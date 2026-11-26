Noé Ramírez Mandujano camina fuera de una celda abierta junto a un expediente fragmentado y una pantalla que muestra a un testigo protegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), permaneció cuatro años, cuatro meses y 25 días en prisión, acusado de proteger al cártel de los Beltrán Leyva. Su caso fue uno de los más emblemáticos de la llamada Operación Limpieza, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón para investigar la presunta infiltración del narcotráfico en instituciones federales.

Sin embargo, la acusación que llevó al exfuncionario a prisión terminó desmoronándose cuando un juez determinó que el principal testigo protegido utilizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), identificado con el nombre clave de “Jennifer”, había mentido en sus declaraciones.

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Ramírez Mandujano fue detenido el 20 de noviembre de 2008, cuando acudió a las instalaciones de la SIEDO, en la Ciudad de México, para responder a un citatorio ministerial. Las autoridades lo señalaron por presuntamente recibir sobornos de 450 mil dólares mensuales a cambio de proporcionar información y protección a integrantes de la organización encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.

La acusación sostenía que el entonces zar antidrogas utilizaba su posición para alertar a los narcotraficantes sobre investigaciones y operativos de las autoridades. El testimonio de “Jennifer” fue uno de los principales elementos que la PGR presentó para sustentar los señalamientos.

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Jennifer, el testigo que sostuvo la acusación

De acuerdo con las declaraciones del testigo protegido, Ramírez Mandujano habría participado en reuniones con representantes de los Beltrán Leyva en dos restaurantes: el Guadiana, en Satélite, Estado de México, el 22 de diciembre de 2006, y el Champs Elysées, sobre Paseo de la Reforma, el 10 de septiembre de 2007.

Presentación gráfica que detalla la cronología del proceso judicial contra Noé Ramírez Mandujano dentro de la Operación Limpieza iniciada en 2008. El material documenta su detención en la SIEDO, las imputaciones de la PGR vinculadas a los señalamientos del testigo protegido Jennifer y la sentencia del 15 de abril de 2013 del juez Mauricio Fernández de la Mora, mediante la cual fue absuelto del delito de delincuencia organizada.

En esos encuentros, supuestamente se acordó el pago de 450 mil dólares mensuales para que el funcionario proporcionara información confidencial y garantizara protección a la organización criminal. El informante incluso describió que uno de los pagos se habría entregado en una bolsa negra de una marca de ropa.

No obstante, durante el proceso judicial, Ramírez Mandujano presentó elementos para demostrar que la versión del testigo no correspondía con los hechos. En particular, acreditó que el 10 de septiembre de 2007, fecha en que supuestamente recibió uno de los sobornos, se encontraba fuera de México por actividades oficiales: primero en Las Vegas, Nevada, y posteriormente en Alemania.

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También se detectaron contradicciones en la descripción física y los vehículos que supuestamente utilizaba el exfuncionario durante los encuentros. Jennifer aseguró que Ramírez Mandujano tenía barba y acudía acompañado de tres camionetas con escoltas, pero durante el juicio se acreditó que no tenía barba y que únicamente utilizaba un vehículo con dos guardaespaldas asignados.

El caso también incluyó un careo entre el exsubprocurador y el testigo protegido, realizado mediante videoconferencia. Durante esa diligencia surgieron inconsistencias en las respuestas de Jennifer, lo que contribuyó a poner en duda la credibilidad de sus declaraciones.

Un juez absolvió al exfuncionario y cuestionó a la PGR

El 15 de abril de 2013, el juez Mauricio Fernández de la Mora, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, dictó sentencia absolutoria a favor de Ramírez Mandujano por el delito de delincuencia organizada.

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El caso Noé Ramírez Mandujano Da clic en cada punto para conocer el proceso Nov 2008

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Absolución Operación

Limpieza 20 de noviembre de 2008 Ramírez Mandujano es detenido al acudir a las instalaciones de la SIEDO para responder a un citatorio ministerial. Se le acusa de recibir sobornos de 450,000 dólares mensuales de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información.

La resolución estableció que el principal testigo colaborador, identificado como Jennifer, se había conducido con falta de probidad y había mentido al rendir sus declaraciones. Además, determinó que otros testigos no realizaron imputaciones directas contra el exfuncionario y que algunas declaraciones se obtuvieron de manera ilegal.

El juzgador también advirtió indicios de una posible fabricación de pruebas durante la investigación, por lo que dio vista al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para que se investigaran posibles delitos cometidos por los fiscales que integraron el expediente.

La sentencia hizo una distinción importante: aunque existían indicios de que algunos funcionarios de la SIEDO habían participado en actos de corrupción y que algunos incluso se incorporaron al programa de testigos colaboradores, no se presentaron pruebas legales suficientes para demostrar que Ramírez Mandujano formara parte de esa red.

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El exfuncionario recuperó su libertad después de permanecer cuatro años, cuatro meses y 25 días encarcelado.

La Operación Limpieza terminó bajo cuestionamientos

La Operación Limpieza había comenzado en agosto de 2008, durante la administración de Felipe Calderón, con el propósito de investigar y detener a servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, particularmente con los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.

El entonces procurador Eduardo Medina Mora reconoció públicamente que existían investigaciones sobre la posible infiltración del narcotráfico en dependencias federales. Las pesquisas alcanzaron a funcionarios de la PGR, mandos de la Policía Federal, integrantes del Ejército y autoridades de seguridad de Morelos.

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Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO, permaneció más de cuatro años en prisión por presuntos nexos con los Beltrán Leyva, pero fue absuelto en abril de 2013.

Sin embargo, los resultados judiciales terminaron por debilitar el caso. En febrero de 2014, el medio El Universal reportó que 13 de los servidores públicos acusados en 2008 se encontraban libres y habían sido absueltos, mientras que las investigaciones también derivaron en cuestionamientos sobre la utilización de testigos protegidos y la legalidad de las pruebas.

El caso de Ramírez Mandujano no fue el único en el que las declaraciones de Jennifer quedaron bajo sospecha. El general Tomás Ángeles Dauahare también había sido acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico a partir de señalamientos del mismo informante y recuperó su libertad en abril de 2013.

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Después de las absoluciones, la PGR inició investigaciones contra testigos colaboradores que habían recibido beneficios durante el gobierno de Calderón. En noviembre de 2013, La Jornada informó que entre los informantes investigados estaban Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, y otros colaboradores utilizados en expedientes contra funcionarios.

Así, la Operación Limpieza, presentada como una de las principales acciones para combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad, quedó marcada por un resultado distinto al que originalmente buscaba: acusaciones que no pudieron sostenerse judicialmente, funcionarios absueltos y sospechas sobre la actuación de los propios fiscales.