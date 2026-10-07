México

Rachel, Simón e Isaías, los tres ciclones tropicales que tienen cercado a México de forma simultánea

La actividad ciclónica mantiene bajo vigilancia a distintas regiones de México con tres sistemas que avanzan de manera simultánea por el Pacífico y el Golfo de México

El conjunto de los tres ciclones dejaron el hecho para la posteridad (@Fabromana)
El conjunto de los tres ciclones dejaron el hecho para la posteridad (@Fabromana)
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Rachel, Simón e Isaías presentan características y trayectorias diferentes, pero en conjunto mantienen un escenario de atención para las costas mexicanas, debido a las lluvias, vientos y oleaje que pueden generar en los próximos días.

La situación ocurre mientras la temporada de ciclones tropicales continúa activa y varios sistemas evolucionan prácticamente al mismo tiempo.

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Mientras uno se aleja gradualmente del territorio nacional, otro gana fuerza frente a las costas del Pacífico y un tercero se desarrolla en el Golfo de México con una trayectoria que apunta principalmente hacia Estados Unidos.

Rachel, Simón e Isaías avanzan en diferentes zonas

Rachel permanece como huracán en el Pacífico oriental, aunque se encuentra bastante alejado de la península de Baja California.

Durante este miércoles 7 de octubre, registraba vientos sostenidos cercanos a 130 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste.

El pronóstico contempla un debilitamiento gradual durante los siguientes días, por lo que su principal importancia para México está relacionada con la evolución de sus condiciones marítimas y los posibles efectos indirectos sobre la región.

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El sistema que concentra mayor atención sobre el Pacífico mexicano es Simón, que durante este miércoles dejó de ser depresión tropical y se convirtió en tormenta tropical.

Su centro se ubicaba frente a las costas del suroeste mexicano, con condiciones favorables para continuar fortaleciéndose durante los siguientes días.

Simón presentaba vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 kilómetros por hora, pero las condiciones previstas favorecen un fortalecimiento rápido.

El pronóstico contempla que pueda alcanzar fuerza de huracán hacia finales del jueves e incluso convertirse en un huracán mayor durante el sábado.

Por su parte, Isaías se desarrolla en el Golfo de México. La tormenta tropical avanzaba hacia el este-noreste y registraba un incremento importante en sus vientos.

El sistema podría alcanzar la categoría de huracán durante las próximas horas, aunque su trayectoria prevista apunta principalmente hacia territorio estadounidense.

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