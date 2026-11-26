El encuentro por el campeonato del futbol americano estudiantil volverá a vivir un nuevo capítulo con la rivalidad del norte

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Borregos Monterrey y Auténticos Tigres se enfrentarán este viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en la final de la ONEFA. El duelo reunirá a dos de los programas más consistentes del futbol americano estudiantil en México.

Será la quinta final consecutiva entre ambos equipos, una muestra del dominio que han establecido en la región durante los últimos años. Monterrey y Tigres volverán a disputar el título en una nueva edición de una rivalidad que se mantiene como una de las más relevantes de la liga.

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El camino a la final para ambos equipo

Este fue el camino a la final para ambos equipos.

Auténticos Tigres llega a la final después de imponerse 59-29 a Borregos Guadalajara en los cuartos de final. El equipo de la UANL mostró contundencia ofensiva desde el inicio de los playoffs y aseguró su pase a la siguiente ronda con una diferencia amplia.

En semifinales, los felinos enfrentaron a Borregos Puebla y consiguieron una victoria de 28-18. El resultado les permitió defender su condición de campeones y volver a disputar el título de la ONEFA.

Por su parte, Borregos Monterrey también resolvió sus dos compromisos de postemporada con autoridad. En los cuartos de final derrotó 41-10 al Tec CEM, después de tomar distancia en la segunda mitad del encuentro.

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El conjunto regiomontano repitió esa dinámica ante Pumas CU en las semifinales. Borregos se impuso 41-16 tras despegarse en la parte complementaria, resultado con el que aseguró su regreso a la final y un nuevo duelo ante Auténticos Tigres por el campeonato.

Historial en finales

Historial en finales para ambos equipos. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

El duelo entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres se consolida como un clásico en las finales de la ONEFA, pues esta será la quinta ocasión consecutiva en que ambos programas se enfrenten por el campeonato de Liga Mayor, reflejo del dominio que han mantenido en el futbol americano estudiantil del norte del país.

Auténticos Tigres llega como campeón defensor y buscará conseguir el bicampeonato. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León levantó el título en 2025 tras vencer al Tec de Monterrey en un encuentro cerrado y dramático, disputado en la casa de Borregos.

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Aquel triunfo tuvo un significado especial para los felinos. Fue la primera vez que Auténticos Tigres logró imponerse a Borregos en una final de Liga Mayor, después de siete derrotas previas ante el conjunto del TEC.

Los antecedentes se remontan a las finales de 2001, 2002, 2005, 2008, 2022, 2023 y 2024, todas con victoria para Borregos. Por ello, la consagración de 2025 rompió una larga racha y modificó el panorama de una rivalidad que ahora tendrá un nuevo capítulo por el título de la ONEFA.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre los Borregos de Monterrey y los Auténticos Tigres se enfrentarán este viernes 27 de noviembre del Estadio Gasper Mass de San Nicolás de los Garza a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y el juego podrá seguirse a través del Youtube de la UANL.

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Será la primera final que se dispute en la UANL desde 2023, ya que las últimas dos fueron en la casa de Borregos, por lo que la Autónoma tendrá la oportunidad de coronarse en su casa ante el eterno rival por primera vez en su historia, ya que en 2025 lo hicieron de visitantes.