeche.

Las precipitaciones de fuertes a torrenciales pueden presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Los mayores acumulados podrían ocasionar deslaves, inundaciones, desbordamientos y crecidas de ríos y arroyos.

¿En qué estados habrá lluvias fuertes y chubascos?

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, Colima, este de San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, norte, centro y oeste de Yucatán, así como oeste de Quintana Roo.

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Un mapa de México dividido en regiones de colores se ubica bajo una gran nube de tormenta con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se esperan intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en:

Baja California .

Sonora .

Chihuahua .

Durango .

Zacatecas .

Coahuila .

Nuevo León .

Aguascalientes .

Guanajuato.

La población deberá evitar atravesar corrientes de agua, calles inundadas, ríos, arroyos o vados. También se recomienda mantenerse lejos de laderas inestables y consultar las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Viento fuerte y oleaje elevado en el golfo y el Pacífico

Los sistemas meteorológicos ocasionarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En los litorales de Tabasco y Oaxaca se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. También habrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

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Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se recomienda asegurar objetos colocados en techos o balcones y evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

El oleaje alcanzará entre dos y tres metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y los litorales de Veracruz y Tabasco. En las costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, las olas medirán entre uno y dos metros.

Calor de hasta 45 grados persistirá en el noroeste

A pesar de la presencia de lluvias y sistemas con potencial ciclónico, prevalecerá el ambiente de caluroso a muy caluroso en el noroeste del país.

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El fenómeno de El Niño y una intensa ola de calor provocan alertas por temperaturas récord en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

Se esperan valores de 35 a 40 grados en Baja California Sur y Sinaloa, además de máximas de 30 a 35 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, suroeste de Puebla, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN mantendrá vigilancia sobre las tres zonas de baja presión. La población deberá consultar las actualizaciones oficiales, debido a que la probabilidad, trayectoria e intensidad de los posibles ciclones pueden cambiar conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.