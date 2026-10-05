México

Cómo entran los microplásticos al cuerpo humano: 5 hábitos comunes que lo facilitan

Investigaciones sanitarias alertan que diminutas partículas sintéticas cruzan barreras celulares del cuerpo, y elevan las probabilidades de sufrir infartos e interrupciones del flujo sanguíneo

Un primer plano de la yema de un dedo humano sobre la cual hay diminutas partículas y fibras de plástico de diversos colores.
Los microplásticos miden menos de cinco milímetros y se han encontrado en sangre, pulmón, placenta y leche materna, de acuerdo con el NIEHS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los microplásticos entran al cuerpo humano por ingestión, inhalación y contacto dérmico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Instituciones identifican hábitos que facilitan esta exposición: calentar comida en plástico, consumir productos enlatados, beber agua embotellada expuesta al calor, transportar alimentos en recipientes plásticos y calentar biberones en el microondas.

PUBLICIDAD

Entre ellas la OMS, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.

Los microplásticos ingresan al cuerpo humano a través de bebidas, alimentos y el aire que se respira. (YouTube/@CulturaUNAMOficial)

Un adulto puede ingerir o inhalar hasta 320,000 partículas de microplástico al año, de acuerdo con revisiones científicas respaldadas por el NIEHS. Estas partículas ya se han detectado en sangre, pulmones, placenta, testículos y leche materna.

Un estudio citado por el NIEHS y publicado en el New England Journal of Medicine encontró que los pacientes con microplásticos en placa arterial tuvieron un riesgo significativamente mayor de infarto, derrame cerebral o muerte.

PUBLICIDAD

Calentar comida en plástico libera bisfenol A a los alimentos

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), recomienda no calentar bebidas ni comida en recipientes de plástico dentro del microondas.

El calor acelera la migración del bisfenol A hacia los alimentos. Esta sustancia es un disruptor endocrino, es decir, altera el funcionamiento normal de las hormonas en el cuerpo.

La ingesta diaria tolerable de bisfenol A es de 0.2 nanogramos por kilogramo de peso corporal, según el INSP.

Primer plano de un envase de plástico transparente con pasta y salsa roja caliente, del cual sale vapor, dentro de un microondas con la luz encendida.
El bisfenol A forma parte de los compuestos orgánicos persistentes, lo que significa que tarda años en degradarse en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo empaque plástico de 55 gramos puede contener 4,510 nanogramos de esta sustancia, muy por encima del límite considerado seguro.

El bisfenol A imita al estrógeno en el organismo. El INSP señala que esto puede alterar la producción de insulina, generar un desequilibrio hormonal y elevar los niveles de azúcar en la sangre.

El consumo de comida enlatada expone a bisfenoles y ftalatos

Sedema advierte que todas las latas tienen un forro plástico elaborado a base de bisfenoles y ftalatos, compuestos que se usan para evitar la corrosión del metal pero que migran hacia el alimento que contienen.

El NIEHS documenta que los productos enlatados figuran entre las fuentes alimentarias con mayor contaminación por microplásticos y sus aditivos químicos.

Cinco latas metálicas cerradas con iconos que representan verduras, carne, pescado, legumbres y sopa, sobre una superficie de piedra.
El recubrimiento interno de las latas evita que el metal se oxide, pero libera partículas plásticas hacia el contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición continua a estos compuestos se asocia con alteraciones metabólicas.

Beber agua embotellada expuesta al calor aumenta la exposición

Sedema recomienda no consumir agua de botellas de plástico que hayan permanecido más de cuatro horas bajo calor.

El NIEHS confirma que el agua embotellada es, a nivel global, la segunda fuente de exposición a microplásticos más importante, solo detrás del aire y el polvo de interiores.

Una botella de agua plástica con cara asustada en el interior de un auto caliente bajo el sol. Burbujas muestran bacterias verdes y violetas y moléculas de plástico con símbolos de advertencia.
Las botellas de plástico almacenadas bajo el sol o cerca de fuentes de calor liberan más partículas hacia el líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios revisados por la OMS en su reporte Microplastics in drinking-water muestran que el agua embotellada contiene en promedio más partículas que el agua de la llave.

La organización señala que los sistemas de tratamiento de aguas residuales, si operan de forma eficiente, remueven más del 90% de los microplásticos presentes.

Primer plano de una persona joven sudando, bebiendo agua de una botella de plástico transparente con tapa azul, con gotas de agua cayendo.
Beber agua embotellada expuesta al calor aumenta la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transportar y almacenar alimentos en plástico facilita la migración de partículas

Sedema recomienda evitar los recipientes de plástico para transportar comida y optar por alternativas de vidrio o acero.

