Steelers vs Broncos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NFL tendrá una edición más de su tradicional partido de Black Friday, con un enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Denver Broncos que pondrá frente a frente a dos equipos de la Conferencia Americana durante la Semana 12 de la temporada 2026.

El encuentro tendrá un ingrediente especial para Pittsburgh, que llegará sin Aaron Rodgers, luego de que la franquicia decidiera cortar al quarterback tras sus críticas contra el entrenador en jefe, Mike McCarthy. El veterano había sido enviado a la banca para darle la oportunidad a Mason Rudolph de tomar los controles en este compromiso.

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Del otro lado, Denver atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña. El equipo dirigido por Sean Payton acumula seis victorias consecutivas y se mantiene como líder de la División Oeste de la AFC, con Bo Nix al frente de la ofensiva.

¿Cuándo y a qué hora juegan Steelers vs Broncos en Black Friday?

(Joseph Maiorana-Imagn Images)

El partido entre Pittsburgh y Denver se disputará este viernes 27 de noviembre de 2026, como parte de la Semana 12 de la NFL.

El escenario será el Acrisure Stadium, casa de los Steelers, donde ambos equipos se enfrentarán a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Steelers vs Broncos en México?

(Amber Searls-Imagn Images)

Los aficionados que quieran seguir el partido de Black Friday podrán hacerlo a través de Prime Video, plataforma que tendrá la transmisión exclusiva del encuentro en México.

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La plataforma de streaming será la única opción para ver en territorio mexicano el enfrentamiento entre Steelers y Broncos, que marcará el primer partido de Pittsburgh sin Aaron Rodgers tras la decisión de la franquicia.