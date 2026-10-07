México

Ciclones Simón e Isaías se acercan a México con lluvias torrenciales: ¿Qué estados se encuentran en alerta y cuándo podrían impactar?

El país se encuentra en alerta por los fenómenos que podrían causar severas inundaciones

Un hombre camina sobre el agua en una calle con un poste eléctrico caído y cables colgantes
Podrían ocurrir inundaciones importantes. (Foto AP/Eduardo Verdugo) (AP/Eduardo Verdugo)
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México mantiene la vigilancia sobre dos sistemas tropicales que evolucionan de manera paralela en sus costas y que podrían incrementar las condiciones de inestabilidad durante los próximos días.

De acuerdo con información de Meteored, el panorama meteorológico se complica por la presencia de zonas de baja presión con potencial ciclónico, además de otros sistemas que mantienen abundante humedad sobre distintas regiones del país.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que uno de estos sistemas se encuentra en el Golfo de México y otro frente al Pacífico Sur.

Ambos presentan condiciones favorables para organizarse, mientras la presencia de Rachel en el Pacífico abierto también contribuye al ingreso de humedad hacia el occidente y mantiene un escenario de lluvias en varias entidades.

¿Cuándo podrían impactar?

El sistema que presenta las condiciones más avanzadas se encuentra en el Golfo de México.

El SMN reportó que tiene 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas, por lo que, si alcanza la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Isaías.

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La tarde de este martes, el sistema evolucionó a Depresión Tropical Nueve, un paso previo a su posible transformación en tormenta tropical.

(CONAGUA)
(CONAGUA)

De acuerdo con la actualización del organismo, se localiza aproximadamente a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Su trayectoria prevista apunta hacia el este-noreste, aunque la evolución del sistema todavía puede modificar su comportamiento.

En el Pacífico, mientras tanto, una zona de baja presión localizada al sur de Oaxaca mantiene 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que la posibilidad aumenta a 90 por ciento en un periodo de siete días.

Este sistema, que podría convertirse en Simón, se encuentra mar adentro y avanza hacia el oeste-noroeste.

La evolución de ambos fenómenos será determinante durante las siguientes horas. Si las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables, podrían alcanzar la categoría de tormenta tropical durante los próximos días.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre su intensidad y trayectoria, por lo que no puede establecerse que alguno vaya a tocar tierra de manera directa.

Estos son los estados que enfrentarán lluvias intensas

Más allá de la evolución que tengan Simón e Isaías, sus circulaciones ya contribuyen a un escenario de lluvias importantes en México.

El SMN pronostica lluvias torrenciales en Veracruz, mientras que Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco podrían registrar precipitaciones intensas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos y Campeche, mientras que las precipitaciones fuertes alcanzarán a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Podrían haber deslaves. (Foto: cuerpo de Bomberos)
Podrían haber deslaves. (Foto: cuerpo de Bomberos)

La situación resulta especialmente relevante porque las precipitaciones pueden presentarse acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Además, la persistencia de las lluvias incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en regiones montañosas.

En el occidente y noroeste, la humedad asociada con Rachel, que se desplaza sobre aguas del Pacífico, también forma parte del escenario meteorológico que favorece las precipitaciones, por lo que las condiciones no dependen exclusivamente de la evolución de Simón.

Por ahora, Isaías y Simón todavía no deben ser considerados como dos ciclones que necesariamente tocarán tierra en México. La evolución de sus trayectorias será clave para determinar si alguno representa una amenaza directa.

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