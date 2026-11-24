El cantante habló sobre las críticas que recibe por su cercanía con el público durante la promoción de su nuevo álbum como solista. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Leonardo Aguilar rechazó que su actitud humilde frente al público forme parte de una estrategia para mejorar su imagen pública. El hijo de Pepe Aguilar habló sobre el tema durante una entrevista en el programa Siéntese Quien Pueda, en la que promocionó su nuevo álbum como solista, Esquina 22.

El cantante reconoció que una parte del público interpreta su actitud cercana como una táctica. “Mucha gente podrá estar viendo esto diciendo: ‘Ah, es Leonardo Aguilar populista. Se está haciendo el humilde para caer bien’. La verdad es que no va por ahí”, afirmó Aguilar.

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El artista asegura que no busca convencer a quienes ya tienen una opinión formada sobre él

Aguilar explicó que después de tantos años bajo el reflector de los medios, aprendió que resulta imposible cambiar la percepción de quienes ya lo juzgaron. “No estoy tratando de que la gente que me ve como sangrón me vea como alguien humilde. Les estoy compartiendo quién soy y qué soy”, señaló.

El cantante añadió que intentar modificar la opinión ajena representa un desgaste innecesario. “Quiero caer bien, pero si no, yo no me puedo permitir estresarme por tratar de convencer a alguien que ya tiene una idea de mí. Es el juego de nunca acabar y es muy desgastante”, dijo.

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El hermano de Ángela Aguilar compartió detalles de las reuniones con amigos en Tayahua, Zacatecas, que dieron vida a su nuevo material discográfico.(@leonardoaguilaroficial)

Aguilar describió la frustración de enfrentar señalamientos sobre conductas que, según él, nunca ocurrieron. “Me dan ganas como de contestarle a todos, pero no en mal plan, sino nomás decir: ‘No, así no fue, así no es’”, expresó durante la conversación radiofónica.

El nuevo material discográfico de Leonardo toma su nombre de una esquina en Tayahua, Zacatecas, donde se ubica la casa familiar marcada con el número 22. Frente a esa dirección se encuentra una tienda donde el cantante y sus amigos compran botana y cerveza para reunirse.

“Si estás en una fiesta, pones Esquina 22 de principio a fin y voy a amenizarte la fiesta muy bien”, describió Aguilar sobre el tono del disco, que combina composiciones propias con temas ya conocidos del público. La mayoría de las canciones son inéditas, resultado de un trabajo de composición que el cantante calificó como prioritario en este proyecto.

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El álbum marca un giro hacia el sonido de banda, distinto al mariachi y la música ranchera con los que Aguilar había trabajado anteriormente junto a su padre. El cantante explicó que esta decisión respondió a una necesidad de coherencia entre su imagen pública y sus gustos musicales reales.

“Me doy cuenta que estaba siendo un poco incongruente con mi manera de tratar de hacer mi carrera. Por un lado, me vestía de vaquero todo el tiempo, por otro lado, salgo a cantar de charro y, por otro lado, estoy grabando mariachi, cuando yo escucho en mi día a día banda”, relató Aguilar sobre el proceso que lo llevó a reorientar su propuesta artística.

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El cantante incluyó colaboraciones tanto con Christian Nodal como con El Komander en el álbum.

El cantante aseguró que no busca cambiar la opinión de quienes ya lo juzgan. (@leonardoaguilaroficial)

Aguilar abordó también la polémica generada tras un concierto con baja asistencia, episodio que reconoció sin evasivas. El cantante defendió su postura de no cancelar presentaciones pese a no llenar recintos de gran capacidad.

“Yo no quiero mentirle a nadie, no quiero hacerme el que cancela un show porque no nos está yendo bien. Es la realidad de las cosas”, declaró. Aguilar insistió en que reconocer su etapa actual como solista resulta parte fundamental de su proceso artístico.

“A mí me encanta una frase, es una palabra, pero que significa mucho: ubícate. Yo ahorita no te lleno un lugar de diez mil personas, ahorita yo no te lo lleno. ¿Y? ¿Cuándo dije que lo podía llenar?”, cuestionó el cantante.

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Aguilar contrastó su actitud actual con la que tuvo en etapas anteriores de su carrera, cuando acompañaba a su padre en giras desde la infancia. “Por eso ya no soy sangrón con la gente como lo fui cuando estaba chiquito, estaba bien desubicado. Por eso este disco es lo más real que he hecho, porque no quise salir a verme como nada más que lo que soy”, concluyó el cantante sobre el proyecto que marca su consolidación como solista dentro de la música regional mexicana.