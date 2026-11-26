Miembros de una organización de protección animal realizan el traslado de un tigre de bengala sedado durante un operativo nocturno. El ejemplar, cubierto con una lona naranja y con protección sobre el hocico y los ojos, es movilizado por varias personas hacia un vehículo de transporte tras haber sido asegurado en el estado de Sinaloa.

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Cuatro tigres de Bengala y cuatro pavorreales fueron rescatados en Mazatlán, Sinaloa, tras un cateo en el estacionamiento de un inmueble que operaba como discoteca. Los ejemplares quedaron bajo resguardo veterinario mientras las autoridades determinan su situación jurídica y procedencia.

El aseguramiento incluyó un cachorro de tigre blanco de aproximadamente cinco meses, otro felino de siete meses y una pareja adulta de tigres de Bengala. La revisión inicial indicó que los ocho animales se encontraban en buenas condiciones de salud.

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La Fiscalía General de la República aseguró también cinco vehículos, un remolque y el inmueble ubicado en la colonia Francisco I. Madero. Los animales y los demás bienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continuaba la indagatoria.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio después de recibir una denuncia ciudadana sobre rugidos de felinos que se escuchaban de forma constante. Al llegar, los uniformados percibieron sonidos fuertes y frecuentes de los grandes felinos, además de aves, por lo que resguardaron el lugar.

Cuatro tigres de bengala y cuatro pavoreales fueron llevados por rescatistas a un santuario ya que eran explotados como entretenimiento en una discoteca de Mazatlán, Sinaloa Foto: Facebook

El cateo permitió asegurar ocho animales en la colonia Francisco I. Madero

Un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la autorización judicial para catear el inmueble. Durante la diligencia, las autoridades localizaron a los cuatro tigres de Bengala y los cuatro pavorreales en el estacionamiento del establecimiento.

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Ernesto Zazueta, fundador y presidente de Ostok Sanctuary, informó que los animales ingresaron al santuario el martes, luego de que personal especializado realizó las maniobras para contenerlos y trasladarlos. La organización participó a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Los felinos requirieron contención química, sedación y manejo especializado debido a sus características y tamaño. El santuario utilizó su Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, con cajas de traslado, transporte, médicos veterinarios, rifles, dardos y otros equipos para atender a los ejemplares.

Algunos de los tigres fueron dardeados para dormirlos y poder facilitar su traslado Foto: Facebook

Zazueta señaló que los animales estaban en un espacio que aparentemente habría sido utilizado para experiencias con ejemplares o para algún tipo de manejo. “Había una pared llena de fotografías”, explicó sobre las condiciones encontradas en el inmueble.

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Los tigres permanecen en cuarentena bajo vigilancia veterinaria

Los ocho animales fueron trasladados a las instalaciones de Ostok Sanctuary, ubicadas al norte de Mazatlán. El centro los mantendrá temporalmente en su zona de cuarentena, con vigilancia veterinaria y evaluaciones de salud.

La organización indicó que brindará atención y cuidados a los felinos y las aves durante el tiempo que duren las investigaciones. El destino final de los ejemplares dependerá de las determinaciones legales de las autoridades competentes.

De acuerdo con Zazueta, los animales presuntamente estaban en posesión ilegal del dueño del inmueble. La investigación busca establecer las condiciones en que permanecían los ejemplares, así como su procedencia y situación jurídica.

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El cateo derivó del aviso ciudadano que alertó a la Guardia Nacional por los rugidos que provenían del establecimiento. Tras el resguardo inicial, la autoridad federal obtuvo la orden judicial que permitió ingresar al predio y asegurar a los animales.