El anuncio se dio a conocer a través del canal de difusión de Al-Tamimi, cuyo contenido fue replicado después en sus historias de Instagram (La Casa de los Famosos México 4)

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Masad Al-Tamimi, influencer de origen saudí y exparticipante de La Casa de los Famosos México, confirmó el fallecimiento de su madre a través de un mensaje publicado este miércoles 25 de noviembre en sus redes sociales. El creador de contenido agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores tras semanas de incertidumbre sobre el estado de salud de su progenitora.

El anuncio se dio a conocer a través del canal de difusión de Al-Tamimi, cuyo contenido fue replicado después en sus historias de Instagram. En el texto, el influencer explicó que su madre atravesó un proceso de enfermedad prolongado antes de morir.

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“Muchísimas gracias a todos los que preguntaron por mí y oraron por mi madre. Sí, mi madre falleció, pero permanece en mi corazón y en mi memoria”, escribió Al-Tamimi en el mensaje que compartió con su comunidad de más de 211 mil miembros en el canal.

El mensaje de despedida y los detalles de la enfermedad

El influencer detalló además que su madre quedó postrada en cama durante los dos años previos a su muerte. “Mi madre falleció tras una larga y dolorosa lucha contra una enfermedad que la debilitó gravemente y la mantuvo postrada en cama durante dos años (RS)

Al-Tamimi no ocultó el dolor que le provocó la pérdida, aunque evitó dar precisiones médicas. “Es cierto que los últimos dos años fueron muy difíciles debido a su enfermedad, pero ruego que haya encontrado la paz después de tanto sufrimiento y dolor”, señaló en su publicación.

El influencer detalló además que su madre quedó postrada en cama durante los dos años previos a su muerte. “Mi madre falleció tras una larga y dolorosa lucha contra una enfermedad que la debilitó gravemente y la mantuvo postrada en cama durante dos años. No pudo moverse hasta el día de su muerte”, comunicó.

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Hasta el momento, Al-Tamimi no ha precisado qué enfermedad padecía su madre ni la fecha exacta de su fallecimiento. Tampoco ofreció detalles sobre el lugar donde ocurrió el deceso ni sobre los arreglos funerarios.

En su mensaje, el influencer también pidió clemencia divina para su madre. “Le pido a Dios que tenga misericordia de ella y le conceda un lugar en el Paraíso”, agregó.

Masad Al-Tamimi comunica a los miembros de su canal el fallecimiento de su madre y agradece los mensajes de apoyo recibidos. (Canal Oficial Masad Al-Tamimi)

La reflexión sobre el duelo y la vida

Más allá del anuncio de la pérdida, Al-Tamimi dedicó buena parte de su mensaje a una reflexión sobre la muerte y la manera de afrontar el duelo. “La extraño muchísimo, pero todos moriremos y esta vida no es eterna. Hagamos el bien y recordemos que la vida es efímera”, escribió.

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El influencer hizo un llamado directo a sus seguidores para honrar la memoria de los seres queridos fallecidos a través de acciones concretas, en lugar de quedarse únicamente con el dolor de la pérdida. “El dolor y las lágrimas no traerán de vuelta a nuestros muertos, pero demos caridad en su nombre y hagamos buenas obras por ellos y por su memoria después de su muerte, porque lo necesitan ahora más que estar sentados llorando”, expresó.

El mensaje cerró con una despedida breve y directa hacia su madre. “Descansa en paz, madre mía”, concluyó, acompañado de emojis de una paloma blanca y manos en oración.

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Un texto superpuesto sobre la ventanilla de un avión expresa la intención de viajar a la playa tras finalizar obligaciones de trabajo. (Masad Al-Tamimi redes sociales)

Quién es Masad Al-Tamimi

Al-Tamimi, también identificado como Massad Al-Tamimi, es un influencer, empresario y creador de contenido originario de Arabia Saudita que construyó una comunidad digital de más de dos millones de seguidores en distintas plataformas. Su popularidad entre el público mexicano se consolidó a partir del contenido que comparte sobre las diferencias culturales entre su país de origen y México, además de aspectos de su vida cotidiana, sus viajes y su estilo de vida.