El NIEHS respalda esta recomendación y sugiere sustituir el plástico por materiales durables como cartón, papel o vidrio al recalentar alimentos.

Ilustración de una mano que sostiene una lupa frente a una cocina ordenada, en cuyo lente se observan partículas y modelos moleculares.
Esta práctica se suma a fuentes como el polvo doméstico y los textiles sintéticos en la exposición cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del INSP señalan que el consumo de productos ultraprocesados en México se ha duplicado en las últimas tres décadas, lo que incrementa el contacto con empaques plásticos y, con ello, la exposición a estas sustancias.

Calentar biberones en microondas libera bisfenoles a la leche del bebé

Sedema advierte que calentar biberones en microondas libera bisfenoles que se mezclan directamente con la leche que consume el bebé.

El NIEHS, a través de su investigadora Kjersti Aagaard, recomienda a las madres que, cuando sea posible, opten por la lactancia directa.

Una mujer joven con expresión preocupada sostiene un biberón con leche en una cocina moderna. La luz natural ilumina la escena a través de la ventana.
El NIEHS recomienda priorizar la lactancia directa siempre que sea posible, como medida para reducir este tipo de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes extraen leche materna, sugiere alternativas no plásticas para congelar y almacenar el producto.

El tamaño de la partícula determina qué tan profundo penetra en el organismo

El NIEHS detalla que las partículas menores a 150 micrómetros pueden cruzar el epitelio intestinal.

Las menores a 20 micrómetros llegan al pulmón y al hígado mediante circulación sistémica.

Las fracciones más pequeñas, por debajo de los 10 micrómetros, logran integrarse al torrente sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fracciones más pequeñas, por debajo de los 10 micrómetros, logran integrarse al torrente sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partículas de entre 0.1 y 10 micrómetros, las más pequeñas, logran atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria.

Esto significa que alcanzan tanto el cerebro como el feto en desarrollo durante el embarazo.

México produce más de 7 millones de toneladas de plástico al año

El INSP documenta que México genera más de 7,000,000 de toneladas de plástico anualmente. Investigadores del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del instituto señalan que, de los 16,000 químicos presentes en los plásticos, 4,200 son conocidos como tóxicos.

La evidencia clínica revisada por el INSP indica que la exposición temprana a estos compuestos causa daños cognitivos en la infancia.

Ilustración de peces, moluscos y crustáceos con microplásticos en sus cuerpos, nadando en agua dulce con paisajes urbanos y agrícolas de fondo.
Entre más diminuta es la partícula, mayor es su capacidad de alcanzar órganos como el cerebro o la placenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres, provoca daños endometriales, afecta la fertilidad y aumenta el riesgo de cáncer.

La OMS, en su informe Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles, reconoce que persisten vacíos de información sobre los efectos de la exposición ambiental total a estas partículas, más allá del agua potable.

Temas Relacionados

MicroplasticosContaminacionHabitosCuerpo HumanoSaludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué no debes combinar yogur griego con cítricos si tienes gastritis o reflujo

Para quienes tienen gastritis o reflujo, un desayuno de yogur griego con naranja, limón o pomelo puede convertirse en un desencadenante de ardor y dolor abdominal

Por qué no debes combinar yogur griego con cítricos si tienes gastritis o reflujo

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Las acusaciones contra Ese Pérez llegan horas antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Para el antojito de domingo: cómo hacer enchiladas placeras como las preparan en el rancho

La salsa roja queda como el elemento que da color y sabor a las enchiladas

Para el antojito de domingo: cómo hacer enchiladas placeras como las preparan en el rancho

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Desmantelan fábrica clandestina de cigarros en el Estado de México: deja afectaciones al mercado ilegal de hasta 330 mdp

El ministerio público federal intervino un inmueble en Huixquilucan con maquinaria e insumos para el mercado ilegal de tabaco

Desmantelan fábrica clandestina de cigarros en el Estado de México: deja afectaciones al mercado ilegal de hasta 330 mdp
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Pausan la audiencia privada de "El Capitán Sol" por red de huachicol: se reanudará este lunes

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

La Casa de los Famosos México: a qué hora es la final hoy, dónde ver en vivo y cómo votar por el ganador

Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé

La Casa de los Famosos México: finalistas que ganaron mayor número de seguidores en redes sociales

DEPORTES

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar