Tormenta tropical Simón gana fuerza y podría impactar Puerto Vallarta: cuándo tocaría tierra

Puerto Vallarta está en alerta (AP Foto/Eduardo Verdugo)

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El seguimiento de las condiciones meteorológicas en el Pacífico mexicano mantiene la atención puesta sobre un sistema que ha mostrado una rápida evolución durante las últimas horas.

Su desplazamiento y las condiciones previstas para los próximos días serán determinantes para establecer qué tan cerca estará de la costa y cuáles entidades podrían resentir sus efectos.

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Simón gana fuerza y se acerca a las costas de Jalisco

El sistema identificado como Simón se intensificó hasta convertirse en tormenta tropical, luego de evolucionar a partir de la depresión tropical Veinte-E.

El ciclón mantiene un desplazamiento que lo llevará hacia una zona cada vez más próxima al occidente de México, mientras las condiciones atmosféricas favorecen que continúe ganando fuerza.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico contempla una intensificación gradual durante los siguientes días. El escenario adquiere mayor relevancia debido a que el sistema podría aproximarse a las costas de Jalisco, aunque su trayectoria todavía puede presentar variaciones conforme avance sobre el Pacífico.

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La previsión indica que Simón podría convertirse en huracán hacia el viernes 9 de octubre. A partir de entonces, el comportamiento del ciclón será vigilado de manera especial, ya que una modificación en su trayectoria podría cambiar la zona donde se registren los mayores efectos.

Entre las entidades que deben mantenerse atentas se encuentran Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, principalmente por las lluvias, fuertes vientos y oleaje que podría generar el sistema conforme se aproxime a tierra.

El escenario todavía no representa un impacto confirmado, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente.

La ubicación exacta del ciclón durante las próximas actualizaciones será fundamental para conocer si el centro de circulación se aproxima directamente a alguna zona costera o permanece frente al litoral.

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¿Cuándo podría tocar tierra Simón cerca de Puerto Vallarta?

El periodo de mayor interés se encuentra entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, cuando el pronóstico contempla que Simón se aproxime a las costas de Jalisco.

El escenario previsto por el SMN coloca al ciclón cerca de Puerto Vallarta durante el domingo, por lo que esa fecha aparece como una de las principales referencias para vigilar un posible impacto o acercamiento significativo.

Sin embargo, por ahora no puede afirmarse que el centro del huracán vaya a tocar tierra exactamente en este municipio.

La previsión contempla que para ese momento Simón podría alcanzar la categoría 2 de huracán, aunque su intensidad dependerá de la evolución que presente durante las próximas jornadas.

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En caso de acercarse con esa fuerza, las condiciones podrían incluir lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y posibles afectaciones en zonas costeras.

Después de su aproximación a Jalisco, el sistema podría continuar hacia Nayarit y el sur de Sinaloa, por lo que el seguimiento no se limitará a Puerto Vallarta. La evolución de la trayectoria será especialmente importante para determinar qué zonas recibirán las condiciones más adversas.