Además de su actividad como creador digital, Al-Tamimi desarrolla actividades empresariales vinculadas con la importación y exportación de aguacate, con operaciones relacionadas con Arabia Saudita y Dubái.

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Su figura ganó mayor visibilidad en México tras su incorporación a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde ingresó como el noveno integrante confirmado del elenco. Su llegada al reality fue recibida por Wendy Guevara, ganadora de una edición anterior del programa, quien destacó que se trataba de una personalidad distinta dentro del elenco por su origen árabe y la popularidad que ya tenía en plataformas digitales.

Masad Al Tamimi (historias/Instagram)

Su paso por La Casa de los Famosos México

Dentro del reality, Al-Tamimi se convirtió en el séptimo eliminado de la temporada, tras un carrusel de eliminación que determinó el regreso de otra habitante a la competencia. Durante su estancia, el influencer protagonizó distintos momentos de tensión y acercamiento con varias de sus compañeras.

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En la gala de eliminación donde salió del programa, cuatro habitantes, identificadas como Brianda, Karina, Mariana y Gema, admitieron haber sentido que Al-Tamimi les coqueteó en algún momento del juego, lo que le valió cierta fama de “mujeriego” dentro de la competencia.

El vínculo que más atención generó entre el público fue el que mantuvo con Brianda Deyanara, otra de las habitantes de la temporada. Desde el inicio del reality, Al-Tamimi mostró interés en acercarse a ella y, como parte de ese acercamiento, solicitó a la producción del programa preparar una cena romántica con flores para la creadora de contenido.

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Durante ese encuentro, Al-Tamimi le confesó abiertamente su interés romántico. Sin embargo, Brianda Deyanara rechazó la posibilidad de iniciar una relación formal dentro de la competencia. “Ojo no quiere decir que nunca se pueda dar nada con Masad, es un caballero, es un niño muy lindo, no tengo nada que decir más que cosas bonitas de él, pero no creo que sea el lugar correcto”, explicó la influencer, visiblemente afectada durante la conversación.

(Capturas de pantalla)

Tensión y distanciamiento tras el rechazo

El rechazo de Brianda Deyanara marcó un cambio en la dinámica entre ambos dentro de la casa. En los días previos a la eliminación de Al-Tamimi, la convivencia entre ambos se volvió más distante, y la creadora de contenido reveló después que el influencer habría hecho un comentario grosero en su contra antes de abandonar el programa.

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Ya fuera del reality, Al-Tamimi habló sobre lo ocurrido. “Me gustaron mucho sus sentimientos. Fue una buena persona conmigo y, como extranjero, le mando mucho cariño. No sentí amor, más bien me gusta”, reconoció.

El influencer explicó que su percepción sobre Brianda Deyanara cambió en la última noche que compartieron dentro de la casa. “Fue como buena en la pantalla y en la última noche se le pasó un poquito, porque nunca hablé mal de la mamá de Brianda y ella me rechazó a mí”, señaló. Pese a esto, aseguró que no guardaba rencor hacia ella y que prefería quedarse con los aspectos positivos de su experiencia en el programa.

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026

La relación después del reality

Pese al distanciamiento que marcó la salida de Al-Tamimi del programa, el vínculo entre ambos continuó una vez terminada la competencia. Tras el final de la temporada se les volvió a ver cercanos, lo que generó nuevos rumores sobre un posible romance entre ambos.

Tanto Al-Tamimi como Brianda Deyanara reconocieron que existe interés mutuo y que disfrutan de la convivencia que han mantenido fuera de cámaras, aunque ninguno de los dos confirmó formalmente una relación de noviazgo. Según declaraciones de Brianda, ambos prefieren conocerse sin la presión de las cámaras antes de definir el rumbo de su vínculo.

Una captura de pantalla difunde la respuesta de Brianda Deyanara ante la consulta de una seguidora sobre el estado de Masad. (Captura de Pantalla)

Tras el final del reality, Brianda Deyanara fue vinculada sentimentalmente con distintas figuras públicas, entre ellas Al-Tamimi, aunque la relación entre ambos se mantuvo en el plano de la amistad, sin que la propuesta inicial del influencer lograra concretarse en una relación formal.