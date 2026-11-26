Los mexiquenses buscan posicionarse entre los mejores del mundo. (REUTERS/Luis Cortes)

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Los Diablos Rojos del Toluca se alistan para afrontar uno de los compromisos internacionales más trascendentes de su historia reciente: la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al imponerse en tanda de penaltis sobre los Tigres de la UANL en el Estadio Nemesio Diez, el conjunto escarlata obtuvo el boleto oficial para representar a la confederación norteamericana en el certamen anual que reúne a los clubes monarcas de las seis confederaciones del mundo.

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Aunque el torneo internacional arrancó desde meses atrás con sus rondas preliminares disputadas entre los campeones de Oceanía, Asia y África —en las cuales el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica logró avanzar hasta la fase decisiva tras superar al Al Ahli—, la fase final en sede neutral tendrá lugar en Qatar del 9 al 16 de diciembre de 2026, marcando el debut oficial del cuadro mexiquense.

Para la institución choricera, que además vive el cierre de ciclo de su director técnico Antonio Mohamed al finalizar las competencias de este semestre, el torneo representa una oportunidad histórica de medirse ante las potencias de Sudamérica y Europa.

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Los Diablos disputan la fase final de la Liga MX actualmente. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Todo lo que debes saber sobre el formato y la participación del Toluca

La Copa Intercontinental de la FIFA tiene como propósito coronar al campeón anual de clubes de 2026 bajo un formato de eliminación directa a partido único. Por tercer año consecutivo, Catar albergará los tres encuentros decisivos de la competencia en dos inmuebles mundialistas de Doha: el Estadio Jassim Bin Hamad y el Estadio Ahmad Bin Ali.

Como representante de la Concacaf, Toluca entra directamente en la segunda ronda del certamen, denominada oficialmente Derbi de las Américas de la FIFA. Para levantar el trofeo absoluto en suelo catarí, el equipo mexicano necesitará ganar tres partidos consecutivos en un lapso de apenas siete días:

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Derbi de las Américas (Cuartos de final): Toluca se medirá ante el campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol 2026, rival que quedará definido el 28 de noviembre tras la final sudamericana entre Estudiantes y Palmeiras. Copa Challenger (Semifinal): Si los Diablos Rojos superan al monarca sudamericano, avanzarán a la antesala de la final para enfrentar al Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica, campeón de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Final de la Copa Intercontinental: El ganador de la Copa Challenger obtendrá el derecho de disputar el título mundial frente al París Saint-Germain, actual bicampeón de la UEFA Champions League tras vencer al Arsenal.

El campeón de la Champions League avanza directamente a la final. (X@fifaworldcup_es)

Calendario completo y dónde ver en vivo en México

La FIFA confirmó las fechas, sedes y horarios oficiales para la fase final en Catar. En territorio mexicano, todos los encuentros de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 serán transmitidos completamente en vivo a nivel global a través de la plataforma de streaming DAZN.

A continuación, se detalla la agenda de partidos con horarios ajustados al tiempo del centro de México (CST):

Partido: Mamelodi Sundowns vs. Ganador Derbi de las Américas Fecha: Sábado 12 de diciembre Hora: 11:00 horas Sede: Estadio Jassim Bin Hamad, Doha Transmisión: DAZN

Partido: París Saint-Germain vs. Ganador Copa Challenger Fecha: Miércoles 16 de diciembre Hora: 10:00 horas Sede: Estadio Ahmad Bin Ali, Doha Transmisión: DAZN



Diciembre aún traerá una competencia más para el equipo mexicano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Qué pasaría si Toluca avanza en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental

Uno de los aspectos más singulares del cierre futbolístico de 2026 radica en el empalme de calendarios entre la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el viaje de los Diablos Rojos a Medio Oriente. Toluca inició su camino en los cuartos de final frente al Atlas con una ventaja de 2-0 en el partido de ida celebrado el 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, cerrando la serie de vuelta el sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco.

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Si el cuadro escarlata logra eliminar a los Rojinegros, disputará las semifinales del futbol mexicano los días 2 o 3 de diciembre (ida) y 5 o 6 de diciembre (vuelta), justo antes de emprender su vuelo rumbo a Doha para debutar el 9 de diciembre en el Derbi de las Américas.

Ante el empalme directo con las fechas originales de la gran final del Apertura 2026 —programada inicialmente para el jueves 10 y domingo 13 de diciembre—, la Liga MX estableció desde junio dos escenarios reglamentarios:

Si Toluca llega a la Final de la Liga MX: Sin importar en qué ronda quede eliminado o si avanza hasta la final del 16 de diciembre en la Copa Intercontinental, la serie por el título del futbol mexicano se recorrerá exactamente dos semanas. De este modo, el futbol mexicano tendría una edición navideña: el partido de ida se jugaría el jueves 24 de diciembre (Nochebuena) y el encuentro definitivo de vuelta se celebraría el domingo 27 de diciembre .

Si Toluca queda eliminado en Cuartos de Final o Semifinales: El calendario ordinario de la Liga MX se mantendrá sin modificaciones, por lo que la final del Apertura 2026 se disputará el 10 y 13 de diciembre mientras los Diablos cumplen con su participación internacional en Catar.

De concretarse el avance escarlata en ambos frentes, el club mexiquense afrontaría un cierre de año sin precedentes, buscando la corona internacional ante el París Saint-Germain el 16 de diciembre y regresando a México para disputar su decimotercer título de liga en plena época navideña.

